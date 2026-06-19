सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 4 महीने में 46 हजार रुपये सस्ता

ग्लोबल बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति से जुड़े उतार-चढ़ाव के कारण सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज कराई गई है। इस श्रृंखला में अभी तक दो दिन में सोने में 22,000 रुपये और चांदी में 22,000 रुपये से ज्यादा कीमत में कमी आई है। निवेशकों को किश्तों में खरीदने की सलाह दी जा रही है।

सोने के मूल्यों में भारी पतन déखा जा रहा है। इस साल की शुरुआत में जनवरी में सोना 1.91 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था, लेकिन लगातार गिरावट के बाद अभी सोना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 46 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। 19 जून को भारतीय कमोडिटी मार्केट ( MCX ) पर सोने का भाव 1,45,710 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया, जिसमें शुक्रवार को ही 1.

68 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल स्तर पर भी सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है, मुख्य रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लेने के बाद, क्योंकि यह संकेत मिला कि इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह घटना शेयर बाजार सहित सोने-चांदी जैसे सुविधाओं में भारी उतार-चढ़ाव पैदा कर रही है। दो दिनों में सोने की कीमत लगभग 22,000 रुपये तक गिर गई है। इस गिरावट ने लंबे समय से सोने की कीमतों में गिरावट का इंतजार करने वाले खरीदारों को बड़ी राहत दी है, हालांकि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को फेड के आगामी कदमों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने के संभावना का सतर्कीपूर्वक इंतजार करना चाहिए। विश्लेषक खरीदारों को सलाह दे रहे हैं कि वे एक समय में बड़ी राशि लगाने के बजाय किश्तों (SIP) के माध्यम से सोने की खरीदारी करें। चांदी की कीमतों में भी इसी तरही भारी गिरावट आई है। चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1.90 लाख रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो चुका है और फिलहाल MCX पर 2,31,600 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग दौरान यह 2,28,162 रुपये तक भी पहुंच गया। पिछले दो दिनों में ही चांदी की कीमत 22 हजार रुपये से ज्यादा गिर चुकी है। शुरुआत में चांदी 4.21 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका था





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