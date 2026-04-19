सोलर पैनल के नाम पर लाखों की ठगी, दो पर मुकदमा दर्ज

गोरखपुर में सोलर पैनल लगाने के नाम पर एक व्यवसायी से 4.40 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आठ किलोवाट के बदले तीन किलोवाट के पैनल लगाए गए। कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

गोरखपुर के चरगांवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोलर पैनल लगाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की गई है। शिकायतकर्ता, खरैया पोखरा निवासी और मोबाइल फोन व्यवसायी मुकेश कुमार गुप्ता, ने आरोप लगाया है कि उन्हें आठ किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का सब्जबाग दिखाकर, केवल तीन किलोवाट के पैनल लगाकर 4.

40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई है। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद शाहपुर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। मुकेश कुमार गुप्ता, जिनकी मेडिकल रोड पर पीयूष इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान है, ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी जान-पहचान शिवपुर सहबाजगंज निवासी विष्णु श्रीवास्तव से हुई, जो खुद मोबाइल व्यवसाय से जुड़े हैं। लगभग दो साल पहले, विष्णु श्रीवास्तव ने उन्हें अपने लखनऊ स्थित परिचित मनोहर कुमार परवत से मिलवाया। मनोहर कुमार परवत सोलर पैनल लगाने का काम करता है। दोनों ने मिलकर मुकेश कुमार गुप्ता को पार्टनरशिप में काम करने और आठ किलोवाट का हाई-कैपेसिटी सोलर सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जिससे उन्हें बिजली के भारी बिल से मुक्ति मिलने और आय के नए अवसर उत्पन्न होने का लालच दिया गया। आरोपियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव और वादों पर विश्वास करते हुए, मुकेश कुमार गुप्ता ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में अलग-अलग किश्तों में कुल 4.40 लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद, आरोपियों ने उनके घर पर सोलर पैनल लगवा दिए। हालांकि, जब मुकेश गुप्ता ने लगाए गए पैनलों के बिल और आधिकारिक एग्रीमेंट की मांग की, तो आरोपी टालमटोल करने लगे और बहाने बनाने लगे। आरोपियों के रवैये से संदेह होने पर, पीड़ित ने स्वयं बिजली विभाग से संपर्क कर लगाए गए सोलर पैनलों की क्षमता की जांच कराई। इस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लगाए गए पैनलों की क्षमता आठ किलोवाट नहीं, बल्कि मात्र तीन किलोवाट है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई कि दोनों आरोपी सोलर पैनल लगाने के लिए अधिकृत वेंडर नहीं थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने बिना किसी प्रामाणिकता के यह काम किया था। इस ठगी और धोखे का पता चलने पर, मुकेश कुमार गुप्ता ने कानूनी सहारा लेने का फैसला किया। कोर्ट के आदेश पर, शाहपुर थाना पुलिस ने लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी मनोहर कुमार परवत और शिवपुर सहबाजगंज निवासी विष्णु श्रीवास्तव के विरुद्ध धोखाधड़ी और धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। यह घटना आम जनता के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे कामों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए





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