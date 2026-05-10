सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: कैसे पता करें कि कौन सा आम अंदर से मीठा है?

आम का सीजन शुरू हो गया. आम के दीवानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो कैसे जानें कि कौन सा आम अंदर से मीठा है, है या अंदर से सड़ा. आम की किस्म होती है, कई बार आम पका है या नहीं इसको जानने में भी दिक्कत होती है. कई आम की किस्म पक जाता है, लेकिन हरा ही रहता है. कई किस्म पकने के बाद पीली हो जाती है. मलिहाबादी, चौसा, दशहरी हर आम की किस्म अपनी अलग ही कहानी है. और पढ़ेंसोशल मीडिया पर अब इसी परेशानी का हल बताता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में इंस्टाग्राम यूजर तेजश्री ठाकुर आम खरीदने का ऐसा तरीका बताती नजर आती हैं, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि काश ये ट्रिक पहले पता होती.वीडियो में तेजश्री एक आम की दुकान पर बैठी दिखाई देती हैं. वह कहती हैं कि कई बार आम बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन काटने पर अंदर से काले या सड़े निकलते हैं. इसके बाद वह दुकानदार से पूछती हैं कि आखिर अच्छे आम की पहचान कैसे करें.अच्छे आम पहचानने की ट्रिक!दुकानदार कुछ आम उठाकर समझाना शुरू करता है. वह बताता है कि कई खराब आम ऊपर से बिल्कुल सही दिखते हैं. फिर वह एक आम को हल्का दबाकर दिखाता है. दुकानदार के मुताबिक अगर आम दबाने पर तुरंत अपनी शेप में वापस आ जाए, तो यह अंदर से खराब होने का संकेत हो सकता है. वह यह ट्रिक दो-तीन आमों पर करके भी दिखाता है और कहता है कि जरूरत से ज्यादा नरम आम लेने से बचना चाहिए. अगर आप भी इस सीजन परफेक्ट मीठा आम चुनना चाहते हैं, तो अगली बार बाजार जाते वक्त इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए.
आम का सीजन शुरू हो गया. आम के दीवानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो कैसे जानें कि कौन सा आम अंदर से मीठा है, है या अंदर से सड़ा.
आम की किस्म होती है, कई बार आम पका है या नहीं इसको जानने में भी दिक्कत होती है. कई आम की किस्म पक जाता है, लेकिन हरा ही रहता है. कई किस्म पकने के बाद पीली हो जाती है. मलिहाबादी, चौसा, दशहरी हर आम की किस्म अपनी अलग ही कहानी है.
और पढ़ेंसोशल मीडिया पर अब इसी परेशानी का हल बताता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में इंस्टाग्राम यूजर तेजश्री ठाकुर आम खरीदने का ऐसा तरीका बताती नजर आती हैं, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि काश ये ट्रिक पहले पता होती. वीडियो में तेजश्री एक आम की दुकान पर बैठी दिखाई देती हैं.
वह कहती हैं कि कई बार आम बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन काटने पर अंदर से काले या सड़े निकलते हैं. इसके बाद वह दुकानदार से पूछती हैं कि आखिर अच्छे आम की पहचान कैसे करें. अच्छे आम पहचानने की ट्रिक! दुकानदार कुछ आम उठाकर समझाना शुरू करता है.
वह बताता है कि कई खराब आम ऊपर से बिल्कुल सही दिखते हैं. फिर वह एक आम को हल्का दबाकर दिखाता है. दुकानदार के मुताबिक अगर आम दबाने पर तुरंत अपनी शेप में वापस आ जाए, तो यह अंदर से खराब होने का संकेत हो सकता है. वह यह ट्रिक दो-तीन आमों पर करके भी दिखाता है और कहता है कि जरूरत से ज्यादा नरम आम लेने से बचना चाहिए.
अगर आप भी इस सीजन परफेक्ट मीठा आम चुनना चाहते हैं, तो अगली बार बाजार जाते वक्त इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए
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