सोशल मीडिया पर अदालती मामलों की वीडियो रिकार्डिंग का दुरुपयोग: एक कानूनी विश्लेषण

अदालती मामलों की वीडियो रिकार्डिंग को सोशल मीडिया पर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है। यह न्यायिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और इससे निपटने के उपाय क्या हैं, इस पर एक विस्तृत विश्लेषण।

पिछले कुछ वर्षों में, एक नया चलन तेजी से उभरा है - अदालत ी मामलों की वीडियो रिकार्डिंग को सोशल मीडिया पर खासकर राजनीतिक मामलों में हथियार की तरह इस्तेमाल करना। किसी भी विवाद, आरोप या मुकदमे की जानकारी अदालत में पूरी तरह पेश होने से पहले ही एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाती है। हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अदालत ी सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद वे सभी वीडियो हटाए जाएं, जिनमें केजरीवाल को अदालत में जज से बहस करते हुए दिखाया गया है। यह मामला दिखाता है कि लोग अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कोर्ट की कार्यवाही, नोटिस, एफआईआर या याचिकाओं को सार्वजनिक कर देते हैं। इससे न केवल जनमत प्रभावित होता है, बल्कि कई बार न्यायिक प्रक्रिया पर भी दबाव बनता है। इसी बढ़ते चलन और इसके पीछे की वजहों को विस्तार से इस लीगल विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया या ‘पब्लिक कोर्ट’ का उभार सोशल मीडिया ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है और लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पहले, किसी कानूनी मामले की जानकारी अखबारों या टीवी चैनलों से मिलती थी, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी सीधे लोगों तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया पर, लोग अपने मामलों को अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं और यहां तक कि अदालत में मामला चलने के दौरान भी लोग अपने फैसले सुनाने लगते हैं। यह समस्या यह पैदा करती है कि आरोप साबित होने से पहले ही लोग किसी को दोषी ठहरा देते हैं। ट्रेंड्स और हैशटैग के जरिए लोग दबाव बनाने लगते हैं और मीडिया ट्रायल की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति न्याय के एक मूल सिद्धांत को चुनौती देती है: “जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है'। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सोशल मीडिया वास्तव में न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है या नहीं। क्यों बढ़ रहा है यह चलन?

इस ट्रेंड के पीछे कई सामाजिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करने से तुरंत लोगों का ध्यान मिलता है। कई बार पीड़ित या आरोपी दोनों ही सहानुभूति पाने के लिए कोर्ट डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। भारत में मुकदमों के निपटारे में समय लगता है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया के जरिए ‘त्वरित न्याय’ या समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में पक्षकार जानबूझकर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं ताकि सामने वाले पक्ष या जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। अब लोग कानूनी शब्दावली और प्रक्रियाओं को समझने लगे हैं। इससे वे कोर्ट के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करते। कुछ मामलों में बड़े फॉलोअर्स वाले लोग किसी केस को मुद्दा बनाकर उसे वायरल कर देते हैं, जिससे मामला राष्ट्रीय बहस बन जाता है। कानूनी सीमाएं और प्रावधान क्या हैं?

भारतीय कानून इस विषय को लेकर पूरी तरह मौन नहीं है। कई कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अदालत से जुड़ी जानकारी साझा करने को नियंत्रित करते हैं। अवमानना: अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी साझा करता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है या अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो यह अदालत की अवमानना मानी जा सकती है। लंबित मामलों पर टिप्पणी करना, जजों या फैसलों को लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। ये सब अवमानना के दायरे में आ सकते हैं। मानहानि: अगर कोई व्यक्ति बिना प्रमाण के किसी के खिलाफ आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो यह मानहानि का मामला बन सकता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की कार्रवाई संभव है। आईटी एक्ट और डिजिटल कानून: सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आपत्तिजनक, भ्रामक या किसी की छवि खराब करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई हो सकती है। गोपनीयता का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू प्राइवेसी’ को मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट के दस्तावेजों में शामिल निजी जानकारी को सार्वजनिक करना इस अधिकार का उल्लंघन हो सकता है मीडिया ट्रायल पर रोक: अदालतें कई बार मीडिया ट्रायल को लेकर चिंता जता चुकी हैं। कुछ मामलों में रिपोर्टिंग पर सीमाएं भी लगाई जाती हैं। क्या सोशल मीडिया ट्रायल न्याय को प्रभावित करता है?

अक्सर यह सवाल न्यायायिक परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। भारत के पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने भी सोशल मीडिया को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ समूह सोशल मीडिया के जरिए नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जजों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे गए 20 सेकंड के वीडियो के आधार पर राय बना लेते हैं, यह बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि पीड़ितों को आवाज मिलती है। कई मामलों में न्याय प्रक्रिया तेज होती है। जनहित के मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये है कि निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। न्यायालयों में जजों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनता है। सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। कई बार सोशल मीडिया पर फैली आधी-अधूरी जानकारी लोगों को गुमराह कर देती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है। क्या है उपाय, संतुलन कैसे बने ?

इस स्थिति से निपटने के लिए समाज, मीडिया और कानून—तीनों को संतुलित भूमिका निभानी होगी। लोगों को समझना होगा कि हर कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक करने योग्य नहीं होता। मीडिया संस्थानों को रिपोर्टिंग करते समय निष्पक्षता और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जहां जरूरी हो, अदालतों को अवमानना और मानहानि के मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। अदालतों को जरूरत पड़ने पर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर अदालत से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग को विनियमित किया जा सके





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