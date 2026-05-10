सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: तेंदुआ अपने शिकार के साथ खेल रहा है या जांच रहा है?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुए ने शिकार तो कर लिया, लेकिन वह उसे तुरंत खाने के बजाय उसके आसपास घूमता, पंजे से छूता और बार-बार सतर्क नजरों से इधर-उधर देखता दिखाई देता है। वीडियो में एक छोटे हिरन का बच्चा तेंदुए के आसपास घूमता नजर आता है। तेंदुए ने न तो उसे जबड़े से पकड़ने की कोशिश की और न ही पंजों से हमला किया। तभी अचानक वहां एक लकड़बग्घा आता दिखाई देता है। उसे देखते ही तेंदुआ तुरंत सतर्क हो जाता है और हिरन को मुंह में दबाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे की असली वजह पूरी तरह से जंगल से जुड़ी होती है। जानकारों के मुताबिक, तेंदुआ जंगल के सबसे सतर्क शिकारियों में से एक माना जाता है। वह अकेले शिकार करता है और उसके लिए हर शिकार बेहद कीमती होता है। इसी वजह से शिकार करने के तुरंत बाद वह पहले आसपास के माहौल को जांचता है। उसे हर समय इस बात का खतरा रहता है कि कहीं शेर, लकड़बग्घे या दूसरे शिकारी उसका शिकार छीन न लें।
जंगल में तेंदुए के शिकार से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए ने शिकार तो कर लिया, लेकिन वह उसे तुरंत खाने के बजाय उसके आसपास घूमता, पंजे से छूता और बार-बार सतर्क नजरों से इधर-उधर देखता दिखाई देता है। पहली नजर में यह नजारा लोगों को थोड़ा अजीब लगा और कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि तेंदुआ अपने शिकार के साथ ‘खेल’ रहा है। ये वीडियो Stealth Tours and Travel Instagram ने शेयर किया, जो अपने इंस्टाग्राम पेज पर अक्सर वाइल्ड लाइफ और सफारी से जुड़े वीडियो पोस्ट करता रहता है। और पढ़ें.
Wildlife Tendu Hirun Survival Safaris Instagram