सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने ली संन्यास दीक्षा, अब स्वामी हर्षानंद गिरि के नाम से जानी जाएंगी

प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने अक्षय तृतीया पर उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास दीक्षा लेकर नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरि प्राप्त किया है। उन्होंने 'लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की।
उज्जैन : प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास दीक्षा ले ली है। शिप्रा नदी के शांत तट पर स्थित इस आश्रम में आयोजित भव्य दीक्षा समारोह में उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार सभी संस्कारों को पूर्ण किया। अब उन्हें स्वामी हर्षानंद गिरि के नाम से जाना जाएगा।
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान, हर्षा रिछारिया ने मोनालिसा और आईआईटी बाबा जैसे अन्य चर्चित चेहरों के साथ सुर्खियां बटोरी थीं। जहां आईआईटी बाबा और मोनालिसा ने वैवाहिक बंधन में बंधकर एक नया अध्याय शुरू किया, वहीं हर्षा रिछारिया ने आध्यात्मिकता के पथ को चुनकर संसार का त्याग कर दिया। मौनी तीर्थ आश्रम में आयोजित इस दीक्षा समारोह में प्राश्चित कर्म, पिण्डदान, शिखा व दण्ड विसर्जन जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक रस्में महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरि महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुईं। बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों ने इस अवसर को और भी गरिमामय बना दिया।
स्वामी हर्षानंद गिरि, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, ने मीडिया से बातचीत में अपने इस निर्णय को ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो हिंदू युवाओं को उनके ही धर्म के विरुद्ध भड़का रहे हैं और उनके मन में जहर भर रहे हैं। उन्होंने 'लव जिहाद' को एक गंभीर समस्या बताया, जो अंदर ही अंदर फैल रही है और आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बच्चों को ब्रेनवाश होने से बचाना होगा। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने अपनी तीखी राय व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग राशन और पैसे के लिए अपना ईमान बेचकर धर्म बदल लेते हैं। उनके अनुसार, धर्म से कीमती कुछ भी नहीं है और धर्म परिवर्तन करना एक प्रकार की गद्दारी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 'अपनों' ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, जिसके कारण उन्होंने नर्मदा तट पर प्रचार से कुछ समय का ब्रेक लिया था। यह निर्णय उनके जीवन के एक नए, आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जहां वे समाज को जागरूक करने और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेंगी
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