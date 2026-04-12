सोहना में किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स की तर्ज पर दार्शनिक केंद्र, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सोहना, गुरुग्राम में किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स की तर्ज पर एक दार्शनिक केंद्र विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नगर परिषद की आय में वृद्धि होगी। यह केंद्र अरावली पहाड़ियों से सटी 12 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा।

सतीश राघव, सोहना । ग्रेटर गुरुग्राम के रूप में तेजी से विकसित हो रहे सोहना शहर में किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स की तर्ज पर एक भव्य दार्शनिक केंद्र विकसित किया जाएगा। यह केंद्र सोहना की अरावली पहाड़ियों से सटी 12 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा, जिसका स्वामित्व नगर परिषद के पास है। इस परियोजना से सोहना को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी और शहर की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। सोहना शहर पिछले कुछ वर्षों से लगातार विस्तार कर रहा है, और यहां विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शहर की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है, जिससे यहां पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि होगी। शहर अरावली पहाड़ियों की मनमोहक गोद में स्थित है, और इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से निश्चित रूप से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा। गुरुग्राम से इसकी निकटता, जो केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है, भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

दो दिन पहले, गुरुग्राम की कार्यवाहक कमिश्नर अंकिता चौधरी ने सोहना शहर का दौरा किया था और अरावली पहाड़ी से लगी परिषद की भूमि पर किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स और हुडा जिमखाना क्लब जैसे दार्शनिक केंद्र स्थापित करने के बारे में नगर परिषद के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अरावली पहाड़ी की तलहटी में इस तरह के दार्शनिक केंद्र स्थापित होने से शहर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई और विशेष पहचान मिलेगी। सोहना में अरावली पहाड़ी में जंगल सफारी का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा देगा। फिलहाल, सोहना शहर की पहचान मुख्य रूप से शिव कुंड के कारण थी, लेकिन किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स जैसे दार्शनिक केंद्र स्थापित होने से शहर की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे।

दार्शनिक केंद्र के निर्माण से नगर परिषद की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अरावली पहाड़ी की तलहटी में दार्शनिक केंद्र स्थापित होने से नगर परिषद को लाखों रुपये की मासिक आय प्राप्त होगी। इस मूल्यवान भूमि को भूमाफियाओं के अवैध कब्ज़े से बचाया जा सकेगा और इसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस दार्शनिक केंद्र के बनने के बाद परिषद को हर महीने लगभग एक करोड़ रुपये की आय होगी, जिससे परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। अरावली पहाड़ी की तलहटी में किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वार्ड 20 में गांव सांप की नंगली में अरावली पहाड़ी से सटी नगर परिषद की कई सौ एकड़ भूमि है, जिसका राजस्व स्वामित्व नगर परिषद के पास है। वर्तमान में, 12 एकड़ भूमि का चयन दार्शनिक केंद्र के निर्माण के लिए किया गया है। - विक्की कुमार, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद सोहना।

यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सोहना शहर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस परियोजना से शहर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य सोहना शहर को एक आधुनिक और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना है। किंगडम ऑफ़ ड्रीम्स जैसे दार्शनिक केंद्र की स्थापना से शहर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह न केवल सोहना शहर के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक सकारात्मक कदम होगा। परियोजना से शहर में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

यह परियोजना सोहना शहर को एक सांस्कृतिक और मनोरंजक केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी, जिससे यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। इस पहल से सोहना शहर में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः शहर के समग्र विकास में योगदान देगा। यह शहर के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत है और यह दर्शाता है कि सोहना शहर तेजी से प्रगति कर रहा है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। यह न केवल शहर के लिए बल्कि हरियाणा राज्य के लिए भी गर्व की बात है।





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