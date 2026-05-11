सोहा अली खान ने अपनी कमजोरी पर खुलकर स्वीकार किया है.

सोहा अली खान ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट के दौरान अपने होने के बारे में publisc ridiculed, और इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो दुनिया की सबसे बहादुर इंसान नहीं हैं. उन्होंने अपनी नींद के होने के बाद अचानक घटना को याद किया.

मुंबई में सितारों की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है. बहुत से सितारे तो खुद इस पर चिंतित रहकर रहते हैं, लेकिन 2025 में जब सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर की चोरी की कोशिश हुई और उनकी जानलेवा हमलावर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो पूरी इंडस्ट्री को इससे हिलाकर रख दिया गया.

इस घटना में उन्हें बड़ी-बड़ी चोटें आई थीं. अब उनके बड़े भाई सोहा अली खान ने अपने साथ हुई एक पुरानी लेकिन डरावनी घटना को याद किया है, जिसमें उनके घर में भी सेंधमारी हो चुकी है. सोहा ने कई बार अपने कमजोरियों को स्वीकार किया है. जब न तो वे हिम्मत दिखाने के लिए सामने आईं, न ही वे चोर से बचने की कोशिश में जुटीं, जबकि उनके पति कुणाल उन्हें बचाने के लिए संघर्ष करने लगे थे





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Entertainment सोहा अली खान ने अपनी कमजोरी पर खुलकर स्वीकार क चीन कमजोरी भारी सफलता के बावजूद कमजोरी खुद बचाने की कोशिश होने से पहले खुलकर स्वीकारने Douces मन में मुर्ख रही अचानक वाली घटना तनावपूर्ण रही मां के लिए चिंताएं लगभग सुबह के वक्त या आधी रात के बाद म्यां अभिमanyuजैसे चीन बचपन से ही घर में हुई सेंधमारी सैन फ्रांसिस्को में हुई सेंधमारी Los Angeles में हुई सेंधमारी Chicago में हुई सेंधमारी

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