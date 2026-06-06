सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान को संदेश भेजने के दावों को नकारा: टीएमसी में बड़ा सांगठनिक फेरबदल

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने यूसुफ पठान से इस्तीफा मांगने की अफवाहों का खंडन किया है, जबकि ममता बनर्जी ने टीएमसी के भीतर अभिषेक बनर्जी की शक्ति कम करते हुए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खेल जगत की जानी-मानी शख्सियत सौरव गांगुली ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी करते हुए उन तमाम अटकलों और दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के कहने पर बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान से संपर्क किया था। इन अफवाहों में यह दावा किया गया था कि गांगुली ने ममता बनर्जी का सं देश यूसुफ पठान तक पहुँचाया था, जिसमें उनसे अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया था, ताकि ममता बनर्जी उस सीट से उपचुनाव लड़ सकें और लोकसभा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक सक्रियता को और अधिक बढ़ा सकें। सौरव गांगुली ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और गलत बताते हुए इसे महज एक राजनीतिक अफवाह करार दिया है। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की है कि वे इस तरह की अपुष्ट खबरों और अटकलों पर विश्वास न करें, क्योंकि इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। गांगुली का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है और ममता बनर्जी की भविष्य की रणनीतियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में बहरामपुर लोकसभा सीट है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित किला माना जाता है। बहरामपुर मुख्य रूप से एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के सामाजिक समीकरण टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85 हजार मतों के अंतर से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इसी चुनावी सफलता और सीट की सुरक्षा को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ममता बनर्जी भविष्य में केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती हैं, तो बहरामपुर उनके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। हालांकि, यूसुफ पठान ने फिलहाल किसी भी तरह के इस्तीफे से इनकार कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर सीटों के फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि विधानसभा चुनावों में मिली कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों के बाद ममता बनर्जी अब अपनी रणनीति बदल रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने की योजना बना रही हैं। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक ढांचे में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के भीतर अनुशासन और संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा थी कि ममता बनर्जी के भतीजे और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, जिससे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनप रहा था। कई नेताओं का मानना था कि अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और उनके निर्णय लेने के तरीके के कारण पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान हो रहा है। इस असंतोष को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ा सांगठनिक कदम उठाया है और अभिषेक बनर्जी की एकाधिकार वाली स्थिति को कम कर दिया है। अब उनके साथ डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन को भी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जोड़ा गया है, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आए और किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम हो। यह कदम पार्टी के भीतर चल रही बगावत को शांत करने और नेतृत्व में संतुलन लाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर यह दरार तब और गहरी हो गई जब कालीघाट में हुई एक बैठक के दौरान ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा जैसे नेताओं ने अपनी असहमति खुलकर व्यक्त की। कथित तौर पर, ममता बनर्जी ने नेताओं से अभिषेक बनर्जी की तारीफ करने को कहा था, जिस पर कई वरिष्ठ सदस्य नाराज हो गए थे। इस आंतरिक कलह को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी ने संगठन में व्यापक फेरबदल किया है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संगठन में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। इसके साथ ही सुब्रत बक्शी को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। पार्टी के विभिन्न स्तरों पर नए चेहरों को मौका देते हुए सजदा अहमद, ममता ठाकुर, नयना बंद्योपाध्याय और स्वाति खांडेकर को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद् देश ्य पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक मजबूत और एकजुट टीम तैयार करना है, ताकि पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खेल जगत की जानी-मानी शख्सियत सौरव गांगुली ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी करते हुए उन तमाम अटकलों और दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के कहने पर बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान से संपर्क किया था। इन अफवाहों में यह दावा किया गया था कि गांगुली ने ममता बनर्जी का संदेश यूसुफ पठान तक पहुँचाया था, जिसमें उनसे अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया था, ताकि ममता बनर्जी उस सीट से उपचुनाव लड़ सकें और लोकसभा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक सक्रियता को और अधिक बढ़ा सकें। सौरव गांगुली ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और गलत बताते हुए इसे महज एक राजनीतिक अफवाह करार दिया है। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की है कि वे इस तरह की अपुष्ट खबरों और अटकलों पर विश्वास न करें, क्योंकि इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। गांगुली का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है और ममता बनर्जी की भविष्य की रणनीतियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में बहरामपुर लोकसभा सीट है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित किला माना जाता है। बहरामपुर मुख्य रूप से एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के सामाजिक समीकरण टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85 हजार मतों के अंतर से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इसी चुनावी सफलता और सीट की सुरक्षा को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ममता बनर्जी भविष्य में केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती हैं, तो बहरामपुर उनके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। हालांकि, यूसुफ पठान ने फिलहाल किसी भी तरह के इस्तीफे से इनकार कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर सीटों के फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि विधानसभा चुनावों में मिली कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों के बाद ममता बनर्जी अब अपनी रणनीति बदल रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने की योजना बना रही हैं। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक ढांचे में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के भीतर अनुशासन और संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा थी कि ममता बनर्जी के भतीजे और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, जिससे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनप रहा था। कई नेताओं का मानना था कि अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और उनके निर्णय लेने के तरीके के कारण पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान हो रहा है। इस असंतोष को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ा सांगठनिक कदम उठाया है और अभिषेक बनर्जी की एकाधिकार वाली स्थिति को कम कर दिया है। अब उनके साथ डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन को भी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जोड़ा गया है, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आए और किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम हो। यह कदम पार्टी के भीतर चल रही बगावत को शांत करने और नेतृत्व में संतुलन लाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर यह दरार तब और गहरी हो गई जब कालीघाट में हुई एक बैठक के दौरान ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा जैसे नेताओं ने अपनी असहमति खुलकर व्यक्त की। कथित तौर पर, ममता बनर्जी ने नेताओं से अभिषेक बनर्जी की तारीफ करने को कहा था, जिस पर कई वरिष्ठ सदस्य नाराज हो गए थे। इस आंतरिक कलह को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी ने संगठन में व्यापक फेरबदल किया है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संगठन में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। इसके साथ ही सुब्रत बक्शी को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। पार्टी के विभिन्न स्तरों पर नए चेहरों को मौका देते हुए सजदा अहमद, ममता ठाकुर, नयना बंद्योपाध्याय और स्वाति खांडेकर को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक मजबूत और एकजुट टीम तैयार करना है, ताकि पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके





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