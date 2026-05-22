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स्कूल के शिक्षकों पर सख्त आदेश, जनगणना का बहाना नहीं बनेंगे मास्टर साहब

व्यापार: शिक्षा News

स्कूल के शिक्षकों पर सख्त आदेश, जनगणना का बहाना नहीं बनेंगे मास्टर साहब
स्कूली शिक्षाबिहार काजनगणना
📆22-05-2026 07:45:00
📰Dainik Jagran
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इस आदेश के तहत अब कोई भी शिक्षक जनगणना कार्य का हवाला देकर स्कूल से अनुपस्थित नहीं रह सकेगा। कोई भी शिक्षक अपनी नियमित शैक्षणिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देकर स्कूल आएगा या अन्य कामों का प्रगणक बनकर रहेंगे। अगर किसी शिक्षक का कोई भी काम शेष रह गया हो तो उसे अधूरा करने के बाद ही स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए थी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना का बहाना नहीं बना पाएंगे मास्टर साहब, स्कूल से गायब रहने पर दरभंगा में दोटूक आदेश . स्कूल के शिक्षकों को लेकर दरभंगा के गौड़ाबौराम प्रखंड में प्रशासन ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अब शिक्षक जनगणना कसमय कम है?

छोटे-छोटे स्कूली बच्चों का भविष्य अब तक के से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। दरभंगा के गौड़ाबौराम प्रखंड में जनगणना कार्य में शिक्षकों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सह चार्ज अधिकारी मिहिर मयंक ने एक स्पष्ट और सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब कोई भी शिक्षक जनगणना कार्य का हवाला देकर स्कूल से अनुपस्थित नहीं रह सकेगा

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स्कूली शिक्षा बिहार का जनगणना आदेश भाजपा प्रशासन विरोध प्रदूषण

 

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