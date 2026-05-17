स्टालिन के बाद？”

स्टालिन कोलथूर चुनाव हारे, लेकिन पूरी शालीनता के साथ उसे स्वीकार किया। जनता का आभार जताया और नए मुख्यमंत्री विजय का स्नेह के साथ स्वागत किया। उनके हाव-भाव से निराशा जरूर झलकेगी लेकिन नहीं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन करने बाहर निकले जो आंखों में आंसू लिए वहां जमा रहे थे। स्टालिन बिल्कुल शांत और संयमित रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान और उन्हीं मतदाताओं के सामने हाथ जोड़कर हाथ जोड़ने के लिए चुने गए हारे लोगों को धन्यवाद दिया। उज्ज्वल गाड़ी में निकले। कोलथूर के लोगों का दशकों तक उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी फैसले क्षणिक होते हैं, लेकिन जनसेवा जारी रहनी चाहिए। आलोचकों ने यह भी माना कि उन्होंने जिस गरिमा के साथ हार का सामना किया, वह आज की भारतीय राजनीति में बहुत कम दिखती है। तमिलनाडु में एक और तस्वीर ने जबरदस्त भावनात्मक असर डाला। अपनी नई पार्टी को सत्ता में पहुंचाने वाले अभिनेता जोसेफ विजय स्टालिन के घर पहुंचने के लिए पहुंचे। तमिलनाडु का इतिहास इस मामले में खासा बुरा रहा है कि यहां मुख्यमंत्री अक्सर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देते हैं, और सत्ताधारी पार्टी के विधायक में विरोधियों से हाथापाई शुरू होते हैं। लेकिन स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने विजय को स्नेहपूर्ण ढंग से स्वागत किया। न कोई असुरक्षा का भाव, न युवा विजेता को कमतर दिखाने की कोशिश, और न कोई दबी आक्रामकता!।

स्टालिन चुनाव हार े, लेकिन पूरी शालीनता के साथ उसे स्वीकार किया। जनता का आभार जताया और नए मुख्यमंत्री विजय का स्नेह के साथ स्वागत किया। जिस दोपहर एम के स्टालिन कोलाथुर से चुनाव हार े, लोगों को लगा कि बेशक वह गुस्सा जाहिर न करें या एकदम से चुप्पी की चादर न ओढ़ लें, लेकिन उनके हाव-भाव से निराशा जरूर झलकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन करने बाहर निकले जो आंखों में आंसू लिए वहां जमा हुए थे। स्टालिन बिल्कुल शांत और संयमित। चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्हीं मतदाताओं के सामने हाथ जोड़े हुए, जिन्होंने उन्हें हराया था। स्टालिन खुली गाड़ी में निकले थे। कोलाथुर के लोगों का दशकों तक उनका साथ देने के लिए शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि चुनावी फैसले तो क्षणिक होते हैं, लेकिन जनसेवा जारी रहनी चाहिए- बिना किसी कड़वाहट, बिना किसी धोखे के आरोप, और बिना किसी भावनात्मक नाटक के। आलोचकों ने भी माना कि उन्होंने जिस गरिमा के साथ हार का सामना किया, वह आज की भारतीय राजनीति में बहुत कम दिखती है। तमिलनाडु में एक और तस्वीर ने जबरदस्त भावनात्मक असर डाला। अपनी नई पार्टी को सत्ता में पहुंचाने वाले अभिनेता जोसेफ विजय स्टालिन के घर पहुंचे। तमिलनाडु का इतिहास इस मामले में खासा बुरा रहा है कि यहां मुख्यमंत्री अक्सर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देते हैं, .





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