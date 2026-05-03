स्टील किंग मित्तल परिवार ने खरीदी राजस्थान रॉयल्स की 75% हिस्सेदारी

लक्ष्मी निवास मित्तल और आदित्य मित्तल ने अदार पूनावाला के साथ मिलकर आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में 75% हिस्सेदारी खरीदी। यह डील आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी निवेश डीलों में से एक है।

स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल और उनके परिवार ने इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह सौदा लगभग 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 15,660 करोड़ रुपये) का है, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी निवेश डील ों में से एक है। इस डील में अदार पूनावाला भी महत्वपूर्ण भागीदार हैं, जिनके पास लगभग 18% हिस्सेदारी रहेगी। शेष 7% हिस्सेदारी मौजूदा निवेश क मनोज बडाले और अन्य के पास बनी रहेगी। राजस्थान रॉयल्स अब सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं बल्कि एक वैश्विक क्रिकेट ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस अधिग्रहण में न केवल आईपीएल टीम शामिल है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की पार्ल रॉयल्स और कैरेबियाई प्रीमियर लीग की बारबाडोस रॉयल्स जैसी टीमें भी शामिल हैं, जिनके अधिकार राजस्थान रॉयल्स के पास हैं। हालांकि, यह सौदा अभी नियामक अनुमोदन पर निर्भर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और अन्य संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही यह डील अंतिम रूप लेगी। अनुमान है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में सितंबर 2026 तक का समय लग सकता है। नए प्रबंधन ढांचे में लक्ष्मी एन.

मित्तल, आदित्य मित्तल, वनिशा मित्तल-भाटिया, अदार पूनावाला और मनोज बडाले बोर्ड में शामिल होंगे। इस डील को खास बनाने वाली बात यह है कि लक्ष्मी मित्तल का राजस्थान से गहरा नाता है। उनका जन्म चूरू जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, और बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था। मित्तल ने क्रिकेट के प्रति अपने बचपन से ही लगाव व्यक्त किया है और राजस्थान रॉयल्स से जुड़ने को गर्व की बात बताया है। उन्होंने टीम की विरासत को आगे बढ़ाने और प्रशंसकों के साथ इस रोमांचक सफर में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में शेन वार्न की कप्तानी में आईपीएल का पहला सीजन जीता था, लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। टीम 2022 में एक बार फिर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार गई थी। टीम को 2015 में स्पॉट-फिक्सिंग मामले में दो साल के लिए निलंबित भी किया गया था, जिसके बाद 2018 में टीम ने आईपीएल में वापसी की। इससे पहले, अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी ने भी 1.63 बिलियन डॉलर की बोली लगाकर टीम को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वह सौदा सफल नहीं हो पाया। वर्तमान में, गाजियाबाद में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अजमेर में मौसम परिवर्तन के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पौड़ी-हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश हुई है, जिनमें 3 जिलों में ओले भी गिरे हैं। अन्य खबरों में, बारिश और अंधड़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, एक घर में आग लग गई है, और एक ट्रॉली में कार जा घुसी जिससे एक ANM की मौत हो गई है। गोरखपुर में ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो गया है। ट्रेनों के पंखे बंद हैं और बसों के फर्स्ट ऐड बॉक्स खाली हैं। कांग्रेस नेता और 4 बार के विधायक बाबूलाल का निधन हो गया है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल राजस्थान रॉयल्स लक्ष्मी निवास मित्तल अदार पूनावाला निवेश क्रिकेट डील

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कल का मौसम 2 मई: 24 घंटे के अंदर 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 75 की रफ्तार से हवा; IMD का ताजा अपडेटदेश में भारी बारिश और तूफान को एक लेकर एक बार फिर से टेंशन वाला अलर्ट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई से लेकर 5 मई के बीच यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी मुश्किलें बढ़ाएंगी। किसानों के लिए विशेष रूप से चेतावनी जारी की गई है। बिलजी गिरने की भी चेतावनी...

Read more »

नौसेना को मिला नया जंगी जहाज 'महेंद्रगिरी', जानिए इसकी ताकत30 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A का छठा स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी सौंप दिया गया. मझगांव डॉक में बना यह जहाज मात्र 17 महीनों में पहले जहाज की डिलीवरी के बाद पहुंचा. 75% स्वदेशी सामग्री से बना यह अत्याधुनिक फ्रिगेट स्टील्थ, हथियार और सेंसर से लैस है.

Read more »

RR vs DC, IPL 2026: राहुल-निसंका का तूफान, पराग की मेहनत पर पानी! स्टार्क ने भी जमाया रंग, र‍िकॉर्डबुक हुई त‍ितर-ब‍ितरदिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया. केएल राहुल (75) और पथुम न‍िसंका (62) ने शानदार शुरुआत दी. र‍ियान पराग के 90 रन बेकार गए. यह DC की IPL में सबसे बड़ी चेज रही, जबकि RR की घरेलू मैदान पर खराब फॉर्म जारी रही.

Read more »

वैभव, अभिषेक, विराट सब छूटे पीछे, दिल्ली कैपिटल्स के इस स्टार खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप पर किया कब्जाIPL 2026 Orange Cap Update: आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की रेस दिलचस्प होती जा रही है. RR VS DC मैच में 75 रन की धाकड़ पारी खेलकर केएल राहुल ने ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है. खेल समाचार

Read more »

Good News: लेह में इतिहास की वापसी, 75 साल बाद बुद्ध के पवित्र अवशेष पहुंचेलद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लेह में बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दर्शनार्थ रखे जाने के कार्यक्रम और 2569वें बुद्ध पूर्णिमा समारोह का उद्घाटन किया।

Read more »

Lakshmi Mittal IPL Deal: ₹2.70 लाख करोड़ नेटवर्थ, 75 साल उम्र... जानें कौन है वो अरबपति, जिसने खरीदी राजस्थान रॉयल्सIPL Tean Rajasthan Royals बिक गई है और अरबपति कारोबारी लक्ष्मी निवास मित्तल ने इसे खरीदा है. सौदा पूरा होने के बाद टीम का 75 फीसदी हिस्सा मित्तल फैमिली के पास होगा.

Read more »