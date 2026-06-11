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स्टारलिंक का भारत में विस्तार: लाइसेंस पर रोक की खबरों को बताया अफवाह

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स्टारलिंक का भारत में विस्तार: लाइसेंस पर रोक की खबरों को बताया अफवाह
स्टारलिंकएलन मस्कसैटेलाइट इंटरनेट
📆11-06-2026 07:29:00
📰NBT Hindi News
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एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने भारत सरकार द्वारा लाइसेंस रोकने की खबरों का खंडन किया है और जल्द सेवाओं के शुभारंभ की उम्मीद जताई है।

एलन मस्क की महत्वाकांक्षी कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में यह चर्चा जोरों पर थी कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से स्टारलिंक के व्यावसायिक संचालन पर रोक लगा दी है। इस खबर ने तकनीकी जगत और आम उपभोक्ताओं के बीच काफी उत्सुकता और चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि, स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस पर रोक की खबरें महज एक अफवाह हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ड्रायर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया कि कंपनी और भारत सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला निरंतर जारी है और यह प्रक्रिया बेहद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत सरकार को ईरान और मध्य पूर्व के तनावपूर्ण माहौल में स्टारलिंक उपकरणों के अनधिकृत उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि बिना उचित लाइसेंस के इन सेवाओं का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाना सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करे, विशेषकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की हो। इसी कारण से लाइसेंस की अंतिम मंजूरी में देरी की बात कही जा रही थी। हालांकि, स्टारलिंक ने इन चिंताओं को सिरे से नकारते हुए कहा है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और सरकार के हर नियम का सम्मान करते हैं। स्टारलिंक का मुख्य उद्देश्य भारत के उन दूरदराज के इलाकों और गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां पारंपरिक केबल या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का पहुंचना कठिन या महंगा है। भारतीय सरकार ने भी इस विजन की सराहना की है क्योंकि यह डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती प्रदान कर सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट तो जारी कर दिया है, लेकिन अंतिम कमर्शियल लाइसेंस मिलना अभी बाकी है। कंपनी का मानना है कि जैसे ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, वे भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। लॉरेन ड्रायर के अनुसार, भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सरकार ने काफी भरोसा जताया है। सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक, विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स, इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आई है। यह तकनीक पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में बहुत कम लेटेंसी और अधिक गति प्रदान करती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां भौगोलिक विविधताएं बहुत अधिक हैं, यह तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। स्टारलिंक के आने से न केवल इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि यह मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के लिए भी एक चुनौती और प्रेरणा बनेगा। कंपनी का दावा है कि वे भारतीय नियमों के दायरे में रहकर देश के प्रत्येक कोने को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में, यह स्पष्ट है कि स्टारलिंक और भारत सरकार के बीच की बातचीत केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक साझेदारी की ओर इशारा करती है। हालांकि सुरक्षा चिंताएं किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होती हैं, लेकिन तकनीकी नवाचार और कनेक्टिविटी की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टारलिंक की टीम लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि सभी शंकाओं का समाधान किया जा सके। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टारलिंक किस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलता है और क्या यह वास्तव में डिजिटल डिवाइड को कम करने में सफल होता है। कंपनी का लक्ष्य केवल व्यापार करना नहीं बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनना है.

एलन मस्क की महत्वाकांक्षी कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में यह चर्चा जोरों पर थी कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से स्टारलिंक के व्यावसायिक संचालन पर रोक लगा दी है। इस खबर ने तकनीकी जगत और आम उपभोक्ताओं के बीच काफी उत्सुकता और चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि, स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस पर रोक की खबरें महज एक अफवाह हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ड्रायर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया कि कंपनी और भारत सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला निरंतर जारी है और यह प्रक्रिया बेहद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत सरकार को ईरान और मध्य पूर्व के तनावपूर्ण माहौल में स्टारलिंक उपकरणों के अनधिकृत उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि बिना उचित लाइसेंस के इन सेवाओं का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाना सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करे, विशेषकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की हो। इसी कारण से लाइसेंस की अंतिम मंजूरी में देरी की बात कही जा रही थी। हालांकि, स्टारलिंक ने इन चिंताओं को सिरे से नकारते हुए कहा है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और सरकार के हर नियम का सम्मान करते हैं। स्टारलिंक का मुख्य उद्देश्य भारत के उन दूरदराज के इलाकों और गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां पारंपरिक केबल या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का पहुंचना कठिन या महंगा है। भारतीय सरकार ने भी इस विजन की सराहना की है क्योंकि यह डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती प्रदान कर सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट तो जारी कर दिया है, लेकिन अंतिम कमर्शियल लाइसेंस मिलना अभी बाकी है। कंपनी का मानना है कि जैसे ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, वे भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। लॉरेन ड्रायर के अनुसार, भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सरकार ने काफी भरोसा जताया है। सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक, विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स, इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आई है। यह तकनीक पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में बहुत कम लेटेंसी और अधिक गति प्रदान करती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां भौगोलिक विविधताएं बहुत अधिक हैं, यह तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। स्टारलिंक के आने से न केवल इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि यह मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के लिए भी एक चुनौती और प्रेरणा बनेगा। कंपनी का दावा है कि वे भारतीय नियमों के दायरे में रहकर देश के प्रत्येक कोने को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में, यह स्पष्ट है कि स्टारलिंक और भारत सरकार के बीच की बातचीत केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक साझेदारी की ओर इशारा करती है। हालांकि सुरक्षा चिंताएं किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होती हैं, लेकिन तकनीकी नवाचार और कनेक्टिविटी की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टारलिंक की टीम लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि सभी शंकाओं का समाधान किया जा सके। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टारलिंक किस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलता है और क्या यह वास्तव में डिजिटल डिवाइड को कम करने में सफल होता है। कंपनी का लक्ष्य केवल व्यापार करना नहीं बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनना है

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