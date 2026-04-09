स्टालिन ने संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को बताया 'राजनीतिक रूप से प्रेरित'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनडीए सरकार के संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए जो संसद को कमजोर करता है, संघवाद को ठेस पहुँचाता है, और दक्षिणी राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनडीए सरकार के संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह राजनीति क रूप से प्रेरित कदम है जो संसद को कमजोर करता है, संघवाद को ठेस पहुँचाता है और उत्तरी राज्यों के पक्ष में प्रतिनिधित्व को प्रबल करता है। स्टालिन ने आगे कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित करता है, संसद की लागत बढ़ाता है और बहस की गुणवत्ता को कम करता है। महिलाओं के लिए आरक्षण का

समर्थन करते हुए स्टालिन का कहना है कि इसे सीटों की संख्या बढ़ाए बिना या ओबीसी प्रतिनिधित्व को बाहर किए बिना लागू किया जाना चाहिए। स्टालिन ने एक लंबे पोस्ट में आगे कहा कि यह सुधार नहीं, बल्कि सत्ता का पुनर्गठन है। उनके अनुसार, ‘माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद की नींव को ही धीरे-धीरे खोखला कर रही है। बहस और जवाबदेही के लिए एक जीवंत मंच को खोखली रस्मों में तब्दील किया जा रहा है, जहां सदस्यों को बोलने या अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उचित समय भी नहीं मिल पाएगा।’ संविधान के अनुच्छेद एक की भावना के भी खिलाफ संसद की सीटें बढ़ाने का यह प्रस्ताव उनके अपने नारे ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ का सीधा खंडन है। इससे केवल खर्च बढ़ेगा, करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा और संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। स्टालिन का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद एक की भावना के भी खिलाफ है, जो भारत को राज्यों का संघ बताता है। राज्यों की आवाज़ों को नज़रअंदाज़ करना और सार्थक परामर्श को दरकिनार करना लोकतांत्रिक नहीं है – यह एकाधिकारवादी अतिक्रमण है जो भारत के संघीय और बहुलवादी स्वरूप को कमज़ोर करता है। उन्होंने आगे कहा, ‘इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में सत्ता का संतुलन झुका देगी, जबकि दक्षिण भारत की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जैसा कि अनुभवी नेता सिद्धारमैया ने ज़ोर देकर कहा है, यह कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है; यह एक सोची-समझी राजनीतिक पुनर्गठन प्रक्रिया है। उत्तरी राज्यों को लगभग दोगुनी सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिण का हिस्सा लगभग 24% पर स्थिर रहेगा। यह जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त कर चुके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों को दंडित करने के समान है।’\बयान में कहा गया है कि दक्षिण के मुख्यमंत्री, जिनमें सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन और रेवंत अनुमुला शामिल हैं, ने सही चेतावनी दी है कि यह कदम संघवाद को विकृत करेगा और सत्ता को कुछ क्षेत्रों में केंद्रित करेगा। स्टालिन का कहना है कि इस प्रक्रिया के समय को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है। राज्य चुनावों के बीच इतना व्यापक निर्णय क्यों लिया जा रहा है? यह चुनावी माहौल को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया एक और राजनीतिक दांव-पेच प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे 2024 के संसदीय चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे। स्टालिन ने कहा कि यह कदम सुधार नहीं है, बल्कि सत्ता को पुनर्गठित करने का प्रयास है जो संसद की नींव को कमजोर कर रहा है। यह बहस और जवाबदेही के लिए एक मंच को खोखली रस्मों में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ के विचार का खंडन करता है और इससे खर्च बढ़ेगा, करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा और संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। स्टालिन ने इस कदम को संविधान के अनुच्छेद एक की भावना के भी खिलाफ बताया, जो भारत को राज्यों का संघ बताता है। उन्होंने कहा कि राज्यों की आवाज़ों को नज़रअंदाज़ करना और सार्थक परामर्श को दरकिनार करना लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि एकाधिकारवादी अतिक्रमण है जो भारत के संघीय और बहुलवादी स्वरूप को कमज़ोर करता है। उन्होंने आगे कहा, ‘इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में सत्ता का संतुलन झुका देगी, जबकि दक्षिण भारत की आवाज़ को दबा दिया जाएगा।\वे आगे कहते हैंं, ‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं: हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन इसे सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और ज़िम्मेदारी से काम करने वाले राज्यों को दंडित किए बिना लागू किया जाना चाहिए। यदि इरादा नेक है, तो मौजूदा ढांचे के भीतर तत्काल कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है।’ सरकार के ओबीसी और सामाजिक न्याय के दावे खोखले स्टालिन आगे कहते हैं कि सरकार द्वारा ओबीसी और सामाजिक न्याय के हिमायती होने के दावे खोखले हैं। ओबीसी को उनका उचित हिस्सा देने से इनकार किया गया है, ‘विकसित भारत’ का उपदेश देते हुए भी दशकों से 8 लाख रुपये की क्रीमी लेयर सीमा को अपरिवर्तित रखा है, और ओबीसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई है। 2027 में अपेक्षित पहली व्यापक जाति जनगणना के परिणाम पर विचार किए बिना जल्दबाजी में आगे बढ़ना सरकार की बेईमानी को और उजागर करता है। यह सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सुधार के नाम पर बहिष्कार है। सीएम के मुताबिक, ‘परिसीमन के आधार पर पूर्ण अस्पष्टता है; क्या यह जनसंख्या नियंत्रण से पहले के 1971 के आंकड़ों पर आधारित होगा या 2021 की जनगणना पर? विरोधाभासी संकेत और अस्पष्ट आश्वासन केवल संदेह को गहराते हैं।’ वे आगे कहते हैं कि इस कदम से राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे उन्हें उचित परामर्श के बिना ही विधान सभाओं का विस्तार या पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह सहकारी संघवाद पर सीधा हमला है। यह सुधार नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण, संसद को कमजोर करने, दक्षिण को हाशिए पर धकेलने और सामाजिक न्याय को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया एकतरफा, राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास है





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