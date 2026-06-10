स्टारविक डिज़ाइन ने वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को प्राणित मोरे के विवादित शो के बाद नौकरी से निकाल दिया

प्राणित मोरे के लाइव शो में गौण टिप्पणी के बाद वायरल क्लिप ने कंपनी स्टारविक डिज़ाइन को कार्रवाई करने पर मजबूर किया। संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने वीडियो में सबूतों को आपत्तिजनक मानते हुए जांगड़ा को तुरंत हटाने का कारण बताया और कार्यस्थल में समानता तथा सम्मान की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्राणित मोरे के लाइव स्टैंड‑अप शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने के बाद, गुरुग्राम स्थित डिजाइन कंपनी स्टारविक डिज़ाइन ने अपने 22 साल के वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को तुरंत उनके पद से हटाने का कदम उठाया। यह फैसला उन विवादास्पद टिप्पणियों के बाद आया जो जांगड़ा ने शो के दौरान अपनी डेटिंग अनुभव के बारे में साझा की थीं। उन्होंने बताया कि एक महिला के साथ उनका एक डिनर था जहाँ उन्होंने लगभग तीन सौ साठ से सत्तर रुपये की चिकन बिरयानी का बिल उठाया और फिर कहा कि महिला ने उन्हें घर छोड़ने के बाद, उसने अपने खर्च की भरपाई के तौर‑पर शारीरिक रिश्ते की उम्मीद की। प्राणित मोरे ने इस बात को शुरू में हल्के‑फुल्के अंदाज़ में "पीक गुरुग्राम कंटेंट" कह कर मज़ाक बनाते हुए जांगड़ा को इनाम भी दिया, जिससे यह वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स‑टिकटोक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया। कई दर्शकों ने जांगड़ा की टिप्पणी को महिला‑विरोधी, आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया, जिससे सोशल मीडिया पर विरोध की लहर शुरू हो गई। वायरल क्लिप के बाद प्राणित मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था और उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। उसी समय कंपनी के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले २४ घंटों में उन्हें इस घटना के बारे में सैकड़ों मैसेज, ई‑मेल और कॉल मिले थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाए गए बयान कंपनी के मूल्यों के विरुद्ध हैं और उन्होंने इन बातों को पूरी तरह अस्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों से इस मामले पर चर्चा की, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली; टीम ने जांगड़ा को पेशेवर, सम्मानजनक और मेहनती बताया। फिर भी उन्होंने माना कि बाहर की इस घटना का कंपनी के कार्यस्थल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने जांगड़ा के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। विवेक विश्वकर्मा ने अंत में यह कहा कि गलतियों के परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन युवा डेवलपर्स को सीखने और सुधार करने का अवसर भी मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का लक्ष्य एक सुरक्षित, समान और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखना है, जहाँ ऐसी टिप्पणीें न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर माहौल को भी प्रभावित न करें। इस घटना ने भारतीय कॉमेडी मंच, सामाजिक मीडिया और कार्यस्थल संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर किया, साथ ही यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक व्यक्तित्वों की बातों पर निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता बढ़ रही है.
प्राणित मोरे के लाइव स्टैंड‑अप शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने के बाद, गुरुग्राम स्थित डिजाइन कंपनी स्टारविक डिज़ाइन ने अपने 22 साल के वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को तुरंत उनके पद से हटाने का कदम उठाया। यह फैसला उन विवादास्पद टिप्पणियों के बाद आया जो जांगड़ा ने शो के दौरान अपनी डेटिंग अनुभव के बारे में साझा की थीं। उन्होंने बताया कि एक महिला के साथ उनका एक डिनर था जहाँ उन्होंने लगभग तीन सौ साठ से सत्तर रुपये की चिकन बिरयानी का बिल उठाया और फिर कहा कि महिला ने उन्हें घर छोड़ने के बाद, उसने अपने खर्च की भरपाई के तौर‑पर शारीरिक रिश्ते की उम्मीद की। प्राणित मोरे ने इस बात को शुरू में हल्के‑फुल्के अंदाज़ में "पीक गुरुग्राम कंटेंट" कह कर मज़ाक बनाते हुए जांगड़ा को इनाम भी दिया, जिससे यह वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स‑टिकटोक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया। कई दर्शकों ने जांगड़ा की टिप्पणी को महिला‑विरोधी, आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया, जिससे सोशल मीडिया पर विरोध की लहर शुरू हो गई। वायरल क्लिप के बाद प्राणित मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था और उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। उसी समय कंपनी के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले २४ घंटों में उन्हें इस घटना के बारे में सैकड़ों मैसेज, ई‑मेल और कॉल मिले थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाए गए बयान कंपनी के मूल्यों के विरुद्ध हैं और उन्होंने इन बातों को पूरी तरह अस्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों से इस मामले पर चर्चा की, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली; टीम ने जांगड़ा को पेशेवर, सम्मानजनक और मेहनती बताया। फिर भी उन्होंने माना कि बाहर की इस घटना का कंपनी के कार्यस्थल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने जांगड़ा के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। विवेक विश्वकर्मा ने अंत में यह कहा कि गलतियों के परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन युवा डेवलपर्स को सीखने और सुधार करने का अवसर भी मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का लक्ष्य एक सुरक्षित, समान और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखना है, जहाँ ऐसी टिप्पणीें न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर माहौल को भी प्रभावित न करें। इस घटना ने भारतीय कॉमेडी मंच, सामाजिक मीडिया और कार्यस्थल संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर किया, साथ ही यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक व्यक्तित्वों की बातों पर निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता बढ़ रही है
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