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स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ छात्रों का विरोध, 'फ्री फलस्तीन' के नारे

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स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ छात्रों का विरोध, 'फ्री फलस्तीन' के नारे
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीसुंदर पिचाईगूगल
📆15-06-2026 05:23:00
📰Dainik Jagran
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स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन समारोह के दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हूटिंग की। विरोध 'प्रोजेक्ट निंबस' डील के समर्थन के खिलाफ था।

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का विरोध हुआ। यह विरोध उनके द्वारा बैठे गले दीर्घकालिक इजरायली सरकार के साथ ' प्रोजेक्ट निंबस ' नामक 1.2 अरब डॉलर की क्लाउड कंप्यूटिंग डील के समर्थन के खिलाफ था। यूनिवर्सिटी के 2026 की ग्रेजुएशन समारोह के दौरान जब पिचाई मंच पर आए तो लगभग 200 छात्रों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र फलस्तीनी झंडे लहराते, सीटियां बजाते और ' फ्री फलस्तीन ' के नारे लगाते हुए स्टेडियम से बाहर निकल गए। कुछ छात्रों ने पारंपरिक फलस्तीनी स्कार्फ 'केफिया' भी पहना था। पिचाई ने अपने भाषण में कहा कि यह उनका दूसरा दीक्षांत भाषण है और पहला उनके घर के बैग्रीन में ही हुआ था। वो कहते हैं कि आई की आलोचना करने वाले छात्र भी आने वाले वर्षों में इस टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा तय करने में मदद करेंगे। विरोध की आस्था 'स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फलस्तीन' और 'नो टेक फॉर अपार्थाइड' जैसे समूहों द्वारा की गई थी, जो गूगल की आईडीएफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आईसीई से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ' प्रोजेक्ट निंबस ' डील के खिलाफ था, जिस पर फलस्तीन-समर्थक कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और गूगल पर अपनी सेवाओं के जरिए इजरायल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पिछले महीने एक टेक पॉडकास्ट में पिचाई से पूछा गया था कि स्टैनफोर्ड में भाषण के दौरान संभावित हूटिंग का सामना वे कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें युवाओं और उनके भविष्य पर भरोसा है.

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का विरोध हुआ। यह विरोध उनके द्वारा बैठे गले दीर्घकालिक इजरायली सरकार के साथ 'प्रोजेक्ट निंबस' नामक 1.2 अरब डॉलर की क्लाउड कंप्यूटिंग डील के समर्थन के खिलाफ था। यूनिवर्सिटी के 2026 की ग्रेजुएशन समारोह के दौरान जब पिचाई मंच पर आए तो लगभग 200 छात्रों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र फलस्तीनी झंडे लहराते, सीटियां बजाते और 'फ्री फलस्तीन' के नारे लगाते हुए स्टेडियम से बाहर निकल गए। कुछ छात्रों ने पारंपरिक फलस्तीनी स्कार्फ 'केफिया' भी पहना था। पिचाई ने अपने भाषण में कहा कि यह उनका दूसरा दीक्षांत भाषण है और पहला उनके घर के बैग्रीन में ही हुआ था। वो कहते हैं कि आई की आलोचना करने वाले छात्र भी आने वाले वर्षों में इस टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा तय करने में मदद करेंगे। विरोध की आस्था 'स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फलस्तीन' और 'नो टेक फॉर अपार्थाइड' जैसे समूहों द्वारा की गई थी, जो गूगल की आईडीएफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आईसीई से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन 'प्रोजेक्ट निंबस' डील के खिलाफ था, जिस पर फलस्तीन-समर्थक कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और गूगल पर अपनी सेवाओं के जरिए इजरायल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पिछले महीने एक टेक पॉडकास्ट में पिचाई से पूछा गया था कि स्टैनफोर्ड में भाषण के दौरान संभावित हूटिंग का सामना वे कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें युवाओं और उनके भविष्य पर भरोसा है

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