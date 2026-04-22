स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डेटा केबलों को खतरा: ईरान की गंभीर चेतावनी

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी डेटा केबलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह चेतावनी एक रणनीतिक संकेत मानी जा रही है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह टकराव बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश का हिस्सा है। इसी बीच, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी हुई डेटा केबल ों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। ईरान का कहना है कि इन केबलों को कोई नुकसान पहुंचने से पूरे खाड़ी क्षेत्र का डिजिटल संपर्क पूरी तरह से टूट सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पिछले दो सालों में लाल सागर में भी इसी तरह के केबल क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई हैं। तसनीम न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी डेटा केबल ों की असुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की रुकावट पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। होर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, लेकिन तसनीम रिपोर्ट के अनुसार, यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज न केवल कच्चे तेल बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए भी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धमनी है। फाल्कन (FALCON), एएई-1 (AAE-1), टीजीएन-गल्फ और सी-मी-वी (SEA-ME-WE) जैसे प्रमुख केबल सिस्टम इसी संकरे रास्ते से गुजरते हैं। यदि किसी दुर्घटना या जानबूझकर की गई कार्रवाई से इन केबलों को नुकसान पहुंचता है, तो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में बैंकिंग, क्लाउड सेवाओं और संचार व्यवस्था में भारी व्यवधान आ सकता है। ईरान इंटरनेशनल के विश्लेषण के अनुसार, तसनीम की यह रिपोर्ट किसी निष्पक्ष मूल्यांकन जैसी नहीं लगती है, बल्कि यह एक रणनीतिक संकेत की तरह प्रतीत होती है। रिपोर्ट में केबल रूट, लैंडिंग स्टेशन और डेटा हब की मैपिंग की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इनके ठप होने से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। हाल ही में यूएई और बहरीन में अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) से जुड़ी सुविधाओं पर ड्रोन हमलों की खबरों ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। समुद्र के नीचे बिछी इन केबलों की रक्षा करना और उनकी निगरानी करना एक बहुत ही कठिन काम है। साल 2024 और 2025 में हुए नुकसानों को ठीक करने में महीनों लग गए थे, क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंच प्रतिबंधित थी। अब खतरा यह है कि होर्मुज जैसे तनाव वाले इलाके में अगर केबल कटते हैं तो उनकी तत्काल मरम्मत संभव नहीं होगी, जिससे पूरे क्षेत्र की वित्तीय प्रणालियों और संचार नेटवर्क पंगु हो सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी पहले इसी तरह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है। हालांकि, फिलहाल कोई पुष्ट हमला नहीं हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट ने खाड़ी क्षेत्र के उस हिस्से पर ध्यान खींचा है जो आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है। डेटा युद्ध की यह आशंका अब तेल की पाइपलाइनों और बंदरगाहों जितनी ही वास्तविक लगने लगी है। इंटरनेट केबल्स अब भविष्य के संघर्षों में एक नया 'प्रेशर पॉइंट' बन सकते हैं। इस स्थिति में, खाड़ी देशों को अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और वैकल्पिक संचार मार्गों की तलाश करने की आवश्यकता है। ईरान की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। डेटा केबल ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल खाड़ी क्षेत्र के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल चुनौती है जिसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि इन केबलों को नुकसान पहुंचता है, तो इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह टकराव बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश का हिस्सा है। इसी बीच, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी हुई डेटा केबलों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। ईरान का कहना है कि इन केबलों को कोई नुकसान पहुंचने से पूरे खाड़ी क्षेत्र का डिजिटल संपर्क पूरी तरह से टूट सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पिछले दो सालों में लाल सागर में भी इसी तरह के केबल क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई हैं। तसनीम न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी डेटा केबलों की असुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की रुकावट पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। होर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, लेकिन तसनीम रिपोर्ट के अनुसार, यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज न केवल कच्चे तेल बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए भी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धमनी है। फाल्कन (FALCON), एएई-1 (AAE-1), टीजीएन-गल्फ और सी-मी-वी (SEA-ME-WE) जैसे प्रमुख केबल सिस्टम इसी संकरे रास्ते से गुजरते हैं। यदि किसी दुर्घटना या जानबूझकर की गई कार्रवाई से इन केबलों को नुकसान पहुंचता है, तो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में बैंकिंग, क्लाउड सेवाओं और संचार व्यवस्था में भारी व्यवधान आ सकता है। ईरान इंटरनेशनल के विश्लेषण के अनुसार, तसनीम की यह रिपोर्ट किसी निष्पक्ष मूल्यांकन जैसी नहीं लगती है, बल्कि यह एक रणनीतिक संकेत की तरह प्रतीत होती है। रिपोर्ट में केबल रूट, लैंडिंग स्टेशन और डेटा हब की मैपिंग की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इनके ठप होने से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। हाल ही में यूएई और बहरीन में अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) से जुड़ी सुविधाओं पर ड्रोन हमलों की खबरों ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। समुद्र के नीचे बिछी इन केबलों की रक्षा करना और उनकी निगरानी करना एक बहुत ही कठिन काम है। साल 2024 और 2025 में हुए नुकसानों को ठीक करने में महीनों लग गए थे, क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंच प्रतिबंधित थी। अब खतरा यह है कि होर्मुज जैसे तनाव वाले इलाके में अगर केबल कटते हैं तो उनकी तत्काल मरम्मत संभव नहीं होगी, जिससे पूरे क्षेत्र की वित्तीय प्रणालियों और संचार नेटवर्क पंगु हो सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी पहले इसी तरह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है। हालांकि, फिलहाल कोई पुष्ट हमला नहीं हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट ने खाड़ी क्षेत्र के उस हिस्से पर ध्यान खींचा है जो आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है। डेटा युद्ध की यह आशंका अब तेल की पाइपलाइनों और बंदरगाहों जितनी ही वास्तविक लगने लगी है। इंटरनेट केबल्स अब भविष्य के संघर्षों में एक नया 'प्रेशर पॉइंट' बन सकते हैं। इस स्थिति में, खाड़ी देशों को अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और वैकल्पिक संचार मार्गों की तलाश करने की आवश्यकता है। ईरान की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। डेटा केबलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल खाड़ी क्षेत्र के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल चुनौती है जिसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि इन केबलों को नुकसान पहुंचता है, तो इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए





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