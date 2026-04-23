स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव: ईरानी नौसेना द्वारा मालवाहक जहाजों पर कब्ज़ा

पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव बढ़ रहा है, ईरानी नौसेना और IRGC द्वारा मालवाहक जहाजों पर कब्ज़ा करने की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी सेना ने भी ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू की है।

पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव लगातार बना हुआ है और अब यह संघर्ष स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में केंद्रित हो गया है, जो मालवाहक जहाज ों के लिए एक नया खतरा बन गया है। लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरान ी नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मालवाहक जहाज ों पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, मिडिल ईस्ट में तैनात उनकी सेना ने ईरान द्वारा लगाए गए समुद्री नाकेबंदी के तहत 31 जहाजों को वापस लौटने या बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर किया है। IRGC ने MSC-FRANCESCA और EPAMINODES नामक दो जहाजों को रोकने की कार्रवाई का वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इन जहाजों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया था। IRGC द्वारा जारी किए गए वीडियो में एक खौफनाक दृश्य दिखाया गया है। इसमें IRGC के मास्क पहने हुए कमांडो पहले जहाज को घेरते हैं और फिर तेजी से सीढ़ी के माध्यम से जहाज के डेक पर चढ़ जाते हैं। वे गन लेकर, मास्क पहने हुए पूरे कॉरिडोर में घूमते हैं और फिर पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि ईरान की नौसेना ने दो मालवाहक जहाज ों को पकड़ लिया है और उन्हें अपने तट की ओर ले गई है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य जहाज पर भी फायरिंग की गई थी। ईरान का कहना है कि IRGC ने पहले जहाज “एपामिनोंडास” पर गोली चलाई क्योंकि उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसके बाद “यूफोरिया” नामक दूसरे जहाज को भी रोका गया। तीसरे जहाज “MSC-फ्रांसेस्का” को भी निशाना बनाया गया और उसे एंकर डालने के लिए मजबूर किया गया। ईरान का आरोप है कि इन जहाजों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से बिना अनुमति के चलने और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए इन जहाजों को जब्त कर लिया गया है और अब उनके दस्तावेजों और सामान की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये जहाज दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनन शिपिंग कंपनी (MSC) के काफिले का हिस्सा थे। कुछ अन्य जहाज सुरक्षित रूप से निकल गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में अपनी लोकेशन दिखाने वाले सिस्टम बंद कर दिए थे। यह घटनाक्रम बुधवार को ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की मियाद एक बार और बढ़ा दी थी, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रह सके। हालांकि, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी भी कर रखी है, जिसका उद्देश्य जहाजों के आने-जाने पर रोक लगाना है। ईरान इस कदम को गलत बता रहा है और कह रहा है कि इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर, वर्तमान स्थिति काफी तनावपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। इसलिए, यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का आग्रह कर रहा है। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके.

पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव लगातार बना हुआ है और अब यह संघर्ष स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में केंद्रित हो गया है, जो मालवाहक जहाजों के लिए एक नया खतरा बन गया है। लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरानी नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मालवाहक जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, मिडिल ईस्ट में तैनात उनकी सेना ने ईरान द्वारा लगाए गए समुद्री नाकेबंदी के तहत 31 जहाजों को वापस लौटने या बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर किया है। IRGC ने MSC-FRANCESCA और EPAMINODES नामक दो जहाजों को रोकने की कार्रवाई का वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इन जहाजों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया था। IRGC द्वारा जारी किए गए वीडियो में एक खौफनाक दृश्य दिखाया गया है। इसमें IRGC के मास्क पहने हुए कमांडो पहले जहाज को घेरते हैं और फिर तेजी से सीढ़ी के माध्यम से जहाज के डेक पर चढ़ जाते हैं। वे गन लेकर, मास्क पहने हुए पूरे कॉरिडोर में घूमते हैं और फिर पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि ईरान की नौसेना ने दो मालवाहक जहाजों को पकड़ लिया है और उन्हें अपने तट की ओर ले गई है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य जहाज पर भी फायरिंग की गई थी। ईरान का कहना है कि IRGC ने पहले जहाज “एपामिनोंडास” पर गोली चलाई क्योंकि उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसके बाद “यूफोरिया” नामक दूसरे जहाज को भी रोका गया। तीसरे जहाज “MSC-फ्रांसेस्का” को भी निशाना बनाया गया और उसे एंकर डालने के लिए मजबूर किया गया। ईरान का आरोप है कि इन जहाजों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से बिना अनुमति के चलने और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए इन जहाजों को जब्त कर लिया गया है और अब उनके दस्तावेजों और सामान की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये जहाज दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनन शिपिंग कंपनी (MSC) के काफिले का हिस्सा थे। कुछ अन्य जहाज सुरक्षित रूप से निकल गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में अपनी लोकेशन दिखाने वाले सिस्टम बंद कर दिए थे। यह घटनाक्रम बुधवार को ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की मियाद एक बार और बढ़ा दी थी, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रह सके। हालांकि, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी भी कर रखी है, जिसका उद्देश्य जहाजों के आने-जाने पर रोक लगाना है। ईरान इस कदम को गलत बता रहा है और कह रहा है कि इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर, वर्तमान स्थिति काफी तनावपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। इसलिए, यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का आग्रह कर रहा है। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मालवाहक जहाज अमेरिकी सेना समुद्री नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय तनाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRGC ने चुन लिया नया कमांडर-इन-चीफ, खामेनेई की मौत का बदला लेने की दी धमकीअमेरिका-इजरायल के एहतियाती हमले में आईआरजीसी के कमांडर-इन-चीफ की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC का नया कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है.

Read more »

ईरान के पास एक नहीं बल्कि दो फौज, आर्टेश और IRGC में कौन है सुप्रीम लीडर का ज्यादा वफादार? समझें ईरानी सेना का पूरा गणितईरान की सैन्य संरचना में रेगुलर मिलिट्री आर्टेश और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC शामिल हैं। ईरान की इन दोनों मिलिट्री में क्या अंतर है, आइए जानते हैं।

Read more »

'इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस और एयरफोर्स बेस को बनाया निशाना', ईरान का दावामिडिल-ईस्ट में तनाव के बीच ईरान के IRGC ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय और वायु सेना कमांडर के ठिकानों पर मिसाइल हमले का दावा किया है।

Read more »

ईरान की IRGC के स्लीपर सेल हुए गिरफ्तार, कतर ने की घोषणाकतर ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के दो स्लीपर सेल से दस संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सात जासूसी और तीन तोड़फोड़ के काम में शामिल थे।

Read more »

ईरान और हिजबुल्लाह की इजरायल पर हमलों की झड़ी, UAE तट के पास कंटेनर शिप पर भी अटैक... पढ़ें ताजा अपडेटईरान की IRGC और हिजबुल्ला ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत इजरायल पर कई हमले किए हैं। इजरायल पर मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से अधिकांश को रोका गया।

Read more »

ईरान में सत्ता संघर्ष: IRGC का बढ़ता प्रभाव और राष्ट्रपति की भूमिका सीमितमध्य पूर्व में जारी जंग के बीच, ईरान में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की भूमिका सीमित हो गई है। IRGC ने अहम पदों पर नियुक्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, जिससे राष्ट्रपति के अधिकार बेअसर हो गए हैं। खुफिया मंत्री की नियुक्ति को लेकर भी IRGC का दखल देखने को मिला है। स्थिति अब ट्रंप के लिए एक चुनौती बन गई है क्योंकि युद्ध को समाप्त करने के लिए IRGC की सहमति आवश्यक होगी।

Read more »