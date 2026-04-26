स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट: वैश्विक तेल बाजार को सामान्य होने में लगेंगे कई महीने - रूसी उप-प्रधानमंत्री

रूस के उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उत्पन्न अवरोध के कारण वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जलमार्ग खुलने के बाद भी बाजार को सामान्य होने में कई महीने लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की।
मास्को, 26 अप्रैल – रूस के उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उत्पन्न अवरोध के कारण वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोले जाने के बावजूद, वैश्विक तेल बाजार को सामान्य स्थिति में लौटने में कई महीने लग सकते हैं। यह बयान मध्य पूर्व में व्याप्त गंभीर संकट और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई भारी कमी के संदर्भ में दिया गया है। नोवाक ने रूस ी प्रसारण कंपनी वीजीटीआरके को दिए एक साक्षात्कार में इस स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संकट इतना गहरा है कि बड़ी मात्रा में तेल बाजार तक पहुंचने में असमर्थ है, और बड़ी संख्या में जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में एक गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इस व्यवधान का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नोवाक के अनुसार, वर्तमान स्थिति में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन को फिर से स्थापित करने में काफी समय लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार को अपनी पुरानी स्थिति में लौटने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, और उनके आकलन के अनुसार यह अवधि कई महीनों तक खिंच सकती है। यह स्थिति वैश्विक तेल बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। इस जलमार्ग में किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान द्वारा इस स्ट्रेट को न खोलने के निर्णय ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इस वजह से तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। विभिन्न देशों के नेता इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फोन पर बातचीत की है। ब्रिटिश पीएमओ के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इस बातचीत की जानकारी दी। बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने जहाजों की आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया और माना कि यदि होर्मुज में शिपिंग प्रभावित रहती है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। स्टार्मर ने ट्रंप को बताया कि वह फ्रांस के साथ मिलकर समुद्री रास्तों को फिर से सुरक्षित रूप से चालू करने के प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा और निर्बाध संचालन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते तेल आपूर्ति शृंखला पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिससे आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता है। तेल उत्पादक देशों और उपभोक्ता देशों को मिलकर एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो सभी के हितों की रक्षा करे और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखे.
मास्को, 26 अप्रैल – रूस के उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उत्पन्न अवरोध के कारण वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोले जाने के बावजूद, वैश्विक तेल बाजार को सामान्य स्थिति में लौटने में कई महीने लग सकते हैं। यह बयान मध्य पूर्व में व्याप्त गंभीर संकट और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई भारी कमी के संदर्भ में दिया गया है। नोवाक ने रूसी प्रसारण कंपनी वीजीटीआरके को दिए एक साक्षात्कार में इस स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संकट इतना गहरा है कि बड़ी मात्रा में तेल बाजार तक पहुंचने में असमर्थ है, और बड़ी संख्या में जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में एक गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इस व्यवधान का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नोवाक के अनुसार, वर्तमान स्थिति में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन को फिर से स्थापित करने में काफी समय लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार को अपनी पुरानी स्थिति में लौटने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, और उनके आकलन के अनुसार यह अवधि कई महीनों तक खिंच सकती है। यह स्थिति वैश्विक तेल बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। इस जलमार्ग में किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान द्वारा इस स्ट्रेट को न खोलने के निर्णय ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इस वजह से तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। विभिन्न देशों के नेता इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फोन पर बातचीत की है। ब्रिटिश पीएमओ के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इस बातचीत की जानकारी दी। बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने जहाजों की आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया और माना कि यदि होर्मुज में शिपिंग प्रभावित रहती है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। स्टार्मर ने ट्रंप को बताया कि वह फ्रांस के साथ मिलकर समुद्री रास्तों को फिर से सुरक्षित रूप से चालू करने के प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा और निर्बाध संचालन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते तेल आपूर्ति शृंखला पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिससे आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता है। तेल उत्पादक देशों और उपभोक्ता देशों को मिलकर एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो सभी के हितों की रक्षा करे और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखे
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