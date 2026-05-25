स्पाइसजेट की दिल्ली-कोलकाता उड़ान 7 घंटे लेट उड़ी, यात्रियों ने जमकर नारेबाजी की

स्पाइसजेट की दिल्ली से कोलकाता जाने वाली उड़ान को चार बार रिशेड्यूल किया गया, जिससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्पाइसजेट ने रिफंड से बचने के लिए एक शातिर 'ट्रिक' अपनाया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
भारी हंगामे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भड़के यात्री, स्पाइसजेट की उड़ान 7 घंटे लेट उड़ी, यात्रियों ने जमकर नारेबाजी की । दिल्ली से कोलकाता जाने वाली उड़ान को चार बार रिशेड्यूल किया गया, जिससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्पाइसजेट ने रिफंड से बचने के लिए एक शातिर 'ट्रिक' अपनाया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट ने उन्हें पानी या रिफ्रेशमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दीं, जिससे उन्हें पूरी रात भूखे-प्यासे रहना पड़ा। यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को टैग करते हुए स्पाइसजेट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
भारी हंगामे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भड़के यात्री, स्पाइसजेट की उड़ान 7 घंटे लेट उड़ी, यात्रियों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली उड़ान को चार बार रिशेड्यूल किया गया, जिससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्पाइसजेट ने रिफंड से बचने के लिए एक शातिर 'ट्रिक' अपनाया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट ने उन्हें पानी या रिफ्रेशमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दीं, जिससे उन्हें पूरी रात भूखे-प्यासे रहना पड़ा। यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को टैग करते हुए स्पाइसजेट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है
स्पाइसजेट दिल्ली-कोलकाता उड़ान 7 घंटे लेट यात्रियों ने जमकर नारेबाजी की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग