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स्पेसएक्स ने लिस्टिंग के एक दिन बाद एशिया की सबसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया

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स्पेसएक्स ने लिस्टिंग के एक दिन बाद एशिया की सबसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया
स्पेसएक्सएशिया की सबसे बड़ी कंपनीलिस्टिंग
📆16-06-2026 10:12:00
📰NBT Hindi News
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स्पेसएक्स ने लिस्टिंग के एक दिन बाद एशिया की सबसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। इसके शेयरों में दो दिन में करीब 40 फीसदी की तेजी आई है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप $2.519 ट्रिलियन पहुंच गया है और यह ऐमजॉन से केवल 5% पीछे रह गई है।

स्पेसएक्स ने लिस्टिंग के एक दिन बाद एशिया की सबसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। इसके शेयरों में दो दिन में करीब 40 फीसदी की तेजी आई है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप $2.519 ट्रिलियन पहुंच गया है और यह ऐमजॉन से केवल 5% पीछे रह गई है। शुक्रवार को लिस्ट हुई इस कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी करीब 20% तेजी आई है। इसके साथ ही यह दुनिया की छठी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। उसने ताइवान की दिग्गज कंपनी टीएसएमसी को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी के शेयर 211.

8 डॉलर पर है और इसका मार्केट कैप 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। अगर यह रेगुलर मार्केट में अपनी बढ़त बनाए रखता है तो स्पेसएक्स मार्केट कैप के मामले में ऐमजॉन से आगे निकल जाएगा। ऐमजॉन का मार्केट कैप 2.66 ट्रिलियन डॉलर है। इससे पहले सोमवार को स्पेसएक्स ने एशिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी टीएसएमसी को पछाड़ दिया था। सोमवार को स्पेसएक्स का शेयर 192.50 डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 220 डॉलर तक उछला था और इसका मार्केट कैप 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा था। बंद भाव पर कंपनी का मार्केट कैप 2.519 ट्रिलियन डॉलर रहा था। टीएमएमसी के शेयरों में भी 4.12 फीसदी की तेजी आई थी, लेकिन यह 2.289 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ सातवें नंबर पर फिसल गई थी

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स्पेसएक्स एशिया की सबसे बड़ी कंपनी लिस्टिंग मार्केट कैप ऐमजॉन

 

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