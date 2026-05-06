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स्पेन ने हंतावायरस से जूझ रहे क्रूज शिप को कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी, तीन की मौत

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स्पेन ने हंतावायरस से जूझ रहे क्रूज शिप को कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी, तीन की मौत
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📆06-05-2026 02:08:00
📰Dainik Bhaskar
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स्पेन ने मानवीय आधार पर कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी है। यह फैसला एमवी होंडियस क्रूज शिप पर हंतावायरस से जूझ रहे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज दिलाने के लिए लिया गया। अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए इस संक्रमण में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज साउथ अफ्रीका में चल रहा है।

स्पेन ने मानवीय आधार पर कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी है। यह फैसला एमवी होंडियस क्रूज शिप पर हंतावायरस से जूझ रहे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज दिलाने के लिए लिया गया। अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए इस संक्रमण में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज साउथ अफ्रीका में चल रहा है। जहाज के दो क्रू मेंबर्स को भी तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत है। शिप पहले पश्चिम अफ्रीका की ओर जा रहा था, लेकिन वहां उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद स्पेन ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) और यूरोपीय संघ (EU) के अनुरोध पर उठाया गया। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जहाज के पहुंचने पर सभी यात्रियों और स्टाफ की मेडिकल जांच की जाएगी। संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा और बाकी लोगों को उनके देशों में सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। साथ ही, WHO इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैला है। अगर ऐसा साबित होता है, तो यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जाएगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरल ( हंतावायरस ) संक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है और कम से कम तीन लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इस संक्रमण के बाद जहाज को अफ्रीका तट पर रोक दिया गया था और यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैल सकता है, जिससे यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जा सकता है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जहाज के पहुंचने पर सभी यात्रियों और स्टाफ की मेडिकल जांच की जाएगी। संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा और बाकी लोगों को उनके देशों में सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। WHO इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैला है। अगर ऐसा साबित होता है, तो यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जाएगा। इस मामले में स्पेन ने मानवीय आधार पर कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी है, ताकि जहाज पर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज मिल सके.

स्पेन ने मानवीय आधार पर कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी है। यह फैसला एमवी होंडियस क्रूज शिप पर हंतावायरस से जूझ रहे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज दिलाने के लिए लिया गया। अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए इस संक्रमण में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज साउथ अफ्रीका में चल रहा है। जहाज के दो क्रू मेंबर्स को भी तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत है। शिप पहले पश्चिम अफ्रीका की ओर जा रहा था, लेकिन वहां उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद स्पेन ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूरोपीय संघ (EU) के अनुरोध पर उठाया गया। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जहाज के पहुंचने पर सभी यात्रियों और स्टाफ की मेडिकल जांच की जाएगी। संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा और बाकी लोगों को उनके देशों में सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। साथ ही, WHO इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैला है। अगर ऐसा साबित होता है, तो यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जाएगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरल (हंतावायरस) संक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है और कम से कम तीन लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इस संक्रमण के बाद जहाज को अफ्रीका तट पर रोक दिया गया था और यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैल सकता है, जिससे यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जा सकता है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जहाज के पहुंचने पर सभी यात्रियों और स्टाफ की मेडिकल जांच की जाएगी। संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा और बाकी लोगों को उनके देशों में सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। WHO इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या यह संक्रमण करीबी संपर्क से फैला है। अगर ऐसा साबित होता है, तो यह हंतावायरस के मामलों में एक नया और गंभीर संकेत माना जाएगा। इस मामले में स्पेन ने मानवीय आधार पर कैनरी आइलंड्स में उतरने की अनुमति दी है, ताकि जहाज पर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज मिल सके

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