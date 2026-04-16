स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर मनमानी, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के संबंध में बिजली कंपनियों द्वारा की जा रही मनमानी पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना पोस्टपेड कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में बदलने और नए कनेक्शनों को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में जारी करने पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से 10 दिन में जवाब मांगा है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर ों के संबंध में बिजली कंपनियों की मनमानी पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना उनके पोस्टपेड बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने और नए कनेक्शनों को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में जारी करने के संबंध में जवाब तलब किया है। आयोग ने प्रबंधन को इस महत्वपूर्ण मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए दस दिनों की मोहलत दी है। यह कार्रवाई राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा

बुधवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से संबंधित अनेक शिकायतों को लेकर दायर की गई एक याचिका पर की गई है। परिषद ने अपनी याचिका के माध्यम से आयोग को इस तथ्य से अवगत कराया है कि बिजली कंपनियां, आयोग द्वारा जारी की गई कास्ट डाटा बुक के सुरक्षा अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके तहत, नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में ही जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, पुराने पोस्टपेड कनेक्शनों को उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष सहमति के बिना प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है। परिषद का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करती हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने इस संदर्भ में आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा है कि आयोग ने परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों को अत्यंत गंभीर माना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कास्ट डाटा बुक की व्यवस्था को विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आलोक में ही लागू किया जाना चाहिए। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विद्युत क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आयोग के इस कदम से बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेह होने का दबाव बढ़ेगा और मनमानी रोकने में मदद मिलेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में परिषद ने आयोग को यह भी सूचित किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के क्रियान्वयन में तकनीकी विसंगतियां और अतिरिक्त वित्तीय बोझ जैसी शिकायतें भी उपभोक्ताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए विस्तृत जांच कर सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के मामले में उपभोक्ताओं की सहमति को नजरअंदाज किया जाना विद्युत नियामक आयोग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आयोग का यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है। पहले, उपभोक्ताओं को यह विकल्प चुनने की आजादी थी कि वे पोस्टपेड मीटर का उपयोग करना चाहते हैं या प्रीपेड मीटर का। लेकिन अब, बिजली कंपनियां अपनी सुविधानुसार और कथित तौर पर अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर अपनाने के लिए मजबूर कर रही हैं। यह उपभोक्ताओं की पसंद की स्वतंत्रता का हनन है। इसके अलावा, नए कनेक्शनों को भी अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में जारी किया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कास्ट डाटा बुक में निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह डाटा बुक विद्युत आपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करती है, और इसका अनुपालन सुनिश्चित करना बिजली कंपनियों का कर्तव्य है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को सेवा की शर्तों को चुनने का अधिकार देती है, और कंपनियों द्वारा इस धारा का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अपनी याचिका में इन विसंगतियों को उजागर करते हुए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, और आयोग ने तत्परता दिखाते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की है। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि आयोग का यह कदम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगा और उन्हें मनमानी से बचाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की कार्यप्रणाली में भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि रीडिंग में त्रुटियां, रिचार्ज की प्रक्रिया में जटिलताएं, और अचानक बिजली कटौती, जो उपभोक्ताओं के लिए असुविधा का कारण बन रही हैं। आयोग द्वारा विस्तृत जांच की मांग की जा रही है ताकि इन तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके और उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति मिल सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को ऊर्जा संरक्षण और बेहतर बिलिंग प्रबंधन के उद्देश्य से पेश किया गया था, लेकिन उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की सहमति का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। आयोग की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के विश्वास को बहाल करने और विद्युत वितरण प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने न केवल मनमानी से कनेक्शन बदलने और नए कनेक्शनों को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में जारी करने पर जवाब मांगा है, बल्कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने के प्रयासों पर भी गंभीरता से विचार किया है। यह देखा गया है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटरों के फायदों के बारे में तो बताती हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसानों या उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देतीं। यह एक प्रकार से उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, और आयोग इस पर भी जवाबदेही तय करेगा। विद्युत अधिनियम-2003 और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और विद्युत क्षेत्र में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। बिजली कंपनियों का यह कर्तव्य है कि वे इन नियमों का पालन करें और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। आयोग द्वारा 10 दिनों का समय प्रबंधन को जवाब देने के लिए दिया गया है, यह एक संक्षिप्त अवधि है, जो आयोग की मामले की गंभीरता को दर्शाती है। इस अवधि के भीतर, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इन सभी शिकायतों का निवारण शामिल होगा। यदि प्रबंधन संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है, तो आयोग आगे की कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद इस मामले में पैनी नजर रखे हुए है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अवधेश कुमार वर्मा ने उम्मीद जताई है कि आयोग इस मामले में उपभोक्ताओं के पक्ष में निष्पक्ष निर्णय लेगा और बिजली कंपनियों को उनकी मनमानी से रोकेगा। यह प्रकरण उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और विद्युत वितरण प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का भविष्य अब आयोग के हस्तक्षेप और बिजली कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर निर्भर करेगा। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन इस चुनौती का सामना कैसे करता है और आयोग को क्या जवाब देता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी नई तकनीक को लागू करते समय उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुविधा को सर्वोपरि रखा जाए। एक प्रमुख पहलू यह भी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की स्थापना के बाद, कई उपभोक्ताओं ने रिचार्ज की जटिलताओं और बिलिंग संबंधी विसंगतियों की शिकायतें दर्ज कराई हैं। कुछ मामलों में, प्रीपेड मीटरों के माध्यम से बिलिंग की गणना पोस्टपेड मीटरों की तुलना में अधिक महंगी साबित हो रही है, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के वित्तीय बोझ को बढ़ा रहा है। आयोग ने इन शिकायतों को भी अपनी जांच में शामिल किया है। उपभोक्ताओं को अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रीपेड मीटर कैसे काम करते हैं, उनके टैरिफ क्या हैं, और उन्हें रिचार्ज करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। यह जानकारी की कमी बिजली कंपनियों द्वारा जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि उपभोक्ता उनकी योजनाओं को स्वीकार कर लें। यह एक प्रकार का सूचनात्मक एकाधिकार है, जिसे आयोग को तोड़ना होगा। विद्युत अधिनियम-2003 के तहत, उपभोक्ताओं को उचित सूचना का अधिकार है, और बिजली कंपनियों को उन्हें सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से प्रदान करनी चाहिए। आयोग का यह कदम, विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत कर सकता है, जहां उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा और बिजली कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के कार्यान्वयन में सरकार और नियामकों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि यह तकनीक उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो, न कि उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ बने। आयोग के इस कदम से भविष्य में होने वाले ऐसे मनमानीपूर्ण निर्णयों पर भी अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत मिसाल कायम होगी





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