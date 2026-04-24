स्वयं को जानो भारत योग यात्रा: धनबाद में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का आध्यात्मिक मार्गदर्शन

धनबाद में आयोजित तीन दिवसीय योग यात्रा में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने स्वस्थ जीवनशैली, योग के महत्व और आधुनिक जीवन में व्याप्त तनाव एवं व्यसनों से मुक्ति के उपाय बताए। उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट की लत पर चिंता व्यक्त की और मानसिक योग के माध्यम से संतुलन बनाए रखने का सुझाव दिया।

धनबाद में तीन दिवसीय ‘स्वयं को जानो भारत योग यात्रा’ का आयोजन आईआईटी आइएसएम के पेनमैन आडिटोरियम में हुआ। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन, परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने योग अभ्यास और सत्संग सत्र को संबोधित करते हुए स्वस्थ जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर ही हमें सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो जीवन में अशांति और परेशानी बनी रहेगी, और किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसलिए, स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के युग में, हर व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की परेशानियों के कारण यह संभव नहीं हो पाता। जब लोग शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो वे मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं। इस स्थिति में, मन में लगातार पचास हजार विचार आते-जाते रहते हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत विचार दोहराव वाले होते हैं। ईर्ष्या, जलन, नकारात्मकता और मानसिक दोष जैसे विकारों का जन्म होता है। इनसे दूर रहने के लिए योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि योग केवल आसन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी की जीवनशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल लोग केवल भोग-विलास में लिप्त रहना चाहते हैं, लेकिन कर्म करने से कतराते हैं। लोग अपने घरों में आराम से चाय पीते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन बर्तन धोने या बिस्तर ठीक करने जैसे साधारण कार्यों को करने के लिए भी तैयार नहीं होते। यहां तक कि घर के मालिक भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने लोगों को आलस्य से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि आलस्य हमें बांधता है और हमारी प्रगति को रोकता है। उन्होंने विशेष रूप से मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती लत पर जोर दिया, जो आज छोटे-बड़े सभी को जकड़ चुकी है। लोग मोबाइल और इंटरनेट में इतने डूबे हुए हैं कि वे शांति से पांच मिनट भी नहीं बैठ पाते। नवयुवकों में यह लत विशेष रूप से अधिक देखी जा रही है। स्वामी जी ने व्यंग्यात्मक रूप से फेसबुक को ‘फंसें बुक’ कहकर संबोधित किया और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इसी श्रेणी में शामिल किया। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए मानसिक योग करने का सुझाव दिया, जो दिमाग को संतुलित रखने में मदद करेगा। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने आगे कहा कि योग हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। यह हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। योग के माध्यम से, हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जिएं। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है जो हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। योग हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने योग और ध्यान के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने धनबाद के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह यात्रा निश्चित रूप से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी.

धनबाद में तीन दिवसीय ‘स्वयं को जानो भारत योग यात्रा’ का आयोजन आईआईटी आइएसएम के पेनमैन आडिटोरियम में हुआ। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन, परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने योग अभ्यास और सत्संग सत्र को संबोधित करते हुए स्वस्थ जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर ही हमें सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो जीवन में अशांति और परेशानी बनी रहेगी, और किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसलिए, स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के युग में, हर व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की परेशानियों के कारण यह संभव नहीं हो पाता। जब लोग शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो वे मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं। इस स्थिति में, मन में लगातार पचास हजार विचार आते-जाते रहते हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत विचार दोहराव वाले होते हैं। ईर्ष्या, जलन, नकारात्मकता और मानसिक दोष जैसे विकारों का जन्म होता है। इनसे दूर रहने के लिए योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि योग केवल आसन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी की जीवनशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल लोग केवल भोग-विलास में लिप्त रहना चाहते हैं, लेकिन कर्म करने से कतराते हैं। लोग अपने घरों में आराम से चाय पीते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन बर्तन धोने या बिस्तर ठीक करने जैसे साधारण कार्यों को करने के लिए भी तैयार नहीं होते। यहां तक कि घर के मालिक भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने लोगों को आलस्य से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि आलस्य हमें बांधता है और हमारी प्रगति को रोकता है। उन्होंने विशेष रूप से मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती लत पर जोर दिया, जो आज छोटे-बड़े सभी को जकड़ चुकी है। लोग मोबाइल और इंटरनेट में इतने डूबे हुए हैं कि वे शांति से पांच मिनट भी नहीं बैठ पाते। नवयुवकों में यह लत विशेष रूप से अधिक देखी जा रही है। स्वामी जी ने व्यंग्यात्मक रूप से फेसबुक को ‘फंसें बुक’ कहकर संबोधित किया और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इसी श्रेणी में शामिल किया। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए मानसिक योग करने का सुझाव दिया, जो दिमाग को संतुलित रखने में मदद करेगा। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने आगे कहा कि योग हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। यह हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। योग के माध्यम से, हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जिएं। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है जो हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। योग हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने योग और ध्यान के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने धनबाद के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह यात्रा निश्चित रूप से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी





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