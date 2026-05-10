स्वयंभू बाबा अशोक खरात का काला साम्राज्य: यौन शोषण, करोड़ों का घोटाला और संदिग्ध मौत का रहस्य

स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आर्थिक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। 150 महिलाओं के शोषण और 1500 करोड़ की संपत्ति के साथ-साथ एक अहम गवाह की संदिग्ध मौत ने इस मामले को और उलझा दिया है।

महाराष्ट्र के नासिक और शिरडी क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने स्वयंभू बाबा अशोक खरात , जिन्हें कैप्टन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ आरोपों का एक ऐसा पहाड़ टूटा है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस व्यक्ति पर केवल एक या दो नहीं, बल्कि कुल 13 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ मामले महिलाओं के यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े हैं, चार मामले आर्थिक धोखाधड़ी के हैं और एक मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज कराया गया मनी लॉन्ड्रिंग का है। बाबा खरात की काली दुनिया का विस्तार इतना बड़ा था कि उसके पास लगभग 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का अनुमान है और उसके द्वारा बनाए गए 58 अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिनमें 150 से अधिक महिलाएं उसकी शिकार बनीं। 17 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और हाल ही में शिरडी कोर्ट ने उसे फिर से 14 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। जांच एजेंसियों और सिट की पूछताछ के दौरान अशोक खरात का व्यवहार अत्यंत चालाकी भरा रहा है। वह लगातार यह दावा कर रहा है कि उसने महिलाओं के साथ सहमति से संबंध बनाए थे और उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। खरात ने यह तर्क दिया कि उसके पास अद्भुत दैवीय शक्तियां हैं और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं उसके पास आते थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि खरात अपनी गलतियों को दैवीय शक्ति और ज्योतिष विद्या का नाम देकर कानून की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, पुलिस की थ्योरी अलग है। जांच अधिकारियों का मानना है कि वह महिलाओं को नशीली दवाएं या कोई अन्य मादक पदार्थ देता था, जिससे वे बेहोश या अर्ध-बेहोश हो जाती थीं और फिर वह उनका फायदा उठाता था। खरात का यह कहना कि वह समाधि की स्थिति में रहता था और होश आने पर उसे पता चलता था, केवल एक बहाना प्रतीत होता है। इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताएं भी बेहद चौंकाने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया है कि खरात ने अपने अनुयायियों का इस्तेमाल करके एक बड़ा वित्तीय जाल बुना था। कोपरगांव के समता संस्था पतपेढ़ी बैंक में खरात के 56 अनुयायियों के नाम पर 100 फर्जी खाते खोले गए थे। इन खातों के जरिए करीब 70 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन सभी खातों में नॉमिनी के तौर पर अशोक खरात का मोबाइल नंबर दर्ज था। इसका सीधा मतलब यह है कि खाते भले ही दूसरों के नाम पर थे, लेकिन उनके नियंत्रण और लेन-देन की पूरी कमान खरात के हाथों में थी। जब पुलिस ने इन खाताधारकों से पूछताछ की, तो उनमें से अधिकांश ने दावा किया कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके नाम पर कोई बैंक खाता खोला गया है। ईडी अब नासिक, पुणे और मुंबई में उसकी संपत्तियों की बारीकी से जांच कर रही है। मामले ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब 17 अप्रैल को अशोक खरात का सबसे करीबी सहयोगी और शिवनिका ट्रस्ट का उपाध्यक्ष जितेंद्र शेलके एक सड़क हादसे में मारा गया। शेलके इस केस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह था क्योंकि वह खरात के सभी काले कारनामों, जमीन के सौदों और अवैध लेन-देन की पूरी जानकारी रखता था। उसकी मौत से ठीक तीन दिन पहले ईडी ने उससे पूछताछ की थी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने इस मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शेलके खरात के साम्राज्य का नंबर दो व्यक्ति था और वह हर राज जानता था। अंजलि दमानिया के अनुसार, दुर्घटना स्थल की फुटेज से पता चलता है कि गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही थी और रास्ता खाली होने के बावजूद गाड़ी सीधे ट्रक से जा टकराई, जो स्वाभाविक नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य प्रभावशाली नेता खरात के संपर्क में थे और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घोटाल का पर्दाफाश करने में नीरज जाधव नामक व्यक्ति की भूमिका सबसे अहम रही। नीरज पहले खरात के ऑफिस में असिस्टेंट था। मामला तब शुरू हुआ जब नीरज अपनी गर्भवती पत्नी को स्वस्थ बच्चे की कामना के लिए खरात के पास ले गया, लेकिन बाबा ने पूजा के बहाने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना ने नीरज को झकझोर दिया और उसने ठान लिया कि वह खरात का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएगा। नीरज ने अपने दोस्त की मदद से खरात के ऑफिस में हिडन कैमरे लगाए, जिससे बाबा की घिनौनी करतूतों के वीडियो रिकॉर्ड हो गए। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह पूरा मामला खुला। अब नीरज जाधव इस केस का एक मुख्य गवाह है और उसके वकील का कहना है कि ट्रायल शुरू होने पर वह बाबा के झूठ का पर्दाफाश करेगा। यह मामला न केवल अंधविश्वास के खतरे को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे धर्म की आड़ में शक्तिशाली लोग मासूमों का शोषण करते हैं.

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अशोक खरात यौन शोषण मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी महाराष्ट्र क्राइम

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