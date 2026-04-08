स्वरा भास्कर: विवादों की रानी के 5 सबसे बड़े विवाद

स्वरा भास्कर के 38वें जन्मदिन पर, उनके सबसे बड़े विवादों पर एक नज़र, जिन्होंने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा। जानिए उनके बयानों और फिल्मों से जुड़े विवादों के बारे में।

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री स्वरा भास्कर , जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने मुखर बयानों और विवाद ों के लिए जानी जाती हैं, 9 अप्रैल को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। स्वरा ने कई फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत या फ्लॉप ही रहीं। उन्होंने 'प्रेम रतन धन पायो' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इस खास मौके पर, हम स्वरा भास्कर से जुड़े अब तक के 5 सबसे बड़े विवाद ों पर नज़र डालेंगे, जिनकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी

आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। स्वरा हमेशा अपने बेबाक विचारों और तीखे बयानों के लिए जानी जाती रही हैं, जिसने अक्सर उन्हें विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है।\पहला विवाद पठान फिल्म के गाने 'बेशर्म रंग' से जुड़ा था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का स्विमसूट पहना था। इस गाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था और फिल्म का विरोध किया गया था। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वरा ने एक राजनेता को जवाब देते हुए कहा था, 'मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को अभिनेत्रियों के कपड़ों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।' दूसरा विवाद हिजाब को लेकर था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अपमान की तुलना महाभारत की द्रौपदी के वस्त्रहरण से की थी। इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। स्वरा ने लिखा था कि जिस तरह महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ, उसी तरह आज भी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। तीसरा विवाद संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने जौहर के दृश्य पर सवाल उठाते हुए संजय लीला भंसाली को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि क्या महिलाओं के पास मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं है? इस पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। साल 2018 में भारतीय सेना पर किए गए एक ट्वीट की वजह से भी स्वरा विवादों में घिर गई थीं। उन्होंने सेना पर निशाना साधते हुए कुछ ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने सेना को मूर्ख कहा था। इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उनका कहना था कि सेना अपनी मनमर्जी से काम करती है। एक अन्य विवाद होली के दौरान तरुण खाटिक के साथ हुई घटना पर उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। उन्होंने लिखा था कि होली पर हुई झड़प में तरुण खाटिक की हत्या के बाद संघी इकोसिस्टम हंगामा कर रहा है। इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था।\स्वरा भास्कर ने हमेशा अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया है, चाहे वह सामाजिक मुद्दे हों या राजनीतिक मामले। उनके बेबाक बयानों के कारण, वह अक्सर विवादों में घिरी रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी राय व्यक्त करने से परहेज नहीं किया। उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों के बीच, स्वरा भास्कर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। उन्होंने अपनी बात कहने का साहस दिखाया है, और यही उनकी पहचान को परिभाषित करता है। उन्होंने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है, चाहे उन्हें इसके लिए आलोचना का सामना ही क्यों न करना पड़े। उनके बयानों पर प्रतिक्रियाएं हमेशा मिली-जुली रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी चुप्पी साधने का फैसला नहीं किया। स्वरा भास्कर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने विचारों को लेकर मुखर रही हैं, और उन्होंने हमेशा अपनी बात को कहने का साहस दिखाया है। उनका व्यक्तित्व उन्हें बॉलीवुड की भीड़ से अलग बनाता है। उनके काम और बयानों से कई लोगों पर असर पड़ा है, और वह हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनकी यात्रा हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक रही है। उन्होंने जो भी कहा या किया है, वह हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उनकी बोल्डनेस और विचारों की स्वतंत्रता ने उन्हें एक खास पहचान दी है





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