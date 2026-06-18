स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 8% घटी, सीधे खातों में 50% से अधिक बढ़ोतरी

स्विस नेशनल बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों की कुल जमा राशि 8% घटकर 36,793 करोड़ रुपए रह गई, लेकिन सीधे खातों में जमा धन 50% से अधिक बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत की रैंक 46वीं हुई, पाकिस्तान में गिरावट और बांग्लादेश में 43% बढ़ोतरी दर्ज की गई।

स्विस बैंक ों में भारतीयों की जमा राशि में 2025 में मिश्रित रुझान देखने को मिले हैं। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों से जुड़ी कुल जमा राशि 8 प्रतिशत से अधिक घटकर 3.

25 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 36,793 करोड़ रुपए) रह गई है, जबकि 2024 में यह राशि 3.5 अरब स्विस फ्रैंक थी। यह गिरावट मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रखी गई जमा में कमी के कारण हुई है। हालांकि, भारतीय ग्राहकों के सीधे खातों (जिसमें व्यक्तिगत और संस्थागत खाते शामिल हैं) में जमा धन में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 524 मिलियन स्विस फ्रैंक (लगभग 6,000 करोड़ रुपए) तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय निवेशक स्विस बैंकों में सीधे निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं, जबकि पहले वे वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से धन जमा करते थे। एसएनबी ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े स्विस बैंकों में मौजूद कथित काले धन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि यह वैध वित्तीय गतिविधियों का हिस्सा हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वित्तीय खातों की सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की व्यवस्था लागू है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अवैध धन के प्रवाह पर नियंत्रण हुआ है। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि के आंकड़ों में वर्ष 2025 के दौरान उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। जहां एक ओर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जमा राशि में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर सीधे खातों में वृद्धि हुई है। यह रुझान वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भारतीय निवेशकों की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। स्विस बैंकों में कुल विदेशी जमा राशि में भी लगभग 8 प्रतिशत की कमी आई है, जो दुनिया भर में निवेश और बैंकिंग गतिविधियों में व्यापक बदलाव का संकेत है। भारत की स्थिति जमा राशि के आधार पर 48वें से सुधरकर 46वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन है। पाकिस्तान की जमा राशि में गिरावट दर्ज की गई, जबकि बांग्लादेश की स्विस बैंक जमा में 43 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। यह विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक नीतियों, राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्विस बैंकों में भारतीय जमा में यह उतार-चढ़ाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति का परिणाम हो सकता है। भारत सरकार द्वारा काले धन पर नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के कारण, स्विस बैंकों में अवैध धन रखना अब पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है। स्विट्जरलैंड ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता मानकों को अपनाया है, जिससे गोपनीयता कम हुई है। हालांकि, भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा सीधे खातों में बढ़ती जमा को वैध निवेश और व्यावसायिक आवश्यकताओं के रूप में देखा जा रहा है। भविष्य में भारत-स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश और बैंकिंग गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, ये आंकड़े भारतीय वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माने जा सकते हैं





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