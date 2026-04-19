स्वामी अवधेशानंद गिरी: अनियंत्रित इच्छाएं दुख लाती हैं, मन को वश में कर पाएं जीवन में आनंद

जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरि ने जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित इच्छाएं दुख, क्रोध और अशांति का कारण बनती हैं, जबकि मन को नियंत्रित करने और सकारात्मक विचारों को अपनाने से जीवन में आनंद और शांति प्राप्त होती है।

अनियंत्रित इच्छाओं का अंत दुख, अवसाद, क्रोध और अशांति के साथ होता है। अधिक इच्छाओं से मन कमजोर और असंतुलित हो जाता है। इसलिए विवेक हमें सिखाता है कि गैर जरूरी चीजों के लिए अधिक मोह न रखें और अपने मन को नियंत्रित करें। गलत इच्छाओं के पीछे भागने से केवल परेशानी मिलती है। हमारा मन अक्सर चंचल होता है और भौतिक चीजों को ही सत्य मानकर उनके पीछे दौड़ता रहता है, इसलिए मन को नियंत्रित करना चाहिए। आज जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरि के जीवन सूत्र में जानिए जीवन में आनंद कैसे

मिलता है?संगति से ही हमारी सोच बनती है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति सुखी जीवन के लिए जरूरी है। हमारे भीतर अनंत शक्तियां हैं, हमारा असली स्वरूप आनंद से भरा हुआ है, इसे पहचानें। अध्यात्म हमें सच्चाई को जानने की प्रेरणा देता है, जिससे हम जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं। अच्छे विचार कहीं से भी आएं, उन्हें स्वीकार करें; सकारात्मक सोच से जीवन में शांति बनी रहती है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रवचनों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन की वास्तविक सुख-शांति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण और ज्ञान में निहित है। वेदों के प्राचीन ज्ञान का सार बताते हुए, वे इस बात पर जोर देते हैं कि जब हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तो वे हमें दुख, चिंता, क्रोध और अंततः अशांति की ओर ले जाती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अधिक चाहत रखने से हमारा मन चंचल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और संतुलन खो देता है। ऐसे में, हमारा विवेक हमें सिखाता है कि हमें उन वस्तुओं या परिस्थतियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मन को वश में रखना, उसे भटकने से रोकना, यही सच्चा नियंत्रण है। गलत या अतृप्त इच्छाओं के पीछे दौड़ने का परिणाम केवल परेशानी ही हाथ लगता है। हमारा मन स्वभाव से ही अस्थिर होता है, वह अक्सर क्षणिक भौतिक सुखों को ही शाश्वत सत्य मान लेता है और उनके पीछे भागता रहता है। इसी कारण, मन पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी अवधेशानंद जी महाराज अपने जीवनोपदेशों के माध्यम से यह भी बताते हैं कि जीवन में सच्चा आनंद कहां से प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि हमारी संगति, अर्थात हमारे आसपास के लोग और हमारा वातावरण, हमारी सोच को आकार देते हैं। इसलिए, एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए, हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। हमारे भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं; हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद का सागर है। हमें इस सत्य को पहचानना होगा और अपने भीतर की इन शक्तियों को जागृत करना होगा। अध्यात्म हमें इस मार्ग पर ले जाता है, यह हमें सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। जब हम सत्य को जान लेते हैं, तो भौतिकता के प्रति मोह कम हो जाता है और हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। स्वामी जी का संदेश है कि अच्छे विचार कहीं से भी उत्पन्न हों, चाहे वे किसी पुस्तक से आए हों, किसी संत के प्रवचन से, या किसी मित्र की सलाह से, हमें उन्हें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में स्थायी शांति और प्रसन्नता बनाए रख सकते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर आध्यात्मिक और दार्शनिक उपदेश जीवन को दिशा देते हैं, वहीं दूसरी ओर, प्रकृति के भौतिक नियम भी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर इन दिनों तीखे बने हुए हैं। रतलाम में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है, जबकि ग्वालियर में भी पारा 41 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। यह स्थिति कल से और भी चिपचिपी गर्मी में बदल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। इसके विपरीत, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, जो वहां के निवासियों के लिए राहत की बात हो सकती है। इस प्रकार, जीवन में अध्यात्म और भौतिकता दोनों का अपना-अपना स्थान है, और दोनों को समझना हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का संदेश जीवन के हर पहलू के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह आंतरिक शांति की खोज हो या बाहरी परिस्थितियों का सामना करना





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

स्वामी अवधेशानंद गिरी जीवन सूत्र अनियंत्रित इच्छाएं मन पर नियंत्रण सकारात्मक सोच

United States Latest News, United States Headlines