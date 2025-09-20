स्वामी मोहन दास महाराज आश्रम ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान किया राहत सामग्री

जालंधर के स्वामी मोहन दास महाराज आश्रम ने फिरोजपुर और फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे 10 ट्रकों का दान किया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और आश्रम के मानवीय प्रयासों की सराहना की। यह कार्यक्रम एकता, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक था।

जागरण संवाददाता, जालंधर। स्वामी मोहन दास महाराज आश्रम में शनिवार को एक ऐतिहासिक और परोपकारपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आश्रम के ट्रस्टियों, भक्तों और अनुयायियों ने फिरोजपुर और फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए राहत सामग्री दान करने में उदारता दिखाई। उन्होंने गद्दे, कंबल, चादरें, तकिए, बर्तन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं से भरे 10 ट्रकों को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया, जिनकी कीमत लाखों में थी। 1008 स्वामी मोहन दास महाराज के आशीर्वाद से प्रमुख गद्दीनशीन गुरु मां

सोमा देवी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में गद्दीनशीन उमा ज्योति, अध्यक्ष लवनेंद्र वर्मा, उनकी बेटी मन्नी वर्मा, अध्यक्ष राजीव बेरी, पदम पांडे, विनय अरोड़ा, हरनेक सिंह ढिल्लों, अचल गुप्ता, प्रिंसिपल सुमन मल्होत्रा, गुणवंत सिंह, विजय शर्मा, डा. अनिल ज्योति, यशविंदर तेजपाल, सिमरनजीत कौर ढिल्लों, और मोहिनी जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। जालंधर स्थित स्वामी मोहन दास आश्रम के प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा और अनुशासन के साथ ध्वज-प्रस्थान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और प्रमुख गद्दीनशीन गुरु मां सोमा देवी, गद्दीनशीन उमा ज्योति, लवनेंद्र वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इन सभी महानुभावों ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर इस नेक कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति विभाग के सलाहकार दीपक बाली, डीसी डा. हिमांशु अग्रवाल, सीपी धनप्रीत कौर सहित कई अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हुए। स्वामी मोहन दास मॉडल स्कूल के विद्यार्थी, प्रिंसिपल जतिंदर कौर मान और स्कूल का स्टाफ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने न केवल इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखा, बल्कि राज्यपाल के आशीर्वाद से भी सम्मानित हुए। राज्यपाल ने आश्रम के मानवीय प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय कार्य है।\राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाबा मोहन दास आश्रम के मानवीय प्रयासों की सराहना की और सभी को जरूरतमंदों की सहायता करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आश्रम शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा के समय में पंजाबी हमेशा आगे रहते हैं, और देश में उनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पंजाबी लोगों की कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद करने की दृढ़ भावना ने हमेशा मानवता की सेवा में एक नया उदाहरण स्थापित किया है। यह कार्यक्रम न केवल राहत सामग्री के दान का प्रतीक था, बल्कि यह एकता, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा की भावना का भी प्रतीक था। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और लोगों को एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि कैसे धार्मिक और सामाजिक संगठन मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। आश्रम का यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस पहल से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिलेगी।\इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना था, लेकिन इसने एक व्यापक संदेश भी दिया। यह संदेश था कि समाज में एकता और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस तरह के कार्यों से लोग एक-दूसरे के करीब आते हैं और एक मजबूत समुदाय का निर्माण होता है। यह कार्यक्रम न केवल भौतिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि यह लोगों को भावनात्मक समर्थन भी देता है। इससे बाढ़ पीड़ितों को यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं और समाज उनके साथ खड़ा है। राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने इस नेक कार्य को सराहा और लोगों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। स्वामी मोहन दास महाराज आश्रम का यह प्रयास एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे धार्मिक संस्थान समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। यह अन्य लोगों और संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि सच्ची मानवता दूसरों की मदद करने में निहित है। इस तरह के कार्यक्रम देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं





बाढ़ राहत स्वामी मोहन दास महाराज आश्रम दान पंजाब मानवता

