स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला: पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में दर्ज कराए गए केस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सुपर सीएम के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच की राजनीति क जंग अब एक अत्यंत उग्र मोड़ पर पहुंच गई है। हाल ही में पंजाब में स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक नया कानूनी मामला दर्ज कराने की खबर सामने आई है, जिसके बाद मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे तीखा और व्यक्तिगत हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित, कपोलकल्पित और झूठा है। मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से एक विस्तृत और लंबा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने न केवल अपने ऊपर दर्ज केस को खारिज किया, बल्कि केजरीवाल और पंजाब की वर्तमान सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें चुप कराने के लिए हर संभव कानूनी और राजनीति क प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे सच्चाई बोलने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि जब कोई सच बोलता है, तो सत्ताधारी वर्ग उसे दबाने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा लेता है। स्वाति मालीवाल ने अपने आरोपों को दो मुख्य सत्यों में विभाजित किया है, जिन्होंने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्फोटक दावा किया। मालीवाल का आरोप है कि पंजाब की कमान एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जो अक्सर होश में नहीं रहते। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया कि वे शराब के नशे में चूर होकर न केवल महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं, बल्कि इसी स्थिति में विधानसभा, मंदिर और गुरुद्वारों तक जाते हैं। मालीवाल का तर्क है कि एक बॉर्डर स्टेट, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां इतनी अधिक हैं, वहां का नेतृत्व इस तरह की घोर लापरवाही नहीं बरत सकता। उन्होंने पंजाब की जनता से भावुक अपील करते हुए यह सवाल किया कि क्या उन्हें यह जानने का बुनियादी अधिकार नहीं है कि उनके राज्य का शासन होशोहवास में चलाया जा रहा है या नशे की हालत में। यह आरोप पंजाब की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की छवि और कार्यक्षमता पर प्रहार करता है। इसके अलावा, उन्होंने पंजाब के विधायकों और दिल्ली के बीच के संबंधों पर भी कड़ा प्रहार किया और एक अलग तरह के सत्ता ढांचे का खुलासा करने का दावा किया। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब पंजाब में बम ब्लास्ट जैसी गंभीर सुरक्षा घटनाएं हो रही थीं, जब किसान अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर मंडियों में परेशान बैठे थे और आम जनता बिजली कटौती की समस्या से बुरी तरह जूझ रही थी, तब पंजाब के विधायकों को दिल्ली लाया गया। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा घटनाक्रम केवल एक राजनीति क नाटक था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने का आधिकारिक समय केवल मुख्यमंत्री का था, लेकिन अन्य विधायकों को कड़ी धूप में तख्तियां लेकर खड़ा रखा गया, जिससे उनकी स्थिति भेड़-बकरियों जैसी हो गई थी। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को सुपर सीएम बताते हुए कहा कि पंजाब के तीन करोड़ लोगों का भविष्य अब दिल्ली से आए इस सुपर सीएम और उनके करीबियों के हाथों में सौंप दिया गया है। उन्होंने दुख जताया कि पंजाब जैसे स्वाभिमानी राज्य का प्रशासन अब दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, जो लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए चिंताजनक है। व्यक्तिगत हमलों और पुराने विवादों की बात करें तो स्वाति मालीवाल ने एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर दावा किया। उन्होंने कहा कि आज से ठीक दो साल पहले इसी तारीख को अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने घर पर पिटवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से केजरीवाल लगातार उन्हें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पंजाब वाला केस उसी लंबी साजिश का एक नवीनतम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार के खिलाफ आवाज उठाई और उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें आम आदमी पार्टी दबाना चाहती थी। मालीवाल ने पंजाब की पवित्र धरती को गुरुओं और शूरवीरों की भूमि बताते हुए कहा कि पंजाबी स्वभाव से शेर हैं और वे कभी किसी के सामने नहीं झुके, लेकिन आज के पंजाब के नेतृत्व ने दिल्ली के राजनीति क गुंडों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने इसे पंजाब की अस्मिता का अपमान करार दिया और कहा कि अगर विधायकों का व्यवहार भेड़-बकरियों जैसा नहीं है, तो फिर इसे क्या कहा जाए। अंत में, स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को एक खुली और सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चाहे पंजाब के हर जिले में उनके खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज करा लें या उन्हें जेल भेजने की हर संभव कोशिश करें, लेकिन वे डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पंजाब के लोगों का दिल से सम्मान करती हैं और उनके अधिकारों और राज्य के गौरव की लड़ाई लड़ना जारी रखेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में सच बोलने वालों को कानूनी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं स्वाति मालीवाल अपने आरोपों पर अडिग हैं और इसे सत्य की जीत की लड़ाई बता रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देते हैं और इस कानूनी लड़ाई का अंत कैसे होता है.

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच की राजनीतिक जंग अब एक अत्यंत उग्र मोड़ पर पहुंच गई है। हाल ही में पंजाब में स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक नया कानूनी मामला दर्ज कराने की खबर सामने आई है, जिसके बाद मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे तीखा और व्यक्तिगत हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित, कपोलकल्पित और झूठा है। मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से एक विस्तृत और लंबा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने न केवल अपने ऊपर दर्ज केस को खारिज किया, बल्कि केजरीवाल और पंजाब की वर्तमान सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें चुप कराने के लिए हर संभव कानूनी और राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे सच्चाई बोलने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि जब कोई सच बोलता है, तो सत्ताधारी वर्ग उसे दबाने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा लेता है। स्वाति मालीवाल ने अपने आरोपों को दो मुख्य सत्यों में विभाजित किया है, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्फोटक दावा किया। मालीवाल का आरोप है कि पंजाब की कमान एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जो अक्सर होश में नहीं रहते। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया कि वे शराब के नशे में चूर होकर न केवल महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं, बल्कि इसी स्थिति में विधानसभा, मंदिर और गुरुद्वारों तक जाते हैं। मालीवाल का तर्क है कि एक बॉर्डर स्टेट, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां इतनी अधिक हैं, वहां का नेतृत्व इस तरह की घोर लापरवाही नहीं बरत सकता। उन्होंने पंजाब की जनता से भावुक अपील करते हुए यह सवाल किया कि क्या उन्हें यह जानने का बुनियादी अधिकार नहीं है कि उनके राज्य का शासन होशोहवास में चलाया जा रहा है या नशे की हालत में। यह आरोप पंजाब की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की छवि और कार्यक्षमता पर प्रहार करता है। इसके अलावा, उन्होंने पंजाब के विधायकों और दिल्ली के बीच के संबंधों पर भी कड़ा प्रहार किया और एक अलग तरह के सत्ता ढांचे का खुलासा करने का दावा किया। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब पंजाब में बम ब्लास्ट जैसी गंभीर सुरक्षा घटनाएं हो रही थीं, जब किसान अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर मंडियों में परेशान बैठे थे और आम जनता बिजली कटौती की समस्या से बुरी तरह जूझ रही थी, तब पंजाब के विधायकों को दिल्ली लाया गया। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा घटनाक्रम केवल एक राजनीतिक नाटक था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने का आधिकारिक समय केवल मुख्यमंत्री का था, लेकिन अन्य विधायकों को कड़ी धूप में तख्तियां लेकर खड़ा रखा गया, जिससे उनकी स्थिति भेड़-बकरियों जैसी हो गई थी। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को सुपर सीएम बताते हुए कहा कि पंजाब के तीन करोड़ लोगों का भविष्य अब दिल्ली से आए इस सुपर सीएम और उनके करीबियों के हाथों में सौंप दिया गया है। उन्होंने दुख जताया कि पंजाब जैसे स्वाभिमानी राज्य का प्रशासन अब दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, जो लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए चिंताजनक है। व्यक्तिगत हमलों और पुराने विवादों की बात करें तो स्वाति मालीवाल ने एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर दावा किया। उन्होंने कहा कि आज से ठीक दो साल पहले इसी तारीख को अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने घर पर पिटवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से केजरीवाल लगातार उन्हें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पंजाब वाला केस उसी लंबी साजिश का एक नवीनतम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार के खिलाफ आवाज उठाई और उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें आम आदमी पार्टी दबाना चाहती थी। मालीवाल ने पंजाब की पवित्र धरती को गुरुओं और शूरवीरों की भूमि बताते हुए कहा कि पंजाबी स्वभाव से शेर हैं और वे कभी किसी के सामने नहीं झुके, लेकिन आज के पंजाब के नेतृत्व ने दिल्ली के राजनीतिक गुंडों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने इसे पंजाब की अस्मिता का अपमान करार दिया और कहा कि अगर विधायकों का व्यवहार भेड़-बकरियों जैसा नहीं है, तो फिर इसे क्या कहा जाए। अंत में, स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को एक खुली और सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चाहे पंजाब के हर जिले में उनके खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज करा लें या उन्हें जेल भेजने की हर संभव कोशिश करें, लेकिन वे डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पंजाब के लोगों का दिल से सम्मान करती हैं और उनके अधिकारों और राज्य के गौरव की लड़ाई लड़ना जारी रखेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में सच बोलने वालों को कानूनी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं स्वाति मालीवाल अपने आरोपों पर अडिग हैं और इसे सत्य की जीत की लड़ाई बता रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देते हैं और इस कानूनी लड़ाई का अंत कैसे होता है





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