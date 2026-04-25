स्वाति मालिवाल ने छोड़ी AAP, बीजेपी में शामिल हुईं; केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप

राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गई हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का कारण बताया।

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को त्याग दिया है और अब वे बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गई हैं। मालिवाल ने बताया कि उनका अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष केजरीवाल के साथ बिताए, अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, और सात साल तक झुग्गियों में रहकर उनके हर आंदोलन में सक्रिय रूप से साथ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद, स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने ही अपने घर में एक गुंडे से उन्हें पिटवाया। यह आरोप बेहद गंभीर है और पार्टी में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को दर्शाता है। स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों का विस्तार से खुलासा करते हुए केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डराया और धमकाया गया। इस उत्पीड़न के कारण, उन्हें पिछले दो वर्षों में एक बार भी पार्टी के मंच से संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। यह दर्शाता है कि पार्टी में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार असहयोग का सामना करना पड़ा और उनकी राय को महत्व नहीं दिया गया। इस निराशा और दुर्व्यवहार के कारण ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। मालिवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय किसी मजबूरी में नहीं लिया गया है, बल्कि यह उनके सिद्धांतों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था। उन्होंने बताया कि पार्टी में एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ सच बोलने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अनुमति नहीं थी। स्वाति मालिवाल ने बीजेपी में शामिल होने के कारणों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास और सकारात्मक बदलावों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन, और महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। मालिवाल ने जोर देकर कहा कि वे दिल से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करती हैं और उनके विजन को साकार करने में अपना योगदान देना चाहती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव में बीजेपी में शामिल नहीं हो रही हैं, बल्कि यह उनका अपना स्वतंत्र निर्णय है। इससे पहले, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन एक बड़ी सियासी चुनौती लेकर आया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि चार अन्य सांसद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, जिनमें स्वाति मालिवाल भी शामिल हैं। स्वाति मालिवाल ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे भी पार्टी छोड़ रही हैं और जल्द ही इस विषय पर विस्तार से बात करेंगी। इसके बाद, शनिवार को उन्होंने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आम आदमी पार्टी में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने AAP छोड़ने का निर्णय लिया। यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े करता है.

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को त्याग दिया है और अब वे बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गई हैं। मालिवाल ने बताया कि उनका अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष केजरीवाल के साथ बिताए, अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, और सात साल तक झुग्गियों में रहकर उनके हर आंदोलन में सक्रिय रूप से साथ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद, स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने ही अपने घर में एक गुंडे से उन्हें पिटवाया। यह आरोप बेहद गंभीर है और पार्टी में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को दर्शाता है। स्वाति मालिवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों का विस्तार से खुलासा करते हुए केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डराया और धमकाया गया। इस उत्पीड़न के कारण, उन्हें पिछले दो वर्षों में एक बार भी पार्टी के मंच से संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। यह दर्शाता है कि पार्टी में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार असहयोग का सामना करना पड़ा और उनकी राय को महत्व नहीं दिया गया। इस निराशा और दुर्व्यवहार के कारण ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। मालिवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय किसी मजबूरी में नहीं लिया गया है, बल्कि यह उनके सिद्धांतों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था। उन्होंने बताया कि पार्टी में एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ सच बोलने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अनुमति नहीं थी। स्वाति मालिवाल ने बीजेपी में शामिल होने के कारणों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास और सकारात्मक बदलावों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन, और महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। मालिवाल ने जोर देकर कहा कि वे दिल से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करती हैं और उनके विजन को साकार करने में अपना योगदान देना चाहती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव में बीजेपी में शामिल नहीं हो रही हैं, बल्कि यह उनका अपना स्वतंत्र निर्णय है। इससे पहले, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन एक बड़ी सियासी चुनौती लेकर आया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि चार अन्य सांसद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, जिनमें स्वाति मालिवाल भी शामिल हैं। स्वाति मालिवाल ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे भी पार्टी छोड़ रही हैं और जल्द ही इस विषय पर विस्तार से बात करेंगी। इसके बाद, शनिवार को उन्होंने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आम आदमी पार्टी में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने AAP छोड़ने का निर्णय लिया। यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े करता है





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