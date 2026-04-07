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हंगरी चुनाव: अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओरबान के प्रति समर्थन, क्या है विदेशी हस्तक्षेप का सवाल?

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हंगरी चुनाव: अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओरबान के प्रति समर्थन, क्या है विदेशी हस्तक्षेप का सवाल?
हंगरीचुनावविक्टर ओरबान
📆07-04-2026 19:19:00
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हंगरी में अगले सप्ताह होने वाले चुनाव से पहले, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिससे 'विदेशी हस्तक्षेप' के सवाल उठ रहे हैं। वैंस ने ओरबान की प्रशंसा की और उन्हें 'पश्चिमी सभ्यता' का रक्षक बताया। विपक्ष ने विदेशी दखल की निंदा की। ट्रंप और ओरबान के बीच मजबूत संबंध हैं, जिसका असर यूरोपीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।

अगले सप्ताह हंगरी में मतदान होने वाला है और चुनाव ी माहौल गरमा गया है। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वैंस बुडापेस्ट पहुंचे और उन्होंने विक्टर ओरबान और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। वैंस ने ओरबान को यूरोप के कुछ 'सच्चे राजनेता' बताते हुए कहा कि 'राष्ट्रपति (ट्रंप) आपसे प्यार करते हैं और मैं भी करता हूं'। हंगरी के नागरिक 12 अप्रैल को संसदीय चुनाव के लिए मतदान करेंगे, जिसमें 2010 से सत्ता में बने हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान लगातार पांचवीं बार कार्यकाल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव पूर्व

सर्वेक्षणों में विपक्षी नेता पीटर माग्यार के नेतृत्व वाली तिसा पार्टी के जीतने की संभावना जताई जा रही है।\विक्टर ओरबान ने हंगरी को 'अनुदार लोकतंत्र' बनाने का श्रेय लिया है और सत्ता में रहते हुए उन्होंने संविधान और चुनावी तंत्र में बदलाव किए हैं, जिससे उनकी और उनकी फिडेस पार्टी की हार की गुंजाइश कम हो गई है। हालांकि, यह चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, ओरबान के हारने की भी संभावना है। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वैंस ने ओरबान को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वैंस की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओरबान विचारधारा की राजनीति करते हैं और यूरोपीय संघ की राजनीति में भी दक्षिणपंथी खेमे के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा, जनाधार और भविष्य का असर हंगरी तक सीमित नहीं है। ओरबान की जीत या हार, अन्य यूरोपीय देशों की दक्षिणपंथी और धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। 'ब्रैंड ओरबान' की जीत एक राजनीतिक पैमाना बन गया है, जो फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में मजबूत हो रही दक्षिणपंथी पार्टियों को भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए, ओरबान की फिडेस पार्टी को यूरोप के अन्य दक्षिणपंथी दलों से समर्थन मिल रहा है।\ओरबान को प्रशासन से भी खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वैंस खुद दो दिन की यात्रा पर हंगरी पहुंचे हैं। 7 अप्रैल को बुडापेस्ट में ओरबान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैंस ने घोषणा की, 'विक्टर ओरबान हंगरी में अगला चुनाव जीतने जा रहे हैं'। वैंस ने आगे कहा कि वे इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री ओरबान की हर संभव मदद करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे हंगरी के लोगों से अमेरिकी उप राष्ट्रपति की बात सुनने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन वे ब्रसेल्स के नौकरशाहों को एक संदेश देना चाहते हैं, जिन्होंने हंगरी की जनता को कामयाब होने से रोकने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वे उस नेता को पसंद नहीं करते जो वास्तव में हंगरी के लोगों के लिए खड़ा हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के अनुसार, ओरबान और ट्रंप प्रशासन का आपसी सहयोग 'पश्चिमी सभ्यता की रक्षा' करता है और 'ईसाई मूल्यों' पर आधारित है। वैंस की यात्रा पर, हंगरी के विपक्षी नेताओं ने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी, जबकि वैंस ने ब्रसेल्स पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया और दावा किया कि यह चुनाव उनकी देखी मिसालों में 'विदेश में चुनावी हस्तक्षेप का सबसे खराब उदाहरण' है। वैंस ने कहा कि 'ब्रसेल्स में नौकरशाहों ने हंगरी की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश की' क्योंकि वे 'इस व्यक्ति (ओरबान) से नफरत करते हैं'। खबरों के अनुसार, वह एक चुनावी रैली में भी ओरबान के साथ शामिल हो सकते हैं। इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे हंगरी के चुनाव में 'विदेशी हस्तक्षेप' माना जा सकता है। ओरबान के मुख्य चुनावी प्रतिद्वंद्वी पीटर माग्यार ने सोशल मीडिया पर बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देते हुए लिखा, 'कोई भी बाहरी देश हंगरी के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह हमारा देश है। हंगरी का इतिहास वॉशिंगटन, मॉस्को या ब्रसेल्स में नहीं लिखा गया है, यह हंगरी की सड़कों और चौराहों पर लिखा गया है।'\ट्रंप की राजनीतिक-वैचारिक शैली का विस्तार: यूरोप और यहां की उदारवादी पार्टियों-नेताओं के लिए ट्रंप का रवैया अक्सर शिकायतपूर्ण और तीखा रहा है। दिन-ब-दिन यूरोप से 'नाराज़' और 'असंतुष्ट' होते हुए और यूरोपीय नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, ट्रंप समान विचारधारा वाले दक्षिणपंथी नेताओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रयास सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण अमेरिका में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रंप ने अर्जेंटीना में जो किया। नवंबर 2024 में, जब ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली उनसे मिलने फ्लोरिडा पहुंचे। वह ट्रंप की जीत के बाद उनसे मिलने आने वाले पहले विदेशी नेता थे। ट्रंप ने माइली को अपना 'पसंदीदा राष्ट्रपति' कहा। वहीं, माइली ट्रंप को अपना वैचारिक संदर्भ बिंदु मानते हैं। अक्टूबर 2025 में अर्जेंटीना में हुए चुनाव में, ट्रंप ने माइली का समर्थन किया। देश की आर्थिक संकट एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए माइली की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ट्रंप ने बेलआउट पैकेज के माध्यम से बड़ी मदद भी की। हंगरी चुनाव में ओरबान को जिताने के लिए ट्रंप की दिलचस्पी ओरबान में है। ट्रंप और ओरबान एक-दूसरे के समर्थक और प्रशंसक हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उसके लिए हंगरी का चुनाव और ओरबान की जीत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने ओरबान को खुलकर समर्थन दिया और उन्हें 'एक मजबूत और ताकतवर नेता' बताया। फरवरी में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हंगरी आए और उन्होंने ओरबान की जीत की कामना की

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हंगरी चुनाव विक्टर ओरबान जेडी वैंस विदेशी हस्तक्षेप

 

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