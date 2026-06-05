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हजारीबाग, चाईबासा, बोकारो जेल कोषागार अवैध वेतन निकासी मामले में एसआईटी आरोपियों को जेल भेजा

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हजारीबाग, चाईबासा, बोकारो जेल कोषागार अवैध वेतन निकासी मामले में एसआईटी आरोपियों को जेल भेजा
अवैध वेतन निकासीहजारीबाग कोषागारचाईबासा कोषागार
📆05-06-2026 18:47:00
📰Dainik Jagran
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अपराध अनुसंधान विभाग की एकलन s टीम ने हजारीबाग, चाईबासा और बोकारो जिला कोषागार से पड़ोसी अवैध वेतन निकासी के मामले में पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है। हजारीबाग के मामले में पांचों आरोपियों को 48 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया, जबकि चाईबासा और बोकारो के मामले में उन्हें 72 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। एसआईटी ने अवैध वेतन पर्ची तैयार करने, राशि का निवेश और खर्च, मितव्यय गठन आदि बिंदुओं पर पूछताछ की है। मामला करीब 31 करोड़ रुपये का सामने आया है।

हजारीबाग जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग की एकलन信息技术 स sophia टीम ने पांचों आरोपियों को 48 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। यह घोटाला करीब 31 करोड़ रुपये का सामने आया है। जेल भेजे गए आरोपियों में हजारीबाग एसपी के लेखा शाखा के मुख्य लेखापाल सिपाही शंभू कुमार सिंह, उनकी पत्नी काजल कुमारी, सहयोगी सिपाही रजनीश कुमार सिंह, उनकी पत्नी खुशबू कुमारी और धीरेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। एसआईटी ने इन सभी से फर्जी वेतन पर्ची तैयार करने से लेकर उसे पास कराने, अवैध राशि का निवेश और खर्च, अधिकारियों के साथ मितव्यय गठन आदि सभी बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ की है। अब रिमांड के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। साथ ही, चाईबासा जिला कोषागार के मामले में चार आरोपियों को 72 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को जेल भेजा गया। इनमें देवनारायण मुर्मू, सरकार हेम्ब्रम, अरुण मार्डी और गोराचंद मार्डी शामिल हैं। बोकारो के मामले में राजीव नाथ कंडल, अशोक भंडारी, सतीश कुमार और काजल मंडल से पूछताछ पूरी हो चुकी है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हेमंत वर्ष में हुए इन अवैध वेतन घोटालों में कई करोड़ रुपये का ट्यूटरचर पैदा हुआ था। झारखंड में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षकों पर बिना कारण के गिरेगी और शिक्षा सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं। सीआईडी की एसआईटी अब भी मामलों की जांच जारी रख रही है और आगे मार्गदर्शन के लिए तथ्य इकट्ठा कर रही है.

हजारीबाग जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग की एकलन信息技术 स sophia टीम ने पांचों आरोपियों को 48 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। यह घोटाला करीब 31 करोड़ रुपये का सामने आया है। जेल भेजे गए आरोपियों में हजारीबाग एसपी के लेखा शाखा के मुख्य लेखापाल सिपाही शंभू कुमार सिंह, उनकी पत्नी काजल कुमारी, सहयोगी सिपाही रजनीश कुमार सिंह, उनकी पत्नी खुशबू कुमारी और धीरेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। एसआईटी ने इन सभी से फर्जी वेतन पर्ची तैयार करने से लेकर उसे पास कराने, अवैध राशि का निवेश और खर्च, अधिकारियों के साथ मितव्यय गठन आदि सभी बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ की है। अब रिमांड के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। साथ ही, चाईबासा जिला कोषागार के मामले में चार आरोपियों को 72 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को जेल भेजा गया। इनमें देवनारायण मुर्मू, सरकार हेम्ब्रम, अरुण मार्डी और गोराचंद मार्डी शामिल हैं। बोकारो के मामले में राजीव नाथ कंडल, अशोक भंडारी, सतीश कुमार और काजल मंडल से पूछताछ पूरी हो चुकी है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हेमंत वर्ष में हुए इन अवैध वेतन घोटालों में कई करोड़ रुपये का ट्यूटरचर पैदा हुआ था। झारखंड में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षकों पर बिना कारण के गिरेगी और शिक्षा सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं। सीआईडी की एसआईटी अब भी मामलों की जांच जारी रख रही है और आगे मार्गदर्शन के लिए तथ्य इकट्ठा कर रही है

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