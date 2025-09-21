हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मारा गया 50 हजार का इनामी उत्तम यादव

हजारीबाग और चतरा जिले की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 50 हजार के इनामी अपराधी उत्तम यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। यादव पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने के कई आरोप थे। पुलिस ने बताया कि अपराधी पिछले कुछ महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।

चतरा /सुशांत सोनी। हजारीबाग और चतरा जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 50 हजार रुपये का इनामी और मोस्ट वांटेड अपराध ी उत्तम यादव को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तम यादव ने व्यापारियों से रंगदारी मांगने, वीडियो जारी कर धमकी देने और गोलीबारी जैसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स पर हुई चर्चित फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी। लेकिन, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और यही बात साबित करते हुए, पुलिस को

गुप्त सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया गया।\उत्तम यादव अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम था। हजारीबाग के सुरही मोहल्ला का निवासी उत्तम यादव पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसने खुलेआम AK-47 जैसे खतरनाक हथियार लेकर वीडियो जारी किए और व्यापारियों को धमकी दी। उसने दावा किया था कि बिना रंगदारी दिए कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता। इससे न केवल व्यापारियों में डर व्याप्त था, बल्कि पुलिस की छवि पर भी सवाल उठने लगे थे। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया था कि बीते 22 जून को हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के श्री ज्वेलर्स में हुए गोलीकांड से उसने पूरे जिले को हिला दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी खुद उत्तम यादव ने एक वीडियो के माध्यम से ली थी। वीडियो में उसने कहा था कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो ऐसे हमले और होंगे। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और उत्तम यादव को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। बताया जा रहा है कि हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम यादव सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा गांव में एक घर में छिपा हुआ है। चतरा पुलिस का सहयोग लेकर हजारीबाग पुलिस ने वहां घेराबंदी की। जवाबी फायरिंग के दौरान उत्तम यादव मारा गया। पुलिस ने पुष्टि की कि मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं।\बता दें कि बीते 3 जुलाई को हजारीबाग पुलिस ने उत्तम यादव गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और शहर में पैदल मार्च कराते हुए यह संदेश दिया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद से ही पुलिस उत्तम यादव की तलाश में जुटी थी। अब उसके मारे जाने से पुलिस और जनता दोनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है और इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए यह संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से व्यापारियों और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, जो अपराध से त्रस्त थे। पुलिस ने जनता को आश्वस्त किया है कि वे हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि पुलिस अपराधियों का पीछा करने में और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में सक्षम है। यह सफलता पुलिस के समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है





News18 India

उत्तम यादव मुठभेड़ हजारीबाग चतरा अपराध पुलिस

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

