हजारीबाग बैंक लूट का खुलासा: यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस ने तीन आरोपी गिरफ्तार किए

झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में हुई करोड़ों रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यूपी एसटीएफ के साथ संयुक्त अभियान में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लूट का सामान बरामद किया गया है।
झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में 24 अप्रैल को हुई करोड़ों रुपये की सोना और नकदी की लूट का झारखंड पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ मिलकर एक अंतरराज्यीय बैंक लुटेरा गिरोह के तीन कुख्यात सदस्यों को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। इस सफलता के साथ, पुलिस ने लूट में इस्तेमाल किए गए लगभग एक किलोग्राम सोना , 20 लाख रुपये नकद, एक वाहन और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस के अथक प्रयासों और यूपी एसटीएफ के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो.
अफजल, पंकज सिंह उर्फ रौनक सिंह और सौरभ यादव उर्फ सोनू के रूप में हुई है। बरही बैंक लूट की घटना के बाद हजारीबाग पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यापक छापेमारी अभियान शुरू किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, झारखंड पुलिस ने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया और एक संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई। खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस को पता चला कि ये आरोपी वाराणसी में छिपे हुए हैं। इसके बाद, पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने लूट में इस्तेमाल किए गए वाहन और लूटे गए सोने व नकदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बरामद वाहन का इस्तेमाल न केवल लूट को अंजाम देने में हुआ था, बल्कि घटना के बाद भागने में भी किया गया था। पुलिस का मानना है कि बरामद मोबाइल फोन से गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और पहले भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 24 अप्रैल को, हथियारबंद अपराधियों ने बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में एक सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वे ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए और कुछ ही मिनटों में कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम से लगभग 4 किलोग्राम सोना और काउंटर से नकदी लूटकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने इस गिरफ्तारी को मामले के खुलासे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और अन्य राज्यों में हुई इसी तरह की घटनाओं से इसके कनेक्शन को खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे लूटे गए सोने और नकदी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य है कि इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में यूपी एसटीएफ के सहयोग की सराहना करते हुए, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अंतरराज्यीय अपराधों से निपटने के लिए दोनों राज्यों के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से अपराधियों में डर का माहौल पैदा होगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। यह सफलता झारखंड पुलिस की तत्परता और समर्पण का प्रमाण है
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