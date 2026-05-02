हज यात्रियों पर आर्थिक बोझ: 10 हजार रुपये की हवाई किराए की वृद्धि पर कांग्रेस ने किया विरोध

खाड़ी देशों में तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में 10 हजार रुपये की वृद्धि की है, जिसे मध्यमवर्गीय और गरीब हज यात्रियों पर एक आर्थिक मिसाइल अटैक की तरह देखा जा रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को विरोध पत्र भेजा है और आंदोलन की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। खाड़ी देशों में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अब भारतीय हज यात्रियों की जेब पर भी पड़ता दिख रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हवाई किराए में अचानक की गई 10 हजार रुपये की वृद्धि ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय कारणों को इसका आधार बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे मध्यमवर्गीय और गरीब हज यात्रियों पर एक 'मिसाइल अटैक' की तरह देखा जा रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) ने इस आर्थिक बोझ को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजा गया विरोध पत्र पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद सोहैल रजा ने इस वृद्धि पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पत्र भेजकर मांग की है कि बढ़े हुए हवाई किराए को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। उनका तर्क है कि यात्रा के अंतिम समय में हज यात्रियों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह से गरीब विरोधी निर्णय है। सोहैल रजा का कहना है कि हज एक पवित्र धार्मिक यात्रा है और हजारों मुस्लिम परिवार इसके लिए जीवन भर की जमापूंजी एकत्रित करते हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों की बढ़ी परेशानी अचानक 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय एवं गरीब मुस्लिम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी युद्ध जैसे हवाला देकर आम नागरिकों को परेशान करना उचित नहीं है। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और मंत्रालय से अपील की है कि हज यात्रियों के हितों की रक्षा की जाए। हज 2026 पैकेज की पूर्व निर्धारित कीमत को ही बरकरार रखा जाए। संगठन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस निर्णय को वापस लेकर श्रद्धालुओं को आर्थिक राहत नहीं दी, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस वृद्धि के बाद, हज यात्रियों को अब लगभग 1.

5 लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ेगा, जो पहले से ही एक बड़ा आर्थिक बोझ है। यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए दुखद है जो लंबे समय से अपनी यात्रा के लिए बचत कर रहे हैं। कई हज यात्री इस वृद्धि के कारण अपनी यात्रा को स्थगित करने पर भी विचार कर रहे हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। सरकार से अपील है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और हज यात्रियों को राहत प्रदान की जाए। यह एक गरीब विरोधी कदम है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए





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