हटीपोरा में हाई‑डेंसिटी सेब बाग को नुकसान, 25 लाख रुपये का आर्थिक शॉक

कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती तत्वों ने 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर बागवान को 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जबकि स्थानीय किसान और समुदाय ने त्वरित मुआवजा व कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती लोगों ने एक बागवान की मेहनत से स्थापित 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। यह घटना दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग तहसील के हटीपोरा गाँव में घटित हुई, जहाँ एक स्थानीय किसान ने आधुनिक हाई‑डेंसिटी बागवानी तकनीकों को अपनाकर सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस बाग में लगभग पाँच सौ सेब के पौधे नियोजित दूरी और उचित पोषण के साथ लगाये गये थे, जो भविष्य में बड़ी मात्रा में फसल के रूप में तैयार होने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अचानक शरारती तत्वों ने इन पौधों को उखाड़‑पोतकर और डंक मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बागवान को अनुमानित 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा। घटना के बाद बागवान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, तब पुलिस ने मौके का सर्वेक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। थाना बेहिबाग में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और जांच का मोहताज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना का स्वरूप जानबूझकर और व्यवस्थित दिखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि बागवानी क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का इरादा हो सकता है। जांच के तहत पड़ोसियों से बयान लिए गये, न्यूनतम चार्जिंग स्टेशन और कैमरा फुटेज की समीक्षा की जा रही है, तथा संभावित संदेहियों की पहचान के लिये डिटेक्टिव टीम को तैनात किया गया है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, परन्तु अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय ने इस आपराधिक कृत्य को बागवान की आजीविका पर गंभीर प्रहार बताया है और प्रशासन से निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। कई किसान और बागवानी व्यावसायिकों ने कहा कि हाई‑डेंसिटी बागवानी राज्य की कृषि नीति में नई ऊर्जा भरती है और ऐसी हिंसा से न केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि विकास योजना पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बागवान को उचित मुआवजा और पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे फिर से बागवानी कार्य में लौट सकें। वर्तमान में पुलिस जांच में लगी हुई है, और जनता को अपडेट देने के लिए नियमित रूप से सूचना जारी की जाएगी.

कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती लोगों ने एक बागवान की मेहनत से स्थापित 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। यह घटना दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग तहसील के हटीपोरा गाँव में घटित हुई, जहाँ एक स्थानीय किसान ने आधुनिक हाई‑डेंसिटी बागवानी तकनीकों को अपनाकर सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस बाग में लगभग पाँच सौ सेब के पौधे नियोजित दूरी और उचित पोषण के साथ लगाये गये थे, जो भविष्य में बड़ी मात्रा में फसल के रूप में तैयार होने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अचानक शरारती तत्वों ने इन पौधों को उखाड़‑पोतकर और डंक मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बागवान को अनुमानित 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा। घटना के बाद बागवान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, तब पुलिस ने मौके का सर्वेक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। थाना बेहिबाग में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और जांच का मोहताज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना का स्वरूप जानबूझकर और व्यवस्थित दिखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि बागवानी क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का इरादा हो सकता है। जांच के तहत पड़ोसियों से बयान लिए गये, न्यूनतम चार्जिंग स्टेशन और कैमरा फुटेज की समीक्षा की जा रही है, तथा संभावित संदेहियों की पहचान के लिये डिटेक्टिव टीम को तैनात किया गया है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, परन्तु अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय ने इस आपराधिक कृत्य को बागवान की आजीविका पर गंभीर प्रहार बताया है और प्रशासन से निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। कई किसान और बागवानी व्यावसायिकों ने कहा कि हाई‑डेंसिटी बागवानी राज्य की कृषि नीति में नई ऊर्जा भरती है और ऐसी हिंसा से न केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि विकास योजना पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बागवान को उचित मुआवजा और पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे फिर से बागवानी कार्य में लौट सकें। वर्तमान में पुलिस जांच में लगी हुई है, और जनता को अपडेट देने के लिए नियमित रूप से सूचना जारी की जाएगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सेब बाग हाई‑डेंसिटी कृषि कुलगाम अपराध पुलिस जांच

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lagaan: 'लगान' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, आमिर खान ने फिल्म के निर्देशक को लगाया गले; देखें तस्वीरेंनिर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' की रिलीज को 15 जून को 25 साल हो जाएंगे।

Read more »

Lagaan: 'लगान' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे सलमान-करीना, गौरी का हाथ थामे दिखे आमिर; बेटे के साथ पहुंचीं किरण राव15 जून को फिल्म ‘लगान’ को रिलीज के 25 साल पूरे हो जाएंगे। इस खास मौके पर आमिर खान ने अपनी इस आइकॉनिक फिल्म की स्क्रीनिंग

Read more »

IND vs AFG Highlights: टीम इंडिया ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, गुरबाज के शतक पर शुभमन गिल हावीबारिश के कारण 25-25 ओवर के किए गए पहले वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शुभमन गिल ने दमदार पारी खेली।

Read more »

कोलकाता एयरपोर्ट पर DRI का एक्शन: थाईलैंड से तस्करी कर लाया गया 25 करोड़ का सोना जब्त, 10 गिरफ्तार - dri seizes 17 kg gold worth 25 cr at kolkata airport agartalaराजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दो अलग-अलग अभियानों में लगभग 17 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये आंकी गई है।

Read more »

'तेरे नाम 2.0...' Salman Khan का नया लुक देख दंग रह गए आमिर-करीना, 'भाईजान' पर टिकी रह गईं सबकी निगाहें - aamir khan and kareena kapoor surprised with salman khans new short hair look as he attended lagaans event'लगान' की रिलीज के 25 साल पूरे होने पर मुंबई में सितारों से सजा एक इवेंट आयोजित किया गया। जिसमें सलमान खान ने अपने लुक के साथ एंट्री मारकर लाइमलाइट लूट ली।

Read more »

Exclusive: कैसे जन्मी ‘गदर’ की कहानी? क्यों सेट पर रो पड़े बुजुर्ग बाबा? निर्देशक अनिल शर्मा ने सुनाए किस्सेआज अनिल शर्मा निर्देशित और सनी देओल अभिनीत फिल्म ‘गदर’ को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर निर्देशक अनिल शर्मा ने अमर

Read more »