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हटीपोरा में हाई‑डेंसिटी सेब बाग को नुकसान, 25 लाख रुपये का आर्थिक शॉक

Crime News

हटीपोरा में हाई‑डेंसिटी सेब बाग को नुकसान, 25 लाख रुपये का आर्थिक शॉक
सेब बागहाई‑डेंसिटी कृषिकुलगाम
📆15-06-2026 03:53:00
📰Dainik Jagran
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कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती तत्वों ने 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर बागवान को 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जबकि स्थानीय किसान और समुदाय ने त्वरित मुआवजा व कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती लोगों ने एक बागवान की मेहनत से स्थापित 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। यह घटना दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग तहसील के हटीपोरा गाँव में घटित हुई, जहाँ एक स्थानीय किसान ने आधुनिक हाई‑डेंसिटी बागवानी तकनीकों को अपनाकर सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस बाग में लगभग पाँच सौ सेब के पौधे नियोजित दूरी और उचित पोषण के साथ लगाये गये थे, जो भविष्य में बड़ी मात्रा में फसल के रूप में तैयार होने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अचानक शरारती तत्वों ने इन पौधों को उखाड़‑पोतकर और डंक मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बागवान को अनुमानित 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा। घटना के बाद बागवान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, तब पुलिस ने मौके का सर्वेक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। थाना बेहिबाग में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और जांच का मोहताज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना का स्वरूप जानबूझकर और व्यवस्थित दिखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि बागवानी क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का इरादा हो सकता है। जांच के तहत पड़ोसियों से बयान लिए गये, न्यूनतम चार्जिंग स्टेशन और कैमरा फुटेज की समीक्षा की जा रही है, तथा संभावित संदेहियों की पहचान के लिये डिटेक्टिव टीम को तैनात किया गया है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, परन्तु अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय ने इस आपराधिक कृत्य को बागवान की आजीविका पर गंभीर प्रहार बताया है और प्रशासन से निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। कई किसान और बागवानी व्यावसायिकों ने कहा कि हाई‑डेंसिटी बागवानी राज्य की कृषि नीति में नई ऊर्जा भरती है और ऐसी हिंसा से न केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि विकास योजना पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बागवान को उचित मुआवजा और पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे फिर से बागवानी कार्य में लौट सकें। वर्तमान में पुलिस जांच में लगी हुई है, और जनता को अपडेट देने के लिए नियमित रूप से सूचना जारी की जाएगी.

कुलगाम के हटीपोरा में अज्ञात शरारती लोगों ने एक बागवान की मेहनत से स्थापित 500 हाई‑डेंसिटी सेब के पौधों को काट‑फोड़ कर अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। यह घटना दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग तहसील के हटीपोरा गाँव में घटित हुई, जहाँ एक स्थानीय किसान ने आधुनिक हाई‑डेंसिटी बागवानी तकनीकों को अपनाकर सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस बाग में लगभग पाँच सौ सेब के पौधे नियोजित दूरी और उचित पोषण के साथ लगाये गये थे, जो भविष्य में बड़ी मात्रा में फसल के रूप में तैयार होने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अचानक शरारती तत्वों ने इन पौधों को उखाड़‑पोतकर और डंक मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बागवान को अनुमानित 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा। घटना के बाद बागवान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, तब पुलिस ने मौके का सर्वेक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। थाना बेहिबाग में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और जांच का मोहताज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना का स्वरूप जानबूझकर और व्यवस्थित दिखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि बागवानी क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का इरादा हो सकता है। जांच के तहत पड़ोसियों से बयान लिए गये, न्यूनतम चार्जिंग स्टेशन और कैमरा फुटेज की समीक्षा की जा रही है, तथा संभावित संदेहियों की पहचान के लिये डिटेक्टिव टीम को तैनात किया गया है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, परन्तु अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय ने इस आपराधिक कृत्य को बागवान की आजीविका पर गंभीर प्रहार बताया है और प्रशासन से निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। कई किसान और बागवानी व्यावसायिकों ने कहा कि हाई‑डेंसिटी बागवानी राज्य की कृषि नीति में नई ऊर्जा भरती है और ऐसी हिंसा से न केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि विकास योजना पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बागवान को उचित मुआवजा और पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे फिर से बागवानी कार्य में लौट सकें। वर्तमान में पुलिस जांच में लगी हुई है, और जनता को अपडेट देने के लिए नियमित रूप से सूचना जारी की जाएगी

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सेब बाग हाई‑डेंसिटी कृषि कुलगाम अपराध पुलिस जांच

 

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