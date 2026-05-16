हत्या वाले मकान का बोझ: एक बुजुर्ग मकान मालिक की दर्दभरी दास्तां

मेरठ के इंदिरा नगर में हुए एक खौफनाक हत्याकांड के बाद मकान मालिक ओमपाल की जिंदगी तबाह हो गई है। 14 महीने से बंद घर और समाज के डर ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है।

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित एक दो मंजिला मकान आज केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रह गया है, बल्कि वह एक खौफनाक याद बन चुका है। इस मकान के मालिक 75 वर्षीय ओमपाल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी के लिए यह घर अब एक अभिशाप जैसा हो गया है। लोग अब इस घर को सम्मान की नजर से नहीं देखते, बल्कि इसे हत्या वाला मकान कहकर पुकारते हैं। इस कलंक ने न केवल उनके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ओमपाल जब अपने घर के बाहर गेट पर कुर्सी डालकर बैठते हैं, तो उनकी आंखों पर काला चश्मा होता है और उनके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान साफ झलकती है। उनका शरीर बीमारी और मानसिक तनाव के कारण कमजोर हो चुका है और उनके हाथ-पैर कांपते हैं, जो यह दर्शाता है कि पिछले 14 महीनों में उन्होंने कितना मानसिक दर्द सहा है। इस त्रासदी की शुरुआत तब हुई जब ओमपाल ने सौरभ और मुस्कान नाम के एक जोड़े को अपना मकान किराए पर दिया था। ओमपाल को लगा था कि वह एक सभ्य परिवार है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी घर की दीवारों के बीच एक वीभत्स अपराध घटित होने वाला है। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। इस अपराध की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर सील कर दिया गया ताकि किसी को भनक न लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे पोर्शन को सील कर दिया और चाबी पुलिस के पास ही है। पिछले 14 महीनों से उस हिस्से में कोई नहीं गया है। वहां आज भी मुस्कान, सौरभ और उनकी बेटी पीहू के कपड़े वैसे ही टंगे हुए हैं, जिन पर अब धूल की मोटी परत जम चुकी है। बालकनी में रखा कूलर का खाली डिब्बा और बच्ची का पालना उस परिवार की याद दिलाते हैं जिसने धोखे और नफरत की एक नई कहानी लिखी। ओमपाल की व्यक्तिगत जिंदगी भी दुखों से भरी रही है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले ओमपाल ने मेरठ के खंदक बाजार में कपड़ों का व्यवसाय किया था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यह घर बनाया था। लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया जब उनके इकलौते बेटे की शादी के महज दो साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बेटे के जाने के बाद ओमपाल और उनकी पत्नी बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाई और अपना कारोबार भी बंद कर दिया। अब उनके पास गुजारे के लिए केवल इस मकान का किराया ही एकमात्र सहारा था। सौरभ और मुस्कान जब यहां रहने आए थे, तो ओमपाल को लगा कि उनके घर में फिर से चहल-पहल होगी। सौरभ बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति था जो लंदन में नौकरी करता था। वह समय पर किराया भेजता था और मुस्कान उसे नकद मकान मालिक को देती थी। ओमपाल को उन पर पूरा भरोसा था क्योंकि मुस्कान का मायका भी पास ही था। हालांकि, समय के साथ कुछ ऐसी बातें हुईं जिन्हें ओमपाल ने उस समय नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने देखा था कि साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता था, पहले वह केवल पार्सल देने आता था लेकिन धीरे-धीरे वह घर के अंदर भी आने लगा। मुस्कान का व्यवहार भी थोड़ा अजीब था; वह घर में खाना नहीं बनाती थी और अक्सर ऑनलाइन खाना मंगवाती थी। एक बार मुस्कान ने ओमपाल से मदद मांगी कि वह बहुत बीमार है और उसे दवा लेने मेडिकल स्टोर जाना है। मानवीय संवेदनाओं के कारण ओमपाल ने उसे अपनी स्कूटी से मेडिकल स्टोर तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह मुस्कान किस तरह की साजिश रच रही थी। आज स्थिति यह है कि जिस मकान की कीमत करीब 75 लाख रुपए है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति उस जगह पर कदम रखने से डरता है जहां इतनी वीभत्स हत्या हुई हो। ओमपाल कहते हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक परिवार पर भरोसा किया। अब वह और उनकी पत्नी अपनी वृद्धावस्था में इस अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। घर का एक हिस्सा पुलिस के ताले में बंद है और दूसरा हिस्सा यादों के बोझ तले दबा हुआ है। समाज का नजरिया बदल गया है और एक समय का खुशहाल घर अब केवल डर और सन्नाटे का पर्याय बन गया है.

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित एक दो मंजिला मकान आज केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रह गया है, बल्कि वह एक खौफनाक याद बन चुका है। इस मकान के मालिक 75 वर्षीय ओमपाल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी के लिए यह घर अब एक अभिशाप जैसा हो गया है। लोग अब इस घर को सम्मान की नजर से नहीं देखते, बल्कि इसे हत्या वाला मकान कहकर पुकारते हैं। इस कलंक ने न केवल उनके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ओमपाल जब अपने घर के बाहर गेट पर कुर्सी डालकर बैठते हैं, तो उनकी आंखों पर काला चश्मा होता है और उनके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान साफ झलकती है। उनका शरीर बीमारी और मानसिक तनाव के कारण कमजोर हो चुका है और उनके हाथ-पैर कांपते हैं, जो यह दर्शाता है कि पिछले 14 महीनों में उन्होंने कितना मानसिक दर्द सहा है। इस त्रासदी की शुरुआत तब हुई जब ओमपाल ने सौरभ और मुस्कान नाम के एक जोड़े को अपना मकान किराए पर दिया था। ओमपाल को लगा था कि वह एक सभ्य परिवार है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी घर की दीवारों के बीच एक वीभत्स अपराध घटित होने वाला है। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। इस अपराध की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर सील कर दिया गया ताकि किसी को भनक न लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे पोर्शन को सील कर दिया और चाबी पुलिस के पास ही है। पिछले 14 महीनों से उस हिस्से में कोई नहीं गया है। वहां आज भी मुस्कान, सौरभ और उनकी बेटी पीहू के कपड़े वैसे ही टंगे हुए हैं, जिन पर अब धूल की मोटी परत जम चुकी है। बालकनी में रखा कूलर का खाली डिब्बा और बच्ची का पालना उस परिवार की याद दिलाते हैं जिसने धोखे और नफरत की एक नई कहानी लिखी। ओमपाल की व्यक्तिगत जिंदगी भी दुखों से भरी रही है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले ओमपाल ने मेरठ के खंदक बाजार में कपड़ों का व्यवसाय किया था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यह घर बनाया था। लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया जब उनके इकलौते बेटे की शादी के महज दो साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बेटे के जाने के बाद ओमपाल और उनकी पत्नी बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाई और अपना कारोबार भी बंद कर दिया। अब उनके पास गुजारे के लिए केवल इस मकान का किराया ही एकमात्र सहारा था। सौरभ और मुस्कान जब यहां रहने आए थे, तो ओमपाल को लगा कि उनके घर में फिर से चहल-पहल होगी। सौरभ बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति था जो लंदन में नौकरी करता था। वह समय पर किराया भेजता था और मुस्कान उसे नकद मकान मालिक को देती थी। ओमपाल को उन पर पूरा भरोसा था क्योंकि मुस्कान का मायका भी पास ही था। हालांकि, समय के साथ कुछ ऐसी बातें हुईं जिन्हें ओमपाल ने उस समय नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने देखा था कि साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता था, पहले वह केवल पार्सल देने आता था लेकिन धीरे-धीरे वह घर के अंदर भी आने लगा। मुस्कान का व्यवहार भी थोड़ा अजीब था; वह घर में खाना नहीं बनाती थी और अक्सर ऑनलाइन खाना मंगवाती थी। एक बार मुस्कान ने ओमपाल से मदद मांगी कि वह बहुत बीमार है और उसे दवा लेने मेडिकल स्टोर जाना है। मानवीय संवेदनाओं के कारण ओमपाल ने उसे अपनी स्कूटी से मेडिकल स्टोर तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह मुस्कान किस तरह की साजिश रच रही थी। आज स्थिति यह है कि जिस मकान की कीमत करीब 75 लाख रुपए है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति उस जगह पर कदम रखने से डरता है जहां इतनी वीभत्स हत्या हुई हो। ओमपाल कहते हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक परिवार पर भरोसा किया। अब वह और उनकी पत्नी अपनी वृद्धावस्था में इस अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। घर का एक हिस्सा पुलिस के ताले में बंद है और दूसरा हिस्सा यादों के बोझ तले दबा हुआ है। समाज का नजरिया बदल गया है और एक समय का खुशहाल घर अब केवल डर और सन्नाटे का पर्याय बन गया है





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