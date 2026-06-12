हथियार यूरोप के, निशाना भारत: जयशंकर का पश्चिमी देशों को करारा जवाब, रूसी तेल खरीदने के फैसले को ठहराया सही

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड में कहा कि यूरोपीय हथियार लंबे समय से भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि भारत ने कभी यूरोप को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले को देश की ऊर्जा सुरक्षा और जनहित में सही ठहराया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के कुल्तारंता टॉक्स कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय हथियार दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत पर हमले यूरोपीय हथियार ों से हुए हैं, चाहे वह पाकिस्तान के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि यह पिछले कई वर्षों से जारी है। भारत ने हमेशा शांति और कूटनीति पर जोर दिया है, लेकिन यूरोपीय देशों का रवैया भारत के प्रति असंतुलित रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल खरीदने का दबाव बना रहे हैं। जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा फैसला था। उन्होंने बताया कि जब युद्ध शुरू हुआ, तो वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आ गया। यूरोपीय देशों ने पश्चिम एशिया से सारा तेल खरीद लिया, जो पारंपरिक रूप से भारत का मुख्य स्रोत था। इस वजह से भारत के पास विकल्प नहीं बचा और उसे रूस से सस्ता तेल लेना पड़ा। यह फैसला देश की जनता की भलाई और उद्योगों को चालू रखने के लिए जरूरी था। भारत ने हमेशा कहा है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी देश से तेल खरीद सकता है, जब तक वह किफायती हो। भारत ने इस युद्ध को लेकर हमेशा संतुलित रुख अपनाया है। वह रूस और यूक्रेन दोनों का मित्र रहा है और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में यूरोप ने स्वयं रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया था। ऐसे में गरीब और विकासशील देशों से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वे यूरोप की तरह प्रतिबंधों का बोझ उठाएं। भारत का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है, और इसी के तहत उसने रूसी तेल खरीदने का निर्णय लिया। यह फैसला पूरी तरह से तर्कसंगत और देशहित में है। भारत आगे भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार की स्थितियों के अनुसार निर्णय लेता रहेगा.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के कुल्तारंता टॉक्स कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय हथियार दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत पर हमले यूरोपीय हथियारों से हुए हैं, चाहे वह पाकिस्तान के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि यह पिछले कई वर्षों से जारी है। भारत ने हमेशा शांति और कूटनीति पर जोर दिया है, लेकिन यूरोपीय देशों का रवैया भारत के प्रति असंतुलित रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल खरीदने का दबाव बना रहे हैं। जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा फैसला था। उन्होंने बताया कि जब युद्ध शुरू हुआ, तो वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आ गया। यूरोपीय देशों ने पश्चिम एशिया से सारा तेल खरीद लिया, जो पारंपरिक रूप से भारत का मुख्य स्रोत था। इस वजह से भारत के पास विकल्प नहीं बचा और उसे रूस से सस्ता तेल लेना पड़ा। यह फैसला देश की जनता की भलाई और उद्योगों को चालू रखने के लिए जरूरी था। भारत ने हमेशा कहा है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी देश से तेल खरीद सकता है, जब तक वह किफायती हो। भारत ने इस युद्ध को लेकर हमेशा संतुलित रुख अपनाया है। वह रूस और यूक्रेन दोनों का मित्र रहा है और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में यूरोप ने स्वयं रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया था। ऐसे में गरीब और विकासशील देशों से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वे यूरोप की तरह प्रतिबंधों का बोझ उठाएं। भारत का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है, और इसी के तहत उसने रूसी तेल खरीदने का निर्णय लिया। यह फैसला पूरी तरह से तर्कसंगत और देशहित में है। भारत आगे भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार की स्थितियों के अनुसार निर्णय लेता रहेगा
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