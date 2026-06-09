हनीमून पर सास-ससुर साथ: तलाक के कगार, बिरयानी में मक्खी: 10 प्लेट मुफ्त, 34वीं मंजिल का फ्लैट, मोटर चोरी: किसानों ने क्यूआर कोड ऐलान किया

उत्तर प्रदेश में हनीमून पर सास बैठी बल्ले के बावजूद तलाक का डर, पुडुचेरी बिरयानी में मक्खी निकलने पर उपभोक्ता आयोग का 10 प्लेट मुफ्त का आदेश, मध्य प्रदेश सचीन में 32 मंजिला इमारत की 34वीं मंजिल का फ्लैट खरीदें, पंजाब में बार-बार मोटर चोरी के बाद किसानों ने चोरों के लिए क्यूआर कोड लगाने का ऐलान किया।

उत्तर प्रदेश के एक मामले में हनीमून पर सास , ससुर, ननद और देवर के साथ गए पति-पत्नी का रिश्ता तलाक के कगार तक पहुंच गया। पुडुचेरी में एक रे स्टोरेंट के बिरयानी में मक्खी पाई गई, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने रे स्टोरेंट को ग्राहक को 10 प्लेट मुफ्त बिरयानी देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के सचीन में एक व्यक्ति ने 32 मंजिला इमारत की 34वीं मंजिल का फ्लैट खरीदा। पंजाब में बार-बार मोटर चोरी होने से किसान परेशान, उन्होंने चोरों के लिए क्यूआर कोड लगाने का ऐलान किया कि चोर अपना कोड लगा देंगे तो वे उसमें पैसे डाल देंगे.

उत्तर प्रदेश के एक मामले में हनीमून पर सास, ससुर, ननद और देवर के साथ गए पति-पत्नी का रिश्ता तलाक के कगार तक पहुंच गया। पुडुचेरी में एक रे स्टोरेंट के बिरयानी में मक्खी पाई गई, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने रे स्टोरेंट को ग्राहक को 10 प्लेट मुफ्त बिरयानी देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के सचीन में एक व्यक्ति ने 32 मंजिला इमारत की 34वीं मंजिल का फ्लैट खरीदा। पंजाब में बार-बार मोटर चोरी होने से किसान परेशान, उन्होंने चोरों के लिए क्यूआर कोड लगाने का ऐलान किया कि चोर अपना कोड लगा देंगे तो वे उसमें पैसे डाल देंगे





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