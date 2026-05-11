हनुमानगढ़ में बस किराए के एक रुपये के विवाद में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, चार आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में महज एक रुपये के बस किराए को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग को लोहे की रॉड और लाठियों से बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मामूली रकम के विवाद ने एक किशोर के जीवन को संकट में डाल दिया। भादरा क्षेत्र के मलसीसर गाँव में घटित इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मामला केवल एक रुपये के बस किराए के विवाद से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई और गंभीर शारीरिक चोटों के रूप में हुआ। यह घटना समाज में बढ़ते आक्रोश और सहनशीलता की कमी को दर्शाती है, जहाँ एक छोटी सी बात पर लोग हिंसक प्रवृत्तियों पर उतारू हो जाते हैं। यह पूरी घटना 8 मई की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। घटना का विस्तृत विवरण यह है कि पीड़ित नाबालिग भादरा से मलसीसर की ओर यात्रा कर रहा था। सफर के दौरान जब किराए के भुगतान की बारी आई, तो नाबालिग ने कंडक्टर को 10 रुपये दिए। कंडक्टर का दावा था कि किराया अधिक है और उसने नाबालिग से एक रुपया और मांगा। इस मामूली सी बात को लेकर कंडक्टर और किशोर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसी बीच बस में सवार भगवानाराम नामक व्यक्ति, जो कि उसी गाँव का निवासी था, इस विवाद में कूद पड़ा। ज्ञात हुआ कि भगवानाराम के पिता चुन्नीराम पहले इसी बस में चालक के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण कंडक्टर और भगवानाराम के बीच अच्छे संबंध थे। इस परिचय के कारण भगवानाराम ने कंडक्टर का पक्ष लिया और नाबालिग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे विवाद और अधिक गहरा गया और तनाव बढ़ गया। क्रूरता की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब बस मलसीसर बस स्टैंड पर पहुँची। वहाँ पहुँचते ही भगवानाराम ने अपने गाँव के कुछ अन्य लोगों को बुला लिया। आरोपियों ने पहले नाबालिग को जबरन बस से नीचे उतारा और फिर उसे घेरकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने लोहे की रॉड और लकड़ी की लाठियों का उपयोग किया। हमला इतना भीषण था कि नाबालिग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शरीर के विभिन्न अंगों, विशेष रूप से चेहरे, आँखों, हाथों और पैरों पर गंभीर प्रहार किए गए। मौके पर मौजूद कुछ जागरूक नागरिकों ने जब यह देखा, तो उन्होंने बीच-बचाव कर किशोर की जान बचाई, अन्यथा परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। हमले के दौरान नाबालिग की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसे तुरंत भादरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसके चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि की है। उसके चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, जिससे उसकी आँखों और अन्य अंगों पर बुरा असर पड़ा है। पीड़ित के पिता ने इस घटना से गहरे सदमे में आकर भादरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से माँग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी किसी मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी करने का साहस न कर सके। चिकित्सा टीम अभी भी किशोर के उपचार में जुटी है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गहन जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी ने प्रेस को जानकारी दी कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में भगवानाराम पुत्र चुन्नी राम जाट, चुन्नीराम पुत्र रामलाल जाट, मानसिंह पुत्र लाधूराम सुथार और प्रदीप उर्फ धोलू पुत्र महेंद्र कुमार जाट शामिल हैं, जो सभी मलसीसर के निवासी हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में किसी पुरानी रंजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। मामले की जांच का जिम्मा अब महेंद्र कुमार को सौंपा गया है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि समाज में क्रोध का स्तर कितना बढ़ चुका है कि महज एक रुपया भी खून-खराबे का कारण बन सकता है.
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मामूली रकम के विवाद ने एक किशोर के जीवन को संकट में डाल दिया। भादरा क्षेत्र के मलसीसर गाँव में घटित इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मामला केवल एक रुपये के बस किराए के विवाद से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई और गंभीर शारीरिक चोटों के रूप में हुआ। यह घटना समाज में बढ़ते आक्रोश और सहनशीलता की कमी को दर्शाती है, जहाँ एक छोटी सी बात पर लोग हिंसक प्रवृत्तियों पर उतारू हो जाते हैं। यह पूरी घटना 8 मई की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। घटना का विस्तृत विवरण यह है कि पीड़ित नाबालिग भादरा से मलसीसर की ओर यात्रा कर रहा था। सफर के दौरान जब किराए के भुगतान की बारी आई, तो नाबालिग ने कंडक्टर को 10 रुपये दिए। कंडक्टर का दावा था कि किराया अधिक है और उसने नाबालिग से एक रुपया और मांगा। इस मामूली सी बात को लेकर कंडक्टर और किशोर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसी बीच बस में सवार भगवानाराम नामक व्यक्ति, जो कि उसी गाँव का निवासी था, इस विवाद में कूद पड़ा। ज्ञात हुआ कि भगवानाराम के पिता चुन्नीराम पहले इसी बस में चालक के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण कंडक्टर और भगवानाराम के बीच अच्छे संबंध थे। इस परिचय के कारण भगवानाराम ने कंडक्टर का पक्ष लिया और नाबालिग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे विवाद और अधिक गहरा गया और तनाव बढ़ गया। क्रूरता की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब बस मलसीसर बस स्टैंड पर पहुँची। वहाँ पहुँचते ही भगवानाराम ने अपने गाँव के कुछ अन्य लोगों को बुला लिया। आरोपियों ने पहले नाबालिग को जबरन बस से नीचे उतारा और फिर उसे घेरकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने लोहे की रॉड और लकड़ी की लाठियों का उपयोग किया। हमला इतना भीषण था कि नाबालिग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शरीर के विभिन्न अंगों, विशेष रूप से चेहरे, आँखों, हाथों और पैरों पर गंभीर प्रहार किए गए। मौके पर मौजूद कुछ जागरूक नागरिकों ने जब यह देखा, तो उन्होंने बीच-बचाव कर किशोर की जान बचाई, अन्यथा परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। हमले के दौरान नाबालिग की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसे तुरंत भादरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसके चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि की है। उसके चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, जिससे उसकी आँखों और अन्य अंगों पर बुरा असर पड़ा है। पीड़ित के पिता ने इस घटना से गहरे सदमे में आकर भादरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से माँग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी किसी मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी करने का साहस न कर सके। चिकित्सा टीम अभी भी किशोर के उपचार में जुटी है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गहन जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी ने प्रेस को जानकारी दी कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में भगवानाराम पुत्र चुन्नी राम जाट, चुन्नीराम पुत्र रामलाल जाट, मानसिंह पुत्र लाधूराम सुथार और प्रदीप उर्फ धोलू पुत्र महेंद्र कुमार जाट शामिल हैं, जो सभी मलसीसर के निवासी हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में किसी पुरानी रंजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। मामले की जांच का जिम्मा अब महेंद्र कुमार को सौंपा गया है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि समाज में क्रोध का स्तर कितना बढ़ चुका है कि महज एक रुपया भी खून-खराबे का कारण बन सकता है
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