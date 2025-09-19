हनुमान जी दर्शन कैसे करें? Premanand Ji Maharaj ने बताया आसान उपाय

मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन लोग भगवान को बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वृंदावन वाले प्रेमनंद जी महाराज ने हनुमान जी को प्रसन्न करने का सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपाय बताया है।

मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन लोग भगवान को बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे में कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि हनुमान जी के दर्शन कैसे करें। तो वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात का सही जवाब दिया है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शरीर में बसाई हुई अंधेरी कार्य ‌को की हटाई जैसे हिंसा, लोभ, क्रोध, मोह, हर्ष ‌जैसे गुनों को त्यागना हनुमान जी को

प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। दूसरों के प्रति प्यार, दया, और करुणा बरतना हनुमान जी को ढेर सारा प्रसन्न करता है





Zee News

