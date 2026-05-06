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हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से भीषण हादसा: छह लोग लापता, नाविक की लापरवाही ने ली कई मासूमों की जान

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हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से भीषण हादसा: छह लोग लापता, नाविक की लापरवाही ने ली कई मासूमों की जान
हमीरपुर नाव हादसायमुना नदीएनडीआरएफ
📆06-05-2026 17:21:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी पार खरबूजा खाने गए लोगों की नाव पलट गई, जिसमें छह लोग लापता हैं। हादसे की मुख्य वजह नाविक का फोन पर बात करना बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक अत्यंत हृदय विदारक समाचार सामने आया है, जहां यमुना नदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यमुना नदी की लहरों में कुल नौ लोग समा गए, जिनमें से केवल तीन लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है, जबकि छह अन्य लोग अब भी नदी के गहरे पानी में लापता हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सदर एसडीएम अभिषेक कुमार एवं सीओ राजेश कमल भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम को भी तत्काल बुलाया गया है, जो वर्तमान में नदी में गहन खोज अभियान चला रही है। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि एक खुशी के अवसर से जुड़ी थी। थाना कुरारा के भौली गांव स्थित मजरा कोतुपुर पटिया गांव के निवासी श्रीपाल की बेटी की मंगलवार को धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी। बुधवार को जब बेटी की विदाई की रस्में पूरी हो गईं, तब परिवार और रिश्तेदार खुशियों के माहौल में थे। इसी खुशी के बीच, देर शाम कुछ लोग यमुना नदी के उस पार स्थित खेतों में खरबूजा खाने के लिए नाव के जरिए गए थे। नाव पर सवार लोगों में नौ वर्षीय रानी, नौ वर्षीय आकांक्षा, 25 वर्षीय ब्रजरानी, पांच वर्षीय लव्यांश, पांच वर्षीय गोरेलाल, 11 वर्षीय आदित्य, विष्णु, रिंकू और पारुल शामिल थे। इनमें से अधिकांश छोटे बच्चे थे, जो इस छोटी सी सैर को एक यादगार अनुभव मान रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित होगी। हादसे का मुख्य कारण नाविक की एक छोटी सी लेकिन घातक लापरवाही बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शनों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब सभी लोग खरबूजा खाकर वापस लौट रहे थे, तब नाव चला रहे नाविक विष्णु के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। विष्णु ने नाव चलाते समय ही फोन उठा लिया और बात करने लगा। बात करने के दौरान उसका ध्यान नाव के संतुलन से हट गया और अचानक नाव डगमगाकर पलट गई। देखते ही देखते नाव पर सवार सभी लोग बर्फीले और गहरे पानी में गिर गए। डूबते हुए लोगों की चीख-पुकार मच गई, लेकिन अफसोस कि नाविक विष्णु किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। वहीं, 14 वर्षीय पारुल और रिंकू को भी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इन दोनों की हालत गंभीर थी, जिन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस के माध्यम से कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि दो सगे भाइयों समेत छह लोग अभी भी लापता हैं। नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है और हर कोई अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा है। एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिला प्रशासन इस मामले पर कड़ी नजर रख रहा है और डीएम व एसपी के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। यह घटना हमें एक बार फिर चेतावनी देती है कि जलमार्गों पर यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है और वाहन या नाव चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या नाव की क्षमता से अधिक लोग उस पर सवार थे या केवल नाविक की लापरवाही ही इस त्रासदी का कारण बनी.

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक अत्यंत हृदय विदारक समाचार सामने आया है, जहां यमुना नदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यमुना नदी की लहरों में कुल नौ लोग समा गए, जिनमें से केवल तीन लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है, जबकि छह अन्य लोग अब भी नदी के गहरे पानी में लापता हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सदर एसडीएम अभिषेक कुमार एवं सीओ राजेश कमल भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम को भी तत्काल बुलाया गया है, जो वर्तमान में नदी में गहन खोज अभियान चला रही है। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि एक खुशी के अवसर से जुड़ी थी। थाना कुरारा के भौली गांव स्थित मजरा कोतुपुर पटिया गांव के निवासी श्रीपाल की बेटी की मंगलवार को धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी। बुधवार को जब बेटी की विदाई की रस्में पूरी हो गईं, तब परिवार और रिश्तेदार खुशियों के माहौल में थे। इसी खुशी के बीच, देर शाम कुछ लोग यमुना नदी के उस पार स्थित खेतों में खरबूजा खाने के लिए नाव के जरिए गए थे। नाव पर सवार लोगों में नौ वर्षीय रानी, नौ वर्षीय आकांक्षा, 25 वर्षीय ब्रजरानी, पांच वर्षीय लव्यांश, पांच वर्षीय गोरेलाल, 11 वर्षीय आदित्य, विष्णु, रिंकू और पारुल शामिल थे। इनमें से अधिकांश छोटे बच्चे थे, जो इस छोटी सी सैर को एक यादगार अनुभव मान रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित होगी। हादसे का मुख्य कारण नाविक की एक छोटी सी लेकिन घातक लापरवाही बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शनों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब सभी लोग खरबूजा खाकर वापस लौट रहे थे, तब नाव चला रहे नाविक विष्णु के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। विष्णु ने नाव चलाते समय ही फोन उठा लिया और बात करने लगा। बात करने के दौरान उसका ध्यान नाव के संतुलन से हट गया और अचानक नाव डगमगाकर पलट गई। देखते ही देखते नाव पर सवार सभी लोग बर्फीले और गहरे पानी में गिर गए। डूबते हुए लोगों की चीख-पुकार मच गई, लेकिन अफसोस कि नाविक विष्णु किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। वहीं, 14 वर्षीय पारुल और रिंकू को भी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इन दोनों की हालत गंभीर थी, जिन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस के माध्यम से कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि दो सगे भाइयों समेत छह लोग अभी भी लापता हैं। नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है और हर कोई अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा है। एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिला प्रशासन इस मामले पर कड़ी नजर रख रहा है और डीएम व एसपी के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। यह घटना हमें एक बार फिर चेतावनी देती है कि जलमार्गों पर यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है और वाहन या नाव चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या नाव की क्षमता से अधिक लोग उस पर सवार थे या केवल नाविक की लापरवाही ही इस त्रासदी का कारण बनी

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