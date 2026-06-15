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हमीरपुर के युवा मर्चेंट नेवी कैडेट की ओमान में मिसाइल हमले में मौत, सोशल मीडिया पर वायरल दावे

अंतरराष्ट्रीय News

हमीरपुर के युवा मर्चेंट नेवी कैडेट की ओमान में मिसाइल हमले में मौत, सोशल मीडिया पर वायरल दावे
मिसाइल हमलामर्चेंट नेवीआदित्य शर्मा
📆15-06-2026 04:23:00
📰Dainik Jagran
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हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक युवा मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा ओमान के निकट एक टैंकर जहाज पर मिसाइल हमले में मारे गए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जहाज की अधिकारों और सुरक्षा जोखिमों से जुड़े दावे किए जा रहे हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आदित्य शर्मा प्रशिक्षण अवधि में था और उसके साथ तीन अन्य कर्मी भी मारे गए। हमीरपुर में शोक है और आधिकारिक जांच की गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

हमीरपुर के लाल की ओमान में मौत, मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा पर मिसाइल हमला ; सोशल मीडिया दावों ने बढ़ाई चिंता। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के भालू गांव निवासी 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा की ओमान के निकट हुए मिसाइल हमले में मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों ने इस घटना को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वायरल वीडियो में आदित्य जिस टैंकर वेसल पर प्रशिक्षण ले रहा था, उससे संबंधित कई दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार आदित्य शर्मा एक व्हाट्सएप समूह का हिस्सा था, जिसमें जहाज और उसकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां साझा की जाती थीं। वायरल सामग्री में दावा किया जा रहा है कि जिस टैंकर वेसल पर आदित्य कार्यरत था, वह भारतीय टैंकर जहाज नहीं था। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कं दिसंबर 2025 में यूएस नेवी द्वारा कथित रूप से इस जहाज को नियमों के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अन्य गंभीर कारणों के चलते प्रतिबंधित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। वायरल वीडियो में यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक लाभ के लिए जहाज का संचालन जारी रखा गया और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद इसे समुद्री मार्गों में इस्तेमाल किया जाता रहा। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान हजारों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी रही, जिनमें हमीरपुर का युवा कैडेट आदित्य शर्मा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि हमले के समय आदित्य प्रशिक्षण अवधि में था और जहाज पर उसके साथ तीन अन्य कर्मी भी मौजूद थे। मिसाइल हमला इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य भी इस हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद भालू गांव सहित पूरे हमीरपुर जिले में शोक का माहौल है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावों को लेकर लोगों के बीच व्यापक चर्चा जारी है तथा आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

हमीरपुर के लाल की ओमान में मौत, मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा पर मिसाइल हमला; सोशल मीडिया दावों ने बढ़ाई चिंता। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के भालू गांव निवासी 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा की ओमान के निकट हुए मिसाइल हमले में मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों ने इस घटना को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वायरल वीडियो में आदित्य जिस टैंकर वेसल पर प्रशिक्षण ले रहा था, उससे संबंधित कई दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार आदित्य शर्मा एक व्हाट्सएप समूह का हिस्सा था, जिसमें जहाज और उसकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां साझा की जाती थीं। वायरल सामग्री में दावा किया जा रहा है कि जिस टैंकर वेसल पर आदित्य कार्यरत था, वह भारतीय टैंकर जहाज नहीं था। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कं दिसंबर 2025 में यूएस नेवी द्वारा कथित रूप से इस जहाज को नियमों के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अन्य गंभीर कारणों के चलते प्रतिबंधित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। वायरल वीडियो में यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक लाभ के लिए जहाज का संचालन जारी रखा गया और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद इसे समुद्री मार्गों में इस्तेमाल किया जाता रहा। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान हजारों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी रही, जिनमें हमीरपुर का युवा कैडेट आदित्य शर्मा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि हमले के समय आदित्य प्रशिक्षण अवधि में था और जहाज पर उसके साथ तीन अन्य कर्मी भी मौजूद थे। मिसाइल हमला इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य भी इस हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद भालू गांव सहित पूरे हमीरपुर जिले में शोक का माहौल है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावों को लेकर लोगों के बीच व्यापक चर्चा जारी है तथा आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है

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मिसाइल हमला मर्चेंट नेवी आदित्य शर्मा हमीरपुर ओमान

 

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