हमीीरपुर में चिप्स के पैकेट में कीड़े मिलने से मचा हड़कंप, दो साल के बच्चे की जान बाल-बाल बची

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गौना गांव में 5 रुपये के चिप्स के पैकेट में कीड़े मिलने से सनसनी फैल गई। दो साल के बच्चे को दिए जाने वाले चिप्स में कीड़े देखकर परिजनों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दुकानदार और कंपनी को सूचित किया गया है, वहीं जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी ने गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के विकास खंड नादौन के गौना गांव में एक अत्यंत चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पैकेटबंद चिप्स में कीड़े मिलने से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। यह घटना उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब पता चलता है कि यह चिप्स का पैकेट घर में मौजूद एक दो साल के बच्चे के लिए खरीदा गया था। सौभाग्य से, परिवार की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक बड़े हादसे को टाला जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के निवासी सोनी कुमार ने अपनी स्थानीय दुकान से 5 रुपये का एक चिप्स का पैकेट खरीदा। पैकेट पर छपी पैकिंग तिथि 19 मार्च 2026 और एक्सपायरी तिथि 17 जुलाई 2026 दर्ज थी, जो इंगित करता है कि यह उत्पाद निश्चित रूप से एक्सपायर नहीं हुआ था।
घर पहुंचने पर, जब परिवार के सदस्य छोटे बच्चे को चिप्स देने लगे और पैकेट को खोला, तो उन्हें पैकेट के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित दृश्य ने उन्हें तुरंत चौंका दिया। अत्यधिक सावधानी और ध्यान से देखने पर, चिप्स के बीच कई छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए नजर आए, जिनमें एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला काला बड़ा कीड़ा भी शामिल था। यह भयावह दृश्य देखकर परिवार के सदस्य सदमे में पड़ गए। उन्होंने तुरंत इस बात पर विचार किया कि यदि बच्चा अनजाने में इस कीड़े वाले चिप्स को खा लेता, तो उसकी नाजुक सेहत पर कितना गंभीर और नकारात्मक असर पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ता और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं।
इस घटना के तत्काल बाद, परिवार ने दुकानदार को इस गंभीर गड़बड़ी के बारे में सूचित किया। दुकानदार ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि उसे यह स्टॉक दो दिन पहले ही कंपनी की ओर से आपूर्ति किया गया था। उसने भी इस संबंध में कंपनी को शिकायत भेजने की अपनी मंशा जाहिर की है। इस घटना के सामने आने के बाद, समूचे क्षेत्र में पैकेटबंद खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर लोगों के मन में गहरी चिंता और संदेह पैदा हो गया है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या यह एक अकेली घटना है या ऐसी लापरवाही और भी उत्पादों में हो सकती है। परिवार ने अन्य अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने छोटे बच्चों को ऐसे पैकेटबंद उत्पाद देने से पहले उनकी भली-भांति जांच अवश्य कर लें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने संबंधित कंपनी से इस पैकिंग प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह घटना खाद्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
इस गंभीर मामले की सूचना मिलने पर, जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी शिवराम रही ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस घटना की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले भर की सभी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा और विशेष रूप से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जाएगी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, चाहे वह दुकानदार की ओर से हो या कंपनी की ओर से, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह बयान लोगों में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल उपभोक्ताओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि उत्पादकों और वितरकों की प्रतिष्ठा पर भी गहरा असर डालती हैं, जिससे बाजार में विश्वास का माहौल बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है।
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