हरदोई में भीषण सड़क हादसा: शादी से लौट रहे दंपती की कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, महिला की दर्दनाक मौत

हरदोई के बघौली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में ब्यूटीशियन कोमल देवी की मौत हो गई, जब उनकी कार एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बघौली थाना क्षेत्र में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक दंपती शादी समारोह की खुशियां मनाकर अपने घर लौट रहे थे। आधी रात का समय था और सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक तेज रफ्तार कार सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से इतनी जबरदस्त तरीके से टकराई कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय कोमल देवी के रूप में हुई है, जो गांव नीभी की रहने वाली थीं। कोमल अपने पति राज सोलंकी के साथ कछौना क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गई थीं। समारोह की सभी रस्में पूरी करने के बाद, शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे जब वे अपनी निजी कार से घर की ओर लौट रहे थे, तभी बघौली-प्रतापनगर मार्ग पर डबल नहर के समीप यह दुर्घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि कोमल देवी न केवल एक कुशल गृहिणी थीं, बल्कि वे एक प्रोफेशनल ब्यूटीशियन के रूप में भी कार्य करती थीं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपने पति का पूर्ण सहयोग करती थीं। उनके मिलनसार स्वभाव और कड़ी मेहनत के कारण गांव और आस-पड़ोस में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु से न केवल उनके पति, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का कहना है कि कोमल परिवार की धुरी थीं और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने शोर सुना और मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। घायल अवस्था में कोमल और राज को कार से बाहर निकाला गया और तत्काल पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित किया गया। बघौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने कोमल देवी की जान बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के सदस्यों का विलाप सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। खुशियों भरा माहौल पल भर में मातम में तब्दील हो गया और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इस दुर्घटना के कारण सड़क पर काफी समय तक यातायात बाधित रहा। क्षतिग्रस्त कार सड़क के बीचों-बीच खड़ी थी, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को यातायात व्यवस्था बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और मार्ग को सुचारु किया जा सका। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि रात के अंधेरे में कम दृश्यता और संभवतः कार की तेज गति इस हादसे के मुख्य कारण रहे होंगे। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की लापरवाही भी इस घटना के पीछे थी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को उजागर कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि रात के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे भारी वाहन बिना किसी रिफ्लेक्टर या पर्याप्त लाइट के सड़कों पर चलते हैं, जो अन्य वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस और परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोमल की मृत्यु ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और गांव में अभी भी शोक का माहौल व्याप्त है.

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बघौली थाना क्षेत्र में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक दंपती शादी समारोह की खुशियां मनाकर अपने घर लौट रहे थे। आधी रात का समय था और सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक तेज रफ्तार कार सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से इतनी जबरदस्त तरीके से टकराई कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय कोमल देवी के रूप में हुई है, जो गांव नीभी की रहने वाली थीं। कोमल अपने पति राज सोलंकी के साथ कछौना क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गई थीं। समारोह की सभी रस्में पूरी करने के बाद, शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे जब वे अपनी निजी कार से घर की ओर लौट रहे थे, तभी बघौली-प्रतापनगर मार्ग पर डबल नहर के समीप यह दुर्घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि कोमल देवी न केवल एक कुशल गृहिणी थीं, बल्कि वे एक प्रोफेशनल ब्यूटीशियन के रूप में भी कार्य करती थीं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपने पति का पूर्ण सहयोग करती थीं। उनके मिलनसार स्वभाव और कड़ी मेहनत के कारण गांव और आस-पड़ोस में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु से न केवल उनके पति, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का कहना है कि कोमल परिवार की धुरी थीं और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने शोर सुना और मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। घायल अवस्था में कोमल और राज को कार से बाहर निकाला गया और तत्काल पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित किया गया। बघौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने कोमल देवी की जान बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के सदस्यों का विलाप सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। खुशियों भरा माहौल पल भर में मातम में तब्दील हो गया और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इस दुर्घटना के कारण सड़क पर काफी समय तक यातायात बाधित रहा। क्षतिग्रस्त कार सड़क के बीचों-बीच खड़ी थी, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को यातायात व्यवस्था बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और मार्ग को सुचारु किया जा सका। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि रात के अंधेरे में कम दृश्यता और संभवतः कार की तेज गति इस हादसे के मुख्य कारण रहे होंगे। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की लापरवाही भी इस घटना के पीछे थी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को उजागर कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि रात के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे भारी वाहन बिना किसी रिफ्लेक्टर या पर्याप्त लाइट के सड़कों पर चलते हैं, जो अन्य वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस और परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोमल की मृत्यु ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और गांव में अभी भी शोक का माहौल व्याप्त है





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