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हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पांच लाख की संपत्ति कुर्क

Crime News

हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पांच लाख की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्टपांच लाखसंपत्ति कुर्क
📆19-06-2026 08:54:00
📰Dainik Jagran
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हरदोई में देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रफीक की पांच लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पांच लाख की संपत्ति कुर्क करने के लिए अभियान चलाया है।

हरदोई में देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रफीक की पांच लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पांच लाख की संपत्ति कुर्क करने के लिए अभियान चलाया है। देहात कोतवाली पुलिस ने दूसरे फिर एक गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की पांच लाख की संपत्ति कुर्क की है। देहात कोतवाल हरिनाथ यादव ने बताया कि माधौगंज के शुक्लापुर भगत का रफीक गैंगस्टर एक्ट का आरोपित है। धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। रफीफ ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक लाभ अर्जित कर संपत्ति बनाई थी। डीएम ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में आरोपित की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। शुक्रवार को प्रशासन की टीम के साथ आरोपित का एक ट्रैक्टर कुर्क किया गया। ट्रैक्टर की कुल कीमत पांच लाख रुपये है। कोतवाल ने बताया कि अपराधियों का शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उसके अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इससे अपराधियों के आर्थिक तंत्र कमजोर हो सकेगा। पुलिस का अभियान जारी है और अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर चोट लग रही है। देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित ों पर पुलिस इन दिनों अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। देहात कोतवाल हरिनाथ यादव ने बताया कि माधौगंज के शुक्लापुर भगत का रफीक गैंगस्टर एक्ट का आरोपित है। धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। रफीफ ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक लाभ अर्जित कर संपत्ति बनाई थी। डीएम ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में आरोपित की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। शुक्रवार को प्रशासन की टीम के साथ आरोपित का एक ट्रैक्टर कुर्क किया गया। ट्रैक्टर की कुल कीमत पांच लाख रुपये है। कोतवाल ने बताया कि अपराधियों का शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उसके अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इससे अपराधियों के आर्थिक तंत्र कमजोर हो सकेगा.

हरदोई में देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रफीक की पांच लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पांच लाख की संपत्ति कुर्क करने के लिए अभियान चलाया है। देहात कोतवाली पुलिस ने दूसरे फिर एक गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की पांच लाख की संपत्ति कुर्क की है। देहात कोतवाल हरिनाथ यादव ने बताया कि माधौगंज के शुक्लापुर भगत का रफीक गैंगस्टर एक्ट का आरोपित है। धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। रफीफ ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक लाभ अर्जित कर संपत्ति बनाई थी। डीएम ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में आरोपित की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। शुक्रवार को प्रशासन की टीम के साथ आरोपित का एक ट्रैक्टर कुर्क किया गया। ट्रैक्टर की कुल कीमत पांच लाख रुपये है। कोतवाल ने बताया कि अपराधियों का शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उसके अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इससे अपराधियों के आर्थिक तंत्र कमजोर हो सकेगा। पुलिस का अभियान जारी है और अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर चोट लग रही है। देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों पर पुलिस इन दिनों अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। देहात कोतवाल हरिनाथ यादव ने बताया कि माधौगंज के शुक्लापुर भगत का रफीक गैंगस्टर एक्ट का आरोपित है। धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। रफीफ ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक लाभ अर्जित कर संपत्ति बनाई थी। डीएम ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में आरोपित की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। शुक्रवार को प्रशासन की टीम के साथ आरोपित का एक ट्रैक्टर कुर्क किया गया। ट्रैक्टर की कुल कीमत पांच लाख रुपये है। कोतवाल ने बताया कि अपराधियों का शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उसके अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इससे अपराधियों के आर्थिक तंत्र कमजोर हो सकेगा

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