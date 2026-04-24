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हरदोई: दोस्ती में दरार, परीक्षा परिणाम की रंजिश, तमंचे से गोली मारकर बहन को बनाया निशाना

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हरदोई: दोस्ती में दरार, परीक्षा परिणाम की रंजिश, तमंचे से गोली मारकर बहन को बनाया निशाना
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📆24-04-2026 20:49:00
📰Dainik Jagran
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हरदोई में हाई स्कूल की परीक्षा में अंकों के अंतर और दोस्ती में खटास के कारण एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक छात्र ने अपनी दोस्त की बहन को गोली मार दी, जिससे उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

हरदोई में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां चार साल पुरानी दोस्ती में खटास आने के बाद एक हाई स्कूल के छात्र ने एक किशोरी को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। हालांकि, किशोरी बाल-बाल बच गई, लेकिन दुर्भाग्यवश, गोली उसकी छोटी बहन को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना लोकपुर गांव के पास हुई, जब सीमा नामक महिला अपने भाई की शादी में मायके से अपनी बड़ी बेटी, बहन बिट्टा और छोटी बेटी आयूषी के साथ ई-रिक्शा पर सवार होकर पिहानी जा रही थी। रास्ते में, एक बाइक सवार तीन लोगों ने उनका पीछा किया और ई-रिक्शा के पास आकर तमंचे से गोली चला दी। सीमा की 11 वर्षीय बेटी आयूषी दाहिने पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जो चीरते हुए दूसरे पैर में जा घुसी। राहगीरों की मदद से सीमा अपनी बेटी को पिहानी सीएचसी में लेकर पहुंची, जहां उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी छात्र, किशोरी की बड़ी बहन के साथ पिछले चार वर्षों से दोस्त था। दोनों के बीच काफी बातचीत होती थी, लेकिन हाल के दिनों में किशोरी ने उससे दूरी बना ली थी। आरोपी को शक था कि किशोरी किसी और के करीब आ गई है, जिससे वह नाराज था। इस नाराजगी को और भी हवा तब मिली जब हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। आरोपी छात्र को केवल 32 प्रतिशत अंक मिले थे, जबकि किशोरी ने 84 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। अंकों के इस अंतर को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसमें किशोरी ने आरोपी छात्र को उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाया था। इस अपमान से आहत होकर, छात्र ने किशोरी को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी मां के साथ घर जाने के समय का फायदा उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी का पीछा किया। जब किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ ई-रिक्शा में सवार थी, तो उसने उस पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र नाबालिग है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एएसपी एमपी सिंह ने बताया कि यह घटना दोस्ती टूटने और अंकों के अंतर की रंजिश के कारण हुई है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ती हिंसा और युवाओं में बढ़ती निराशा को उजागर कर दिया है। यह आवश्यक है कि माता-पिता और शिक्षक बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं को समझें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि दोस्ती और रिश्तों में सम्मान और समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है.

हरदोई में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां चार साल पुरानी दोस्ती में खटास आने के बाद एक हाई स्कूल के छात्र ने एक किशोरी को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। हालांकि, किशोरी बाल-बाल बच गई, लेकिन दुर्भाग्यवश, गोली उसकी छोटी बहन को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना लोकपुर गांव के पास हुई, जब सीमा नामक महिला अपने भाई की शादी में मायके से अपनी बड़ी बेटी, बहन बिट्टा और छोटी बेटी आयूषी के साथ ई-रिक्शा पर सवार होकर पिहानी जा रही थी। रास्ते में, एक बाइक सवार तीन लोगों ने उनका पीछा किया और ई-रिक्शा के पास आकर तमंचे से गोली चला दी। सीमा की 11 वर्षीय बेटी आयूषी दाहिने पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जो चीरते हुए दूसरे पैर में जा घुसी। राहगीरों की मदद से सीमा अपनी बेटी को पिहानी सीएचसी में लेकर पहुंची, जहां उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी छात्र, किशोरी की बड़ी बहन के साथ पिछले चार वर्षों से दोस्त था। दोनों के बीच काफी बातचीत होती थी, लेकिन हाल के दिनों में किशोरी ने उससे दूरी बना ली थी। आरोपी को शक था कि किशोरी किसी और के करीब आ गई है, जिससे वह नाराज था। इस नाराजगी को और भी हवा तब मिली जब हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। आरोपी छात्र को केवल 32 प्रतिशत अंक मिले थे, जबकि किशोरी ने 84 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। अंकों के इस अंतर को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसमें किशोरी ने आरोपी छात्र को उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाया था। इस अपमान से आहत होकर, छात्र ने किशोरी को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी मां के साथ घर जाने के समय का फायदा उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी का पीछा किया। जब किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ ई-रिक्शा में सवार थी, तो उसने उस पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र नाबालिग है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एएसपी एमपी सिंह ने बताया कि यह घटना दोस्ती टूटने और अंकों के अंतर की रंजिश के कारण हुई है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ती हिंसा और युवाओं में बढ़ती निराशा को उजागर कर दिया है। यह आवश्यक है कि माता-पिता और शिक्षक बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं को समझें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि दोस्ती और रिश्तों में सम्मान और समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है

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