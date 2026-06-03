हरदोई DM ने पकड़ा जल निगम का 'जलता राज'

हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने जल निगम (ग्रामीण) के भंडार गृह में ग्रामीण पेयजल योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को जलाकर नष्ट किया जा रहा था। डीएम ने मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि भंडार गृह के अंदर पानी की शुद्धता जांच में प्रयोग होने वाले रसायन, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली जैकेट, हेलमेट, दस्ताने, वाटर टेस्टिंग किट सहित कई उपकरण और बड़ी संख्या में आधार कार्ड की फोटो प्रतियां जलाई जा रही थीं।

हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने जल निगम (ग्रामीण) के भंडार गृह में ग्रामीण पेयजल योजना ओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को जलाकर नष्ट किया जा रहा था। डीएम ने मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि भंडार गृह के अंदर पानी की शुद्धता जांच में प्रयोग होने वाले रसायन, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली जैकेट, हेलमेट, दस्ताने, वाटर टेस्टिंग किट सहित कई उपकरण और बड़ी संख्या में आधार कार्ड की फोटो प्रतियां जलाई जा रही थीं। डीएम ने इस मामले में एफआईआआर का आदेश दिया है, जिसमें अवर अभियंता , सहायक अभियंता आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। इस मामले में लेखपाल वीरेश कुमार की तहरीर पर अवर अभियंता नवनीत सिंह, सहायक अभियंता अमित कुमार सिंह, चौकीदार मेवाराम, केयरटेकर सालिगराम, तथा दो अन्य व्यक्ति रितुराज त्रिपाठी व बिपिन मिश्र के खिलाफ कोतवाली शहर में तहरीर दी गई है.

हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने जल निगम (ग्रामीण) के भंडार गृह में ग्रामीण पेयजल योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को जलाकर नष्ट किया जा रहा था। डीएम ने मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि भंडार गृह के अंदर पानी की शुद्धता जांच में प्रयोग होने वाले रसायन, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली जैकेट, हेलमेट, दस्ताने, वाटर टेस्टिंग किट सहित कई उपकरण और बड़ी संख्या में आधार कार्ड की फोटो प्रतियां जलाई जा रही थीं। डीएम ने इस मामले में एफआईआआर का आदेश दिया है, जिसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। इस मामले में लेखपाल वीरेश कुमार की तहरीर पर अवर अभियंता नवनीत सिंह, सहायक अभियंता अमित कुमार सिंह, चौकीदार मेवाराम, केयरटेकर सालिगराम, तथा दो अन्य व्यक्ति रितुराज त्रिपाठी व बिपिन मिश्र के खिलाफ कोतवाली शहर में तहरीर दी गई है





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