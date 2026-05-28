हरदोई में बुद्ध प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद

हरदोई के महुआ कोला गांव में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हो गया। पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
हरदोई में बुद्ध प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल; कई वाहन क्षतिग्रस्त हरदोई के महुआ कोला गांव में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पथराव के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर बुधवार रात बड़ा विवाद हो गया। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो जवान घायल हो गए। कई वाहनों के शीशे भी टूट गए। बेनीगंज क्षेत्र के महुआ कोला गांव में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। ग्रामीण ों के अनुसार, गांव में कुछ माह पूर्व आपसी सहयोग से एक निजी भूमि पर मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि, मंदिर में अभी तक किसी देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी और केवल शिवलिंग स्वरूप एक पत्थर रखा गया था। गांव में मौर्य समाज की संख्या अधिक होने के कारण कुछ लोग वहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। आरोप है कि प्रतिमा स्थापना का यह कार्य बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था। बुधवार को लखनऊ से बौद्ध समाज से जुड़े कुछ लोग भी गांव पहुंचे, जिससे माहौल और गर्मा गया।इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी एकत्र हो गए और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर प्रतिमा स्थापना का कार्य रुकवा दिया। देर रात जब पुलिस प्रतिमा को अपने कब्जे में लेने लगी, तो अचानक पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 हिरासत में हैं। अन्य आरोपितों की पहचान भी की जा रही है। डीएम अनुनय झा और एसपी अशोक कुमार मीणा भी रात में मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीण ों से शांति बनाए रखने और अफवाह ों से बचने की अपील की है।हरियावां सीओ अजीत सिंह ने बताया कि बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतिमा स्थापना नहीं की जा सकती। किसी के पास अनुमति पत्र नहीं था। लखनऊ से आए कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके कारण विवाद ने तूल पकड़ा। फिलहाल गांव में तनाव पूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह सतर्क है.
हरदोई में बुद्ध प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल; कई वाहन क्षतिग्रस्त हरदोई के महुआ कोला गांव में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पथराव के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहन क्षतिगभगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर बुधवार रात बड़ा विवाद हो गया। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो जवान घायल हो गए। कई वाहनों के शीशे भी टूट गए। बेनीगंज क्षेत्र के महुआ कोला गांव में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में कुछ माह पूर्व आपसी सहयोग से एक निजी भूमि पर मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि, मंदिर में अभी तक किसी देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी और केवल शिवलिंग स्वरूप एक पत्थर रखा गया था। गांव में मौर्य समाज की संख्या अधिक होने के कारण कुछ लोग वहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। आरोप है कि प्रतिमा स्थापना का यह कार्य बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था। बुधवार को लखनऊ से बौद्ध समाज से जुड़े कुछ लोग भी गांव पहुंचे, जिससे माहौल और गर्मा गया।इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी एकत्र हो गए और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर प्रतिमा स्थापना का कार्य रुकवा दिया। देर रात जब पुलिस प्रतिमा को अपने कब्जे में लेने लगी, तो अचानक पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 हिरासत में हैं। अन्य आरोपितों की पहचान भी की जा रही है। डीएम अनुनय झा और एसपी अशोक कुमार मीणा भी रात में मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।हरियावां सीओ अजीत सिंह ने बताया कि बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतिमा स्थापना नहीं की जा सकती। किसी के पास अनुमति पत्र नहीं था। लखनऊ से आए कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके कारण विवाद ने तूल पकड़ा। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह सतर्क है
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